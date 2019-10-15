Советник "Stochastic and Parabolic SAR" торгует по индикатору Stochastic Oscillator, используя фильтр в качестве индикатора Parabolic SAR,по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.Настройки советника:

Индикатор Stochastic Oscillator:

Kperiod=5; период линии K

Dperiod=3; период линии D

slowing=3; замедление

method=0; метод усреднения

MODE_SMA - 0 Простое усреднение

MODE_EMA - 1 Экспоненциальное усреднение

MODE_SMMA - 2 Сглаженное усреднение

MODE_LWMA - 3 Линейно-взвешенное усреднение



price_field=0; тип цены

0 - Low/High или 1 - Close/Close



shift_stoch = 1; номер бара для пересечения уровня, если 1, то пересечение определяется на предыдущем закрытом баре



Stoch_up = 80; пересечение главной и сигнальной линии индикатора выше данного уровня - сигнал для продаж



Stoch_dw = 20; пересечение главной и сигнальной линии индикатора ниже данного уровня - сигнал для покупок



Invert_Stoch_sig = true;

Если выключено (false), сигнал по индикатору Stochastic Oscillator формируется так:

ордер на покупку - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию снизу вверх, пересечение происходит ниже нижнего уровня, заданного в настройках

ордер на продажу - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию сверху вниз, пересечение происходит выше верхнего уровня, заданного в настройках

Если включено (true), то сигнал формируется наоборот.

Индикатор Parabolic SAR:

Step_sar = 0.02; Шаг индикатора



Max_sar = 0.2; Значение максимума индикатора



SAR_Shift = 1; Номер бара, с которого получаем значение индикатора Parabolic SAR для получения сигнала



Invert_SAR_sig = false; Инвертировать сигнал по индикатору Parabolic SAR

Если выключено, сигнал по индикатору понимается так:

покупки - если цена открытия свечи находится выше точки индикатора

продажи - если цена открытия свечи находится ниже точки индикатора

Если включено, сигнал инвертируется.



Управление ордерами:



SL = 100; Стоп лосс



TP = 100; Тейк профит



Lots =0.01; фиксированный лот



Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота



Limit =3; ограничение количества умножений лота



Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте



Трейлинг стоп:



Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп

Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать



TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой



TrailingStep=50; шаг модификации



Безубыток:



Breakeven_Use=false; использовать безубыток

Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток



SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах





Slip=5;Проскальзывание



Magic =100;Мэджик ордеров



Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки



Buy = true; Торговать ордерами на покупку



Sell = true;Торговать ордерами на продажу







