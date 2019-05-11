Fractal Round Levels Trade

Советник "Four_MA_trade" входит в рынок по средним скользящим следующим образом: 1. две скользящие средние с большими периодами определяют общий тренд 2. две скользящие средние с малыми периодами определяют локальный тренд. Если направление общего и локального тренда совпадает, то на пересечении "локальных" средних скользящих открывается ордер. Возможно инвертирование сигнала, если период быстрой скользящей в настройках выставить больше по значению, чем период медленной. Для каждой валютной пар

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