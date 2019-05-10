Trend Catch
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- Version: 1.1
- Updated: 15 October 2019
Советник "Trend_Catch" входит в рынок по средним скользящим и фракталам.
Средние скользящие определяют направление тренда, фрактал - момент входа входа в рынок.
В советнике прописан безубыток, трейлинг стоп, мантингейл по желанию Пользователя
Настройки советника:
- Close_by_Reverse_MA_Signal = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится выше медленной, закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится
ниже медленной, если параметр Invert_sig включен (инвертирован сигнал), сигнал на закрытие ордеров инвентируется.
- PeriodMA_slow = 50; Период медленной MA
- PeriodMA_fast = 10; Период быстрой МА
- ma_shift_slow =0; сдвиг медленной средней скользящей
- ma_shift_fast =0; сдвиг быстрой средней скользящей
- ma_method_slow = 0; метод усреднения медленной средней скользящей
- ma_method_fast = 0; метод усреднения быстрой средней скользящей
0 - Простое усреднение
1 - Экспоненциальное усреднение
2 - Сглаженное усреднение
3 - Линейно-взвешенное усреднение
- applied_price_slow = 0; используемая цена медленной средней скользящей
- applied_price_fast = 0; используемая цена
0-Цена закрытия
1-Цена открытия
2-Максимальная за период цена
3-Минимальная за период цена
4-Медианная цена, (high+low)/2
5-Типичная цена, (high+low+close)/3
6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
- shift = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее
- Invert_sig = false; инвертировать сигнал
Управление ордерами:
- SL = 40; Стоп лосс
- TP = 80; Тейк профит
- Lots =0.01; фиксированный лот
- Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
- Limit =3; ограничение количества умножений лота
- Use_Risk = true; вкл/выкл пропорциональный манейменеджмент
- Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
Трейлинг стоп:
- Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
- Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
- TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
- TrailingStep=50; шаг модификации
Безубыток:
- Breakeven_Use=false; использовать безубыток
- Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
- SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах
- Slip=5;Проскальзывание
- Magic =100;Мэджик ордеров
- Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
- Buy = true; Торговать ордерами на покупку
- Sell = true;Торговать ордерами на продажу
Needs some polishing on setup but is profitable!!!