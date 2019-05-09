Rounding Levels RSI Trade

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Советник "Rounding Levels RSI Trade" торгует по индикатору RSI, используя фильтр в качестве круглого ценового уровня, который свеча должна пересечь одновременно с уровнем индикатора RSI.

Настройки советника:

Индикатор RSI:

  • RSI_Period = 14; используемый период индикатора
  • RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ориентируемся по текущему бару (не рекомендуется) 1 - ориентируется по предыдущему бару и так далее
  • applied_price = 0; испольщуемая цена

 PRICE_CLOSE - 0
 PRICE_OPEN - 1
 PRICE_HIGH - 2
 PRICE_LOW - 3
 PRICE_MEDIAN - 4
 PRICE_TYPICAL - 5
 PRICE_WEIGHTED - 6

  • UP_Level_RSI = 60; верхний уровень индикатора RSI
  • DW_Level_RSI = 40; нижний уровень RSI

Настройки фильтра:

  • Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой. Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig = 2, цена округляется до 1.1200, если эту цену своими тенями зацепит свеча выбранного графика одновременно с пересечением индикатором RSI на этой свече установленного уровня, откроется рыночный ордер. 
  • Step_Plus = 0; прибавка к круглому уровню
  • Tolarance_pips = 50; "Люфт" в пунктах. Ордер может быть открыт, если цена открытия свечи, на которой поступил сигнал индикатора RSI, находится в пределах "люфта" (-+Tolarance_pips пунктов от округленной цены с учетом прибавки к круглому ценовому уровню Step_Plus пунктов)
  • Buy = true; торговать ордерами на покупку
  • Sell = true; торговать ордерами на продажу
  • Invert_sig = true; если выключено (false), сигнал по индикатору RSI формируется так:

сигнал на продажу - если линия индикатора пересекает верхний уровень сверху-вниз (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)
сигнал на покупку - если линия индикатора пересекает нижний уровень снизу-вверх  (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)

Если включено (true), сигнал по индикатору RSI формируется так:

ордер на продажу - если линия индикатора пересекает нижний уровень сверху-вниз (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)
ордер на покупку - если линия индикатора пересекает верхний уровень снизу-вверх  (свеча должна зацепить округленный ценовой уровень)

Управление ордерами:

  • Security_Zone = 50; Пример: последний ордер советником был открыт по цене 1.1210, следующий ордер может быть открыт по цене, которая выше, чем 1.1210+Security_Zone пунктов либо ниже 1.1210-Security_Zone пунктов

  • SL = 80; стоп лосс
  • TP = 80;тейк профит
  • Lots =0.01; фиксированный лот
  • Lot_Koef =2; коэффициент увеличения следующего лота в случае, если предыдущий ордер был закрыт с убытком
  • Limit =5;   ограничение количества умножений лота при убыточной серии ордеров
  • Use_Risk = false;включить/выключить пропорциональный манейменеджмент
  • Risk=1; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
  • Max_Spred = 30; максимальный спред в пунктах, при котором может быть открыт ордер
  • Slip=5; проскальзывание
  • Magic =100; Magic номер ордеров
  • Auto_Digits = true;  Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
Reviews 1
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.30 07:49 
 

Nice.

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MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Long Beach
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
Long Beach EA is a trend following system that uses the Keltner Channels indicator for trade entries.  The EA monitors the upper, middle, and lower Keltner Channels.  When price reaches or breaks the upper channel boundary the EA will buy and when it reaches or breaks lower channel boundary the EA will sell.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  The EA is doing well o
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
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Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
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Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Game Changer
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Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.30 07:49 
 

Nice.

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