Советник Rounding Levels Trade торгует по круглым ценовым уровням (пример 1.1200, 1.1300, 1.1400 и так далее) на пробой и на отскок в зависимости от пользовательских настроек. В советнике предусмотрен мантингейл.

Советник может может торговать по выбору Пользователя по ценовым уровням в формате - круглый ценовой уровень + заданное количество пунктов: пример: 1.1240, 1.1340, 1.1440.

Настройки советника:

Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой.

Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig = 2, цена округляется до 1.1200, именно на этой цене или на другой округленной цене (1.1300 и так далее) будут выставляться рыночные ордера. Если Dig = 3, цена округлиться до 1.1230



Backlash_pips = 10; "Люфт" в пунктах, если рыночная цена ушла более, чем на Backlash_pips пунктов от круглой цены, ордер не будет открыт за пределами "люфта". Пример, цена подошла к отметке 1.1200, но ордер не был открыт из-за резкого скачка цены или не была доступна торговля в этот момент по каким-то другим причинам (обрыв связи с сервером и др.), ордер откроется, когда цена вернется в диапазон, в пределах которого допустимо открыть рыночный ордер (1.1200+-0.0010 пунктов)

Buy = true; торговать ордерами на покупку



Sell = true; торговать ордерами на продажу



Invert_sig = false; если включено (true), советник торгует на отбой от ценового уровня, если выключено (false), то на пробой

Пример:

1)Invert_sig = false, цена открытия свечи выбранного графика ниже круглого ценового уровня (1.1190), если рыночная цена поднимется выше круглого ценового уровня (1.1200), откроется ордер на покупку на пробой. Зеркально для ордеров на продажу.

2) Invert_sig = true, цена открытия свечи выбранного графика ниже круглого ценового уровня (1.1190), если рыночная цена поднимется выше круглого ценового уровня (1.1200), откроется ордер на продажу на отскок. Зеркально для ордеров на покупку.

Step_Plus = 0; прибавка к круглому уровню, пример: текущая рыночная цена валютного инструмента 1.1190, Dig = 2, Step_Plus=30, таким образом - ордер будет открыт по цене 1.1230 (округленная цена 1.1200 + 0.0030 пунктов) либо 1.1330, 1.1430 и так далее



Max_Orders = 100; максимальное количество ордеров, закрытых на текущей свече выбранного графика (пригодится, если выставлен маленький стоп лосс и Пользователь желает, чтобы советник вошел в рынок не более установленного им количество раз на свече выбранного графика)



SL = 100; стоп лосс в пунктах



TP = 150; тейк профит в пунктах



Lots =0.01; фиксированный лот



Lot_Koef =2; коэффициент увеличения следующего лота в случае, если предыдущий ордер был закрыт с убытком



Limit =5; ограничение количества умножений лота при убыточной серии ордеров



Use_Risk = false;включить/выключить пропорциональный манейменеджмент



Risk=1; размер лота при пропорциональном манейменеджменте



Max_Spred = 30; максимальный спред в пунктах, при котором может быть открыт ордер



Slip=5; проскальзывание



Magic =100; Magic номер ордеров



Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки





