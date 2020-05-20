ColoredMA
- Indicators
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- Version: 1.2
- Updated: 10 June 2020
Média Móvel que possui todos tipos de Cálculo comum:
- Simples
- Exponencial
- Suavizada
- Ponderada
Conta com suporte para aplicação sob outros indicadores!
Seu principal diferencial é o esquema de cores em GRADIENTE que, de acordo com a mudança no ângulo da média, altera suas cores conforme demonstrado nas imagens abaixo. Com isso, espera-se que o usuário tenha uma percepção mais suavizada das pequenas alterações.
Bons trades!!
Magnificent indicator, efficient and practical muito. It accurately exempts the evolution of asset value. It was definitely worth a try on my Day Trading operations.