Rejection Zones

Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar!


O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos:

  1. Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito!
  2. Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da zona de Rejeição. Entre elas há uma zona saudável de interesse de negociação entre os agentes de mercado

Desejo bons trades!

