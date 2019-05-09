Rounding Levels RSI Trade
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- Version: 1.2
- Updated: 16 April 2020
Советник "Rounding Levels RSI Trade" торгует по индикатору RSI, используя фильтр в качестве круглого ценового уровня, который свеча должна пересечь одновременно с уровнем индикатора RSI.
Настройки советника:
Индикатор RSI:
- RSI_Period = 14; используемый период индикатора
- RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ориентируемся по текущему бару (не рекомендуется) 1 - ориентируется по предыдущему бару и так далее
- applied_price = 0; испольщуемая цена
PRICE_CLOSE - 0
PRICE_OPEN - 1
PRICE_HIGH - 2
PRICE_LOW - 3
PRICE_MEDIAN - 4
PRICE_TYPICAL - 5
PRICE_WEIGHTED - 6
- UP_Level_RSI = 60; верхний уровень индикатора RSI
- DW_Level_RSI = 40; нижний уровень RSI
Настройки фильтра:
- Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой. Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig = 2, цена округляется до 1.1200, если эту цену своими тенями зацепит свеча выбранного графика одновременно с пересечением индикатором RSI на этой свече установленного уровня, откроется рыночный ордер.
- Step_Plus = 0; прибавка к круглому уровню
- Tolarance_pips = 50; "Люфт" в пунктах. Ордер может быть открыт, если цена открытия свечи, на которой поступил сигнал индикатора RSI, находится в пределах "люфта" (-+Tolarance_pips пунктов от округленной цены с учетом прибавки к круглому ценовому уровню Step_Plus пунктов)
- Buy = true; торговать ордерами на покупку
- Sell = true; торговать ордерами на продажу
- Invert_sig = true; если выключено (false), сигнал по индикатору RSI формируется так:
сигнал на продажу - если линия индикатора пересекает верхний уровень сверху-вниз (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)
сигнал на покупку - если линия индикатора пересекает нижний уровень снизу-вверх (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)
Если включено (true), сигнал по индикатору RSI формируется так:
ордер на продажу - если линия индикатора пересекает нижний уровень сверху-вниз (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)
ордер на покупку - если линия индикатора пересекает верхний уровень снизу-вверх (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)
Управление ордерами:
- Security_Zone = 50; Пример: последний ордер советником был открыт по цене 1.1210, следующий ордер может быть открыт по цене, которая выше, чем 1.1210+Security_Zone пунктов либо ниже 1.1210-Security_Zone пунктов
- SL = 80; стоп лосс
- TP = 80;тейк профит
- Lots =0.01; фиксированный лот
- Lot_Koef =2; коэффициент увеличения следующего лота в случае, если предыдущий ордер был закрыт с убытком
- Limit =5; ограничение количества умножений лота при убыточной серии ордеров
- Use_Risk = false;включить/выключить пропорциональный манейменеджмент
- Risk=1; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
- Max_Spred = 30; максимальный спред в пунктах, при котором может быть открыт ордер
- Slip=5; проскальзывание
- Magic =100; Magic номер ордеров
- Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
Nice.