Советник "Stochastic and MA_filter" торгует по индикатору "Stochastic Oscillator", используя фильтр в качестве двух средних скользящих, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.

Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.

Настройки советника:

Индикатор Stochastic Oscillator:

Kperiod=5; период линии K

Dperiod=3; период линии D

slowing=3; замедление

method=0; метод усреднения

MODE_SMA - 0 Простое усреднение

MODE_EMA - 1 Экспоненциальное усреднение

MODE_SMMA - 2 Сглаженное усреднение

MODE_LWMA - 3 Линейно-взвешенное усреднение



price_field=0; тип цены

0 - Low/High или 1 - Close/Close



shift_stoch = 1; номер бара для пересечения уровня, если 1, то пересечение определяется на предыдущем закрытом баре



Stoch_up = 80; пересечение главной и сигнальной линии индикатора выше данного уровня - сигнал для продаж



Stoch_dw = 20; пересечение главной и сигнальной линии индикатора ниже данного уровня - сигнал для покупок



Invert_Stoch_sig = true;

Если выключено (false), сигнал по индикатору Stochastic Oscillator формируется так:

ордер на покупку - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию снизу вверх, пересечение происходит ниже нижнего уровня, заданного в настройках

ордер на продажу - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию сверху вниз, пересечение происходит выше верхнего уровня, заданного в настройках

Если включено (true), то сигнал формируется наоборот



Индикатор MA:

PeriodMA_slow = 50; Период медленной MA



PeriodMA_fast = 100; Период быстрой МА



ma_shift_slow =0; сдвиг медленной средней скользящей



ma_shift_fast =0; сдвиг быстрой средней скользящей

ma_method_slow = 0; метод усреднения медленной средней скользящей

ma_method_fast = 0; метод усреднения быстрой средней скользящей

0 - Простое усреднение

1 - Экспоненциальное усреднение

2 - Сглаженное усреднение

3 - Линейно-взвешенное усреднение



applied_price_slow = 0; используемая цена медленной средней скользящей

applied_price_fast = 0; используемая цена



0-Цена закрытия

1-Цена открытия

2-Максимальная за период цена

3-Минимальная за период цена

4-Медианная цена, (high+low)/2

5-Типичная цена, (high+low+close)/3

6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

shift_ma = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее