Rejection Zones
- Indicators
- Paulo Henrique Faquineli Garcia
- Version: 1.7
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar!
O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos:
- Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito!
- Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da zona de Rejeição. Entre elas há uma zona saudável de interesse de negociação entre os agentes de mercado
Desejo bons trades!