Percent Levels

Indicador tipo 2mv frequência mostra os níveis percentuais no mercado financeiro que tendem a ser zonas realmente importantes para os traders. Observem que o preço segue um fluxo e uma frequência que se enquadram em canais percentuais de movimento, tradicionalmente traçados por níveis Fibonacci.

O indicador LevelsPercent traça linhas em pontos específicos de percentual configurados pelo usuário e "pode" anteceder possíveis níveis de SUPORTE e RESISTÊNCIA.

A leitura do mercado e a identificação de um padrão de amplitude e frequência do movimento do preço, pode fazer desse simples indicador um grande aliado em diferentes estratégias de negociação.

A configuração é simples:

Period:

Período para cálculo dos percentuais;

DAY = Período Diário;

WEEK = Período Semanal;

Reference Price

Preço de referência para cálculo;

OPEN = Preço de abertura atual do período selecionado (DAY ou WEEK);

CLOSE_PREVIOUS = Preço de fechamento anterior ao período selecionado (DAY ou WEEK);

ACTIVE LEVELS PERCENT

Você pode gerar até 8 níveis percentuais, os valores são espelhados para baixo, por exemplo, se inserir 0.25,

uma linha de Resistência será traçada no nível 0.25% e outra linha no -0.25%, a partir do preço de referência selecionado.

Calculate Level = Se "true" habilita a linha, se "false" o nível não é calculado.

Value = valor percentual.

Show Labels = Mostrar legenda?;

Font Size Labels = Tamanho da fonte da legenda;

Position Labels = Posição da legenda.















