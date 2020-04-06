Life Pro

Общие сведения

  • Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
  • Подходит для мульти-валютной торговли.


Принцип работы

  • Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору.
  • Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью.
  • Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре.
  • Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сумма ордера с самой отрицательной прибылью превышает значение параметра  Profit. Эксперт закрывает данные ордера.


Рекомендации

  • Для получения наиболее сбалансированной прибыли и просадки рекомендую использовать эксперта одновременно на нескольких парах. Для этого перетащите эксперта в окно нужного инструмента и поменяв магический номер.
  • Рекомендую начинать торговлю со значением параметра Martingale = 1. В этом случае все ордера будут открываться заданным объёмом равным значению параметра  Lots.
  • При просадке более 40% от общего депозита рекомендую установить параметр Martingale = 1.3. В этом случае объём каждого последующего ордера будет в 1.3 раза больше предыдущего.


Настройки

  • Profit - значение общей прибыли ордеров с одинаковым магическим номером по данной валютной паре и ордера с самой отрицательной прибылью. При достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
  • Step - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
  • Chance - параметр регулирующий частоту открытия сделок.
  • Lots - объем ордеров.
  • Martingale - параметр увеличивающий объём последующих ордеров в Martingale раз.


Рекомендуемые входные параметры

  • Profit = 30.
  • Step = 0.003 для пар с 4 или 5 знаками после запятой; Step = 0.3 для пар с 2 или 3 знаками после запятой.
  • Chance = 0.003 для пар с 4 или 5 знаками после запятой; Chance = 0.3 для пар с 2 или 3 знаками после запятой.
  • Lots = 0.01.
  • Martingale = 1.55.

Значение входных параметров не зависит от точности округления котировок. Пример: значение Step = 0.001, равносильно 10 пунктам на четырехзначных котировках или 100 пунктам на пятизначных.

С уважением Дмитрий.

