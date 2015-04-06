Surprising

O EA "Surprising" é um robô inteligente que abre ordens em momentos estratégicos, sempre buscando lucro e segurança da conta. Pode ser usado em vários ativos, mas provou ser mais lucrativo em Ouro. O timeframe M5 ou M30 é muito bom para este robô. Se houver uma única ordem aberta, ele a fechará usando o trailing stop, buscando o melhor lucro. Se o preço se mover na direção oposta à ordem aberta, ele abrirá uma nova ordem do mesmo tipo na próxima zona de suporte ou resistência para compensar a ordem aberta anteriormente, nesse caso ele fechará essas ordens usando o lucro conjunto. As configurações deste EA permitem várias configurações para diferentes tipos de ativos. Ele é ajustado para Ouro.

O Surprising foi projetado para oferecer uma abordagem robusta e automatizada para negociação com base na análise de preços de mercado, observando suporte e resistência, permitindo que os traders se beneficiem de uma estratégia com gerenciamento eficiente de ordens e lucros.

    • Distância Mínima: Garante que a nova ordem somente será aberta se a distância em pontos entre a nova ordem e a última ordem do mesmo tipo for maior que o valor especificado pelo usuário.    
    • Número Máximo de Ordens: Limita o número máximo de ordens que podem ser abertas em cada cruzamento de média móvel.    
    • Trailing Stop: aplica um trailing stop para proteger os lucros de ordens abertas, começando a ajustar o stop loss após a ordem atingir um número específico de pontos de lucro.    

  1. Fechando Ordens Lucrativas:

    • Duas ordens: se houver exatamente duas ordens do mesmo tipo abertas e ambas forem lucrativas em pelo menos 200 pips (ajustável pelo usuário), ambas serão fechadas.    
    • Mais de duas ordens: se houver mais de duas ordens abertas do mesmo tipo, o robô fechará todas as ordens lucrativas quando o número de ordens lucrativas atingir o valor especificado pelo usuário.    

Como funciona:

  1. Detecção de oportunidades:

    • O robô verifica constantemente os níveis de suporte e resistência.
    • Ao detectar uma zona favorável, ele avalia se as condições para abertura de uma nova ordem estão atendidas (distância mínima e número máximo de ordens).

  2. Ordens de Abertura:

    • Abre uma ordem de compra ou venda com o tamanho de lote especificado.
    • Define um trailing stop para proteger os lucros da ordem.

  3. Gestão e fechamento de pedidos:

    • Monitora continuamente os pedidos abertos.
    • Aplique trailing stop para ajustar o stop loss conforme a ordem se move a favor do mercado.
    • Fecha ordens quando as condições especificadas para número de ordens lucrativas e lucro mínimo em pips são atendidas.



Video Surprising
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Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
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Luna AI PRO
Profalgo Limited
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Eloizio Coelho Alves
2.5 (2)
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A simple but very powerful EA. It uses two moving averages as a basis for opening orders, which when they cross, orders will be opened. The open order will be closed in two situations: When there is a new crossover opposite the previous one, in this case the price touches the slower moving average, or when it reaches the automatic Take Profit margin. If the price goes in the opposite direction, it will open new orders at the new crossings of the moving averages to calculate the average price and
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