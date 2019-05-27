RSI and MA filter
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- Version: 1.1
- Updated: 15 October 2019
Советник "RSI and MA filter" торгует по индикатору RSI, использует фильтр в качестве двух средних скользящих (быстрая MA выше медленной MA - покупка, продажа - наоборот), по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала.
Настройки советника:
Индикатор RSI:
- RSI_Period = 14; используемый период индикатора
- RSI_Shift
= 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0
-ориентируемся по текущему бару (не рекомендуется) 1 - ориентируется по
предыдущему бару и так далее
- applied_price = 0; испольщуемая цена
PRICE_CLOSE - 0
PRICE_OPEN - 1
PRICE_HIGH - 2
PRICE_LOW - 3
PRICE_MEDIAN - 4
PRICE_TYPICAL - 5
PRICE_WEIGHTED - 6
- UP_Level_RSI = 60; верхний уровень индикатора RSI
- DW_Level_RSI = 40; нижний уровень RSI
- Invert_RSI_sig = true;
сигнал
на продажу - если линия индикатора пересекает верхний уровень
сверху-вниз
сигнал на покупку - если линия индикатора пересекает нижний уровень снизу-вверх
Если включено (true), сигнал по индикатору RSI формируется так:
ордер
на продажу - если линия индикатора пересекает нижний уровень
сверху-вниз
ордер на покупку - если линия индикатора пересекает верхний уровень снизу-вверх
Индикатор MA:
- PeriodMA_slow = 50; Период медленной MA
- PeriodMA_fast = 10; Период быстрой МА
- ma_shift_slow =0; сдвиг медленной средней скользящей
- ma_shift_fast =0; сдвиг быстрой средней скользящей
- ma_method_slow = 0; метод усреднения медленной средней скользящей
- ma_method_fast = 0; метод усреднения быстрой средней скользящей
0 - Простое усреднение
1 - Экспоненциальное усреднение
2 - Сглаженное усреднение
3 - Линейно-взвешенное усреднение
- applied_price_slow = 0; используемая цена медленной средней скользящей
- applied_price_fast = 0; используемая цена
0-Цена закрытия
1-Цена открытия
2-Максимальная за период цена
3-Минимальная за период цена
4-Медианная цена, (high+low)/2
5-Типичная цена, (high+low+close)/3
6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
shift = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее
Управление ордерами:
- SL = 40; Стоп лосс
- TP = 80; Тейк профит
- Lots =0.01; фиксированный лот
- Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
- Limit =3; ограничение количества умножений лота
- Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
Трейлинг стоп:
- Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
- Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
- TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
- TrailingStep=50; шаг модификации
Безубыток:
- Breakeven_Use=false; использовать безубыток
- Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
- SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах
- Slip=5;Проскальзывание
- Magic =100;Мэджик ордеров
- Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
- Buy = true; Торговать ордерами на покупку
- Sell = true;Торговать ордерами на продажу
Buen EA , Felicitaciones