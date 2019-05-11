Fractal Round Levels Trade

4

Советник выставляет рыночные ордера, если свеча, на которой появился фрактал, пересекает круглый ценовой уровень, который
используется, как фильтр для входа в рынок по фракталам.

Настройки советника:

  • Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой. Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig = 2, цена округляется до 1.1200, если эту цену своими тенями зацепит свеча выбранного графика одновременно с пересечением индикатором RSI на этой свече установленного уровня, откроется рыночный ордер. 
  • Step_Plus = 0; прибавка к круглому уровню
  • Security_Zone = 50; Пример: последний ордер советником был открыт по цене 1.1210, следующий ордер может быть открыт по цене, которая выше, чем 1.1210+Security_Zone пунктов либо ниже 1.1210-Security_Zone пунктов
  • Candles_Time_Live_Order = 1; рыночный ордер существует указанное количество свечей на выбранном графике, после чего закрывается советником
  • Close_Orders_Time_Out = false; закрывать/не закрывать принудительно ордера
  • SL_TP_Auto = false; если включено, стоп лосс ордера выставляется: для ордеров на продажу по последнему верхнему фракталу, для ордеров на покупку по последнему нижнему фракталу. Размер расчетного стоп лосса корректируется/умножается на коэффициент ниже по выбору Пользователя
  • SL_Koef = 1; размер стоп лосса по фракталу, умноженный на коэффициент
  • TP_Koef = 1; размер тейк профита = стоп лоссу, умноженному на коэффициент
  • SL = 160; Стоп лосс, применяется, если SL_TP_Auto = false
  • TP = 70;тейк профит, применяется, если SL_TP_Auto = false
  • Lots =0.01; фиксированный лот
  • Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
  • Limit =4;   ограничение количества умножений лота
  • Use_Risk = true;вкл/выкл пропорциональный манейменеджмент
  • Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте

Трейлинг стоп:

  • Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
  • Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
  • TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
  • TrailingStep=50; шаг модификации

Безубыток:

  • Breakeven_Use=false; использовать безубыток
  • Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
  • SL_Plus = 1;  уровень безубытка в пунктах


  • Slip=5;Проскальзывание
  • Magic =100;Мэджик ордеров
  • Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки




Reviews 1
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.26 14:43 
 

Good job.

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Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
4.33 (12)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
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Dmitriy Epshteyn
Experts
Советник "Stochastic and Parabolic SAR" торгует по индикатору Stochastic Oscillator, используя фильтр в качестве индикатора Parabolic SAR, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки. Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
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Monday
Dmitriy Epshteyn
4 (7)
Experts
The Monday EA trades on Mondays depending on price movement on Fridays. Its aim is to take 10-20 points of profit and leave the market. This strategy works from March 2014. Currency pairs are EUR/USD and GBP/USD. For GBP / USD trading on the CCI indicator is recommended not to use Time frame is daily D1 Settings: Sig_Open1 = true; - if true, the EA trades on Mondays StartTime = "00:00"; time to start trading (applies only to "Sig_Open1") Sig_Open2 = true; - enable only on EUR/USD (works only on
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Four MA Trade
Dmitriy Epshteyn
3.33 (3)
Experts
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MACD and MA filter
Dmitriy Epshteyn
4.33 (12)
Experts
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Dmitriy Epshteyn
Experts
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RSI and MA filter
Dmitriy Epshteyn
4.67 (3)
Experts
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Dmitriy Epshteyn
4 (1)
Experts
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Trend Catch
Dmitriy Epshteyn
4 (2)
Experts
Советник "Trend_Catch" входит в рынок по средним скользящим и фракталам. Средние скользящие определяют направление тренда, фрактал - момент входа входа в рынок. В советнике прописан безубыток, трейлинг стоп, мантингейл по желанию Пользователя Настройки советника: Close_by_Reverse_MA_Signal = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится выше медленной, закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится ниже медленной, если параметр Invert_sig включен (инвертирован сигнал), сигнал н
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Stochastic and MA filter
Dmitriy Epshteyn
Experts
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Rounding Levels Trade
Dmitriy Epshteyn
3.5 (2)
Experts
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RSI and MACD filter
Dmitriy Epshteyn
Experts
Советник "RSI and MACD filter" торгует по индикатору RSI, использует фильтр в качестве индикатора MACD (главная линия выше сигнальной - покупка, продажа - наоборот), по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала. Настройки советника: Индикатор RSI: RSI_Period = 14; используемый период индикатора RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ориенти
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Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.26 14:43 
 

Good job.

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