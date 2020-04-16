RSI and MACD filter
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- Version: 1.2
- Updated: 16 April 2020
Советник "RSI and MACD filter" торгует по индикатору RSI, использует фильтр в качестве индикатора MACD (главная линия выше сигнальной - покупка, продажа - наоборот), по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала.
Настройки советника:
Индикатор RSI:
- RSI_Period = 14; используемый период индикатора
- RSI_Shift
= 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0
-ориентируемся по текущему бару (не рекомендуется) 1 - ориентируется по
предыдущему бару и так далее
- applied_price = 0; испольщуемая цена
PRICE_CLOSE - 0
PRICE_OPEN - 1
PRICE_HIGH - 2
PRICE_LOW - 3
PRICE_MEDIAN - 4
PRICE_TYPICAL - 5
PRICE_WEIGHTED - 6
- UP_Level_RSI = 60; верхний уровень индикатора RSI
- DW_Level_RSI = 40; нижний уровень RSI
- Invert_RSI_sig = true;
сигнал
на продажу - если линия индикатора пересекает верхний уровень
сверху-вниз
сигнал на покупку - если линия индикатора пересекает нижний уровень снизу-вверх
Если включено (true), сигнал по индикатору RSI формируется так:
ордер
на продажу - если линия индикатора пересекает нижний уровень
сверху-вниз
ордер на покупку - если линия индикатора пересекает верхний уровень снизу-вверх
Индикатор MACD:
- MACDfast_ema_period=12; Период быстрой EMA
- MACDslow_ema_period=26; Период медленной EMA
- MACDsignal_period=9; Период сигнальной линии
- applied_price_macd = 0; испольщуемая цена
PRICE_CLOSE - 0
PRICE_OPEN - 1
PRICE_HIGH - 2
PRICE_LOW - 3
PRICE_MEDIAN - 4
PRICE_TYPICAL - 5
PRICE_WEIGHTED - 6
- Invert_MACD_sig = false;
Если выключено (false), сигнал по индикатору MACD формируется так:
ордер на продажу - если главная линия индикатора ниже сигнальной
ордер на покупку - если главная линия индикатора выше сигнальной
Если включено (true), то сигнал формируется наоборот.
- shift = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MACD, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее
Управление ордерами:
- SL = 40; Стоп лосс
- TP = 80; Тейк профит
- Lots =0.01; фиксированный лот
- Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
- Limit =3; ограничение количества умножений лота
- Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
Трейлинг стоп:
- Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
- Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
- TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
- TrailingStep=50; шаг модификации
Безубыток:
- Breakeven_Use=false; использовать безубыток
- Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
- SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах
- Slip=5;Проскальзывание
- Magic =100;Мэджик ордеров
- Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
- Buy = true; Торговать ордерами на покупку
- Sell = true;Торговать ордерами на продажу