Rounding Levels RSI Trade

Советник выставляет рыночные ордера, если свеча, на которой появился фрактал, пересекает круглый ценовой уровень, который используется, как фильтр для входа в рынок по фракталам. Настройки советника: Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой. Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig = 2, цена округляется до 1.1200, если эту цену своими тенями зацепит свеча выбранного графика одновременно с пересечением индикатором RSI на этой свече установлен

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