Rounding Levels Trade

3.5

Советник Rounding Levels Trade торгует по круглым ценовым уровням (пример 1.1200, 1.1300, 1.1400 и так далее) на пробой и на отскок в зависимости от пользовательских настроек. В советнике предусмотрен мантингейл.

Советник может может торговать по выбору Пользователя по ценовым уровням в формате - круглый ценовой уровень + заданное количество пунктов: пример:  1.1240, 1.1340, 1.1440.

Настройки советника:

  • Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой.

Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig = 2, цена округляется до 1.1200, именно на этой цене или на другой округленной цене (1.1300 и так далее) будут выставляться рыночные ордера. Если Dig = 3, цена округлиться до 1.1230

  • Backlash_pips = 10; "Люфт" в пунктах, если рыночная цена ушла более, чем на Backlash_pips пунктов от круглой цены, ордер не будет открыт за пределами "люфта". Пример, цена подошла к отметке 1.1200, но ордер не был открыт из-за резкого скачка цены или не была доступна торговля в этот момент по каким-то другим причинам (обрыв связи с сервером и др.), ордер откроется, когда цена вернется в диапазон, в пределах которого допустимо открыть рыночный ордер (1.1200+-0.0010 пунктов)
  • Buy = true; торговать ордерами на покупку
  • Sell = true; торговать ордерами на продажу
  • Invert_sig = false; если включено (true), советник торгует на отбой от ценового уровня, если выключено (false), то на пробой

Пример:

1)Invert_sig = false, цена открытия свечи выбранного графика ниже круглого ценового уровня (1.1190), если рыночная цена поднимется выше круглого ценового уровня (1.1200), откроется ордер на покупку на пробой. Зеркально для ордеров на продажу.

2) Invert_sig = true, цена открытия свечи выбранного графика ниже круглого ценового уровня (1.1190), если рыночная цена поднимется выше круглого ценового уровня (1.1200), откроется ордер на продажу на отскок. Зеркально для ордеров на покупку.

  •  Step_Plus = 0; прибавка к круглому уровню, пример: текущая рыночная цена валютного инструмента 1.1190, Dig = 2, Step_Plus=30, таким образом - ордер будет открыт по цене 1.1230 (округленная цена 1.1200 + 0.0030 пунктов)  либо 1.1330, 1.1430 и так далее

  • Max_Orders = 100; максимальное количество ордеров, закрытых на текущей свече выбранного графика (пригодится, если выставлен маленький стоп лосс и Пользователь желает, чтобы советник вошел в рынок не более установленного им количество раз на свече выбранного графика)
  • SL = 100; стоп лосс в пунктах
  • TP = 150; тейк профит в пунктах
  • Lots =0.01;  фиксированный лот
  • Lot_Koef =2; коэффициент увеличения следующего лота в случае, если предыдущий ордер был закрыт с убытком
  • Limit =5;   ограничение количества умножений лота при убыточной серии ордеров
  • Use_Risk = false;включить/выключить пропорциональный манейменеджмент
  • Risk=1; размер лота при пропорциональном манейменеджменте

  • Max_Spred = 30; максимальный спред в пунктах, при котором может быть открыт ордер
  • Slip=5; проскальзывание
  • Magic =100; Magic номер ордеров
  • Auto_Digits = true;  Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки


Reviews 2
Ahmed Sarıkaya
2724
Ahmed Sarıkaya 2019.05.22 15:21 
 

Good.

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Long Beach EA is a trend following system that uses the Keltner Channels indicator for trade entries.  The EA monitors the upper, middle, and lower Keltner Channels.  When price reaches or breaks the upper channel boundary the EA will buy and when it reaches or breaks lower channel boundary the EA will sell.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  The EA is doing well o
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
4.33 (12)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
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Dmitriy Epshteyn
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Советник "Stochastic and Parabolic SAR" торгует по индикатору Stochastic Oscillator, используя фильтр в качестве индикатора Parabolic SAR, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки. Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
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Monday
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4 (7)
Experts
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philippe germain
2800
philippe germain 2019.08.09 19:07 
 

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Ahmed Sarıkaya
2724
Ahmed Sarıkaya 2019.05.22 15:21 
 

Good.

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