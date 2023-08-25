Percent Levels
- Cinthia Regina De Moraes
Updated: 25 August 2023
Indicador tipo 2mv frequência mostra os níveis percentuais no mercado financeiro que tendem a ser zonas realmente importantes para os traders. Observem que o preço segue um fluxo e uma frequência que se enquadram em canais percentuais de movimento, tradicionalmente traçados por níveis Fibonacci.
O indicador LevelsPercent traça linhas em pontos específicos de percentual configurados pelo usuário e "pode" anteceder possíveis níveis de SUPORTE e RESISTÊNCIA.
A leitura do mercado e a identificação de um padrão de amplitude e frequência do movimento do preço, pode fazer desse simples indicador um grande aliado em diferentes estratégias de negociação.
A configuração é simples:
Period:
Período para cálculo dos percentuais;
DAY = Período Diário;
WEEK = Período Semanal;
Reference Price
Preço de referência para cálculo;
OPEN = Preço de abertura atual do período selecionado (DAY ou WEEK);
CLOSE_PREVIOUS = Preço de fechamento anterior ao período selecionado (DAY ou WEEK);
ACTIVE LEVELS PERCENT
Você pode gerar até 8 níveis percentuais, os valores são espelhados para baixo, por exemplo, se inserir 0.25,
uma linha de Resistência será traçada no nível 0.25% e outra linha no -0.25%, a partir do preço de referência selecionado.
Calculate Level = Se "true" habilita a linha, se "false" o nível não é calculado.
Value = valor percentual.
Show Labels = Mostrar legenda?;
Font Size Labels = Tamanho da fonte da legenda;
Position Labels = Posição da legenda.