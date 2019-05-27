RSI and MA filter

Если выключено (false), сигнал по индикатору RSI формируется так:

сигнал на продажу - если линия индикатора пересекает верхний уровень сверху-вниз

сигнал на покупку - если линия индикатора пересекает нижний уровень снизу-вверх



Если включено (true), сигнал по индикатору RSI формируется так:



ордер на продажу - если линия индикатора пересекает нижний уровень сверху-вниз

ордер на покупку - если линия индикатора пересекает верхний уровень снизу-вверх

Индикатор MA:

PeriodMA_slow = 50; Период медленной MA



PeriodMA_fast = 10; Период быстрой МА



ma_shift_slow =0; сдвиг медленной средней скользящей



ma_shift_fast =0; сдвиг быстрой средней скользящей

ma_method_slow = 0; метод усреднения медленной средней скользящей

ma_method_fast = 0; метод усреднения быстрой средней скользящей

0 - Простое усреднение

1 - Экспоненциальное усреднение

2 - Сглаженное усреднение

3 - Линейно-взвешенное усреднение



applied_price_slow = 0; используемая цена медленной средней скользящей

applied_price_fast = 0; используемая цена



0-Цена закрытия

1-Цена открытия

2-Максимальная за период цена

3-Минимальная за период цена

4-Медианная цена, (high+low)/2

5-Типичная цена, (high+low+close)/3

6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4



shift = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее

Управление ордерами:



SL = 40; Стоп лосс



TP = 80; Тейк профит



Lots =0.01; фиксированный лот



Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота



Limit =3; ограничение количества умножений лота



Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте



Трейлинг стоп:



Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп

Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать



TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой



TrailingStep=50; шаг модификации



Безубыток:



Breakeven_Use=false; использовать безубыток

Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток



SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах





Slip=5;Проскальзывание



Magic =100;Мэджик ордеров



Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки



Buy = true; Торговать ордерами на покупку



Sell = true;Торговать ордерами на продажу



