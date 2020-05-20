Stochastic and MA filter
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- Version: 1.2
- Updated: 20 May 2020
Советник "Stochastic and MA_filter" торгует по индикатору "Stochastic Oscillator", используя фильтр в качестве двух средних скользящих, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.
Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.
Настройки советника:
Индикатор Stochastic Oscillator:
- Kperiod=5; период линии K
- Dperiod=3; период линии D
- slowing=3; замедление
- method=0; метод усреднения
MODE_SMA - 0 Простое усреднение
MODE_EMA - 1 Экспоненциальное усреднение
MODE_SMMA - 2 Сглаженное усреднение
MODE_LWMA - 3 Линейно-взвешенное усреднение
- price_field=0; тип цены
0 - Low/High или 1 - Close/Close
- shift_stoch = 1; номер бара для пересечения уровня, если 1, то пересечение определяется на предыдущем закрытом баре
- Stoch_up = 80; пересечение главной и сигнальной линии индикатора выше данного уровня - сигнал для продаж
- Stoch_dw = 20; пересечение главной и сигнальной линии индикатора ниже данного уровня - сигнал для покупок
- Invert_Stoch_sig = true;
Если выключено (false), сигнал по индикатору Stochastic Oscillator формируется так:
ордер на покупку - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию снизу вверх, пересечение происходит ниже нижнего уровня, заданного в настройках
ордер на продажу - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию сверху вниз, пересечение происходит выше верхнего уровня, заданного в настройках
Если включено (true), то сигнал формируется наоборот
Индикатор MA:
- PeriodMA_slow = 50; Период медленной MA
- PeriodMA_fast = 100; Период быстрой МА
- ma_shift_slow =0; сдвиг медленной средней скользящей
- ma_shift_fast =0; сдвиг быстрой средней скользящей
- ma_method_slow = 0; метод усреднения медленной средней скользящей
- ma_method_fast = 0; метод усреднения быстрой средней скользящей
0 - Простое усреднение
1 - Экспоненциальное усреднение
2 - Сглаженное усреднение
3 - Линейно-взвешенное усреднение
- applied_price_slow = 0; используемая цена медленной средней скользящей
- applied_price_fast = 0; используемая цена
0-Цена закрытия
1-Цена открытия
2-Максимальная за период цена
3-Минимальная за период цена
4-Медианная цена, (high+low)/2
5-Типичная цена, (high+low+close)/3
6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
- shift_ma = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее
Управление ордерами:
- SL = 100; Стоп лосс
- TP = 100; Тейк профит
- Lots =0.01; фиксированный лот
- Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
- Limit =3; ограничение количества умножений лота
- Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
Трейлинг стоп:
- Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
- Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
- TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
- TrailingStep=50; шаг модификации
Безубыток:
- Breakeven_Use=false; использовать безубыток
- Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
- SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах
- Slip=5;Проскальзывание
- Magic =100;Мэджик ордеров
- Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
- Buy = true; Торговать ордерами на покупку
- Sell = true;Торговать ордерами на продажу