Советник "Parabolic SAR and Fractal" торгует по двум индикаторам: 1.Parabolic SAR, 2.Fractal

Сделка на покупку: если образовался нижний фрактал и цена находится выше точек индикатора Parabolic SAR

Сделка на прордажу: если образовался верхний фрактал и цена находится ниже точек индикатора Parabolic SAR

По желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), пирамидинг, безубыток, трейлинг стоп, возможно настроить, как скальпирующий советник, настраивается автоматическое выставление стоп лосса по индикаторам - 1.Parabolic SAR, 2.Fractal.

Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.

Настройки советника:

Invert_Signal = false; Инвентировать сигнал

Step_sar = 0.02; Шаг индикатора

Max_sar = 0.2; Значение максимума индикатора



SL = 100; Стоп лосс

TP = 100; Тейк профит



SAR_Shift = 1; Номер бара, с которого получаем значение индикатора SAR для определения, где должен быть стоп лосс



SL Use_Auto_SL=Fractal; Выбираем одно из значений Fractal, SAR, Off, что означает расчет стоп лосса, который устанавливается на:

1. фрактал

2. точку индикатора Parabolic SAR

3. стоп лосс в размере SL пунктов



При этом размер стоп лосса увеличивается или уменьшается на коэффициент "SL_Koef", который задается для автоматического расчета размера стоп лосса по индикаторам





Auto_TP Use_Auto_TP=SL_multiplication; Может быть два значения



Выбираем расчет тейк профита, который рассчитывается:

1. SL_multiplication - размер стоп лосса, умноженный на коэффициент

2. Off_ - считается в пунктах TP





TP_Koef = 1; Коэффициент, на который умножается стоп лосс для расчета тейк профита



SL_Koef = 1; Дополнительный коэффициент, на который умножается расчетный стоп лосс по индикаторам



Max_SL = 1000; максимальный стоп лосс, если расчетный стоп лосс больше максимального, сделка не открывается



Lots =0.01; фиксированный лот



Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота



Limit =3; ограничение количества умножений лота



Use_Risk = true;вкл/выкл пропорциональный манейменеджмент

Risk=3; применяется манейменеджмент



Variant_Martin Use_Martin_Variant=multiplication; возможно выбрать следующие значения: 1.multiplication, 2.smart, 3.Off__, 4.Piramiding

Выбираем вариант мартингейла в случае убыточной сделки:

1. Через умножение лота последней сделки на коэффициент "multiplication"

2. В расчете лота учитывается размер тейк профита таким образом, чтобы следующей сделкой перекрыть предыдущие убытки+профит стартовым лотом

3. Отключить мартингейл

4. Пирамидинг



Percent_Risk = 50;

Для пирамидинга - лот рассчитывается таким образом, чтобы при серии профитных ордеров, открывая следующий ордер, рисковать суммой в размере не более "Percent_Risk" процентов от закрытой серии профитных ордеров







Трейлинг стоп:



Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп

Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать



TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой



TrailingStep=50; шаг модификации



Безубыток:



Breakeven_Use=false; использовать безубыток

Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток



SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах





Slip=5;Проскальзывание



Magic =100;Мэджик ордеров



Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки



Buy = true; Торговать ордерами на покупку

