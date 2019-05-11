Fractal Round Levels Trade
- Experts
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- Version: 1.1
- Updated: 15 October 2019
Советник выставляет рыночные ордера, если свеча, на которой появился фрактал, пересекает круглый ценовой уровень, который
используется, как фильтр для входа в рынок по фракталам.
Настройки советника:
- Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig)
знаков после запятой. Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig
= 2, цена округляется до 1.1200, если эту цену своими тенями зацепит
свеча выбранного графика одновременно с пересечением индикатором RSI на
этой свече установленного уровня, откроется рыночный ордер.
- Step_Plus = 0; прибавка к круглому уровню
- Security_Zone = 50; Пример: последний ордер советником был открыт по цене 1.1210, следующий ордер может быть открыт по цене, которая выше, чем 1.1210+Security_Zone пунктов либо ниже 1.1210-Security_Zone пунктов
- Candles_Time_Live_Order = 1; рыночный ордер существует указанное количество свечей на выбранном графике, после чего закрывается советником
- Close_Orders_Time_Out = false; закрывать/не закрывать принудительно ордера
- SL_TP_Auto = false; если включено, стоп лосс ордера выставляется: для ордеров на продажу по последнему верхнему фракталу, для ордеров на покупку по последнему нижнему фракталу. Размер расчетного стоп лосса корректируется/умножается на коэффициент ниже по выбору Пользователя
- SL_Koef = 1; размер стоп лосса по фракталу, умноженный на коэффициент
- TP_Koef = 1; размер тейк профита = стоп лоссу, умноженному на коэффициент
- SL = 160; Стоп лосс, применяется, если SL_TP_Auto = false
- TP = 70;тейк профит, применяется, если SL_TP_Auto = false
- Lots =0.01; фиксированный лот
- Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
- Limit =4; ограничение количества умножений лота
- Use_Risk = true;вкл/выкл пропорциональный манейменеджмент
- Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
Трейлинг стоп:
- Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
- Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
- TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
- TrailingStep=50; шаг модификации
Безубыток:
- Breakeven_Use=false; использовать безубыток
- Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
- SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах
- Slip=5;Проскальзывание
- Magic =100;Мэджик ордеров
- Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
Good job.