Советник "RSI and MACD filter" торгует по индикатору RSI, использует фильтр в качестве индикатора MACD (главная линия выше сигнальной - покупка, продажа - наоборот), по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала.

Настройки советника:

Индикатор RSI:

RSI_Period = 14; используемый период индикатора



RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ориентируемся по текущему бару (не рекомендуется) 1 - ориентируется по предыдущему бару и так далее



applied_price = 0; испольщуемая цена



PRICE_CLOSE - 0

PRICE_OPEN - 1

PRICE_HIGH - 2

PRICE_LOW - 3

PRICE_MEDIAN - 4

PRICE_TYPICAL - 5

PRICE_WEIGHTED - 6



UP_Level_RSI = 60; верхний уровень индикатора RSI



DW_Level_RSI = 40; нижний уровень RSI

Invert_RSI_sig = true;

Если выключено (false), сигнал по индикатору RSI формируется так:

сигнал на продажу - если линия индикатора пересекает верхний уровень сверху-вниз

сигнал на покупку - если линия индикатора пересекает нижний уровень снизу-вверх



Если включено (true), сигнал по индикатору RSI формируется так:



ордер на продажу - если линия индикатора пересекает нижний уровень сверху-вниз

ордер на покупку - если линия индикатора пересекает верхний уровень снизу-вверх

Индикатор MACD:

MACDfast_ema_period=12; Период быстрой EMA



MACDslow_ema_period=26; Период медленной EMA



MACDsignal_period=9; Период сигнальной линии



applied_price_macd = 0; испольщуемая цена



PRICE_CLOSE - 0

PRICE_OPEN - 1

PRICE_HIGH - 2

PRICE_LOW - 3

PRICE_MEDIAN - 4

PRICE_TYPICAL - 5

PRICE_WEIGHTED - 6



Invert_MACD_sig = false;

Если выключено (false), сигнал по индикатору MACD формируется так:

ордер на продажу - если главная линия индикатора ниже сигнальной

ордер на покупку - если главная линия индикатора выше сигнальной

Если включено (true), то сигнал формируется наоборот.



shift = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MACD, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее

Управление ордерами:

SL = 40; Стоп лосс

TP = 80; Тейк профит

Lots =0.01; фиксированный лот

Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота

Limit =3; ограничение количества умножений лота

Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте

Трейлинг стоп:

Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать

TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой

TrailingStep=50; шаг модификации

Безубыток:

Breakeven_Use=false; использовать безубыток Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток

SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах

Slip=5;Проскальзывание

Magic =100;Мэджик ордеров

Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки

Buy = true; Торговать ордерами на покупку

Sell = true;Торговать ордерами на продажу





