Stochastic and Parabolic SAR

   Советник "Stochastic and Parabolic SAR" торгует по индикатору Stochastic Oscillator, используя фильтр в качестве индикатора Parabolic SAR,
по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.
  Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.
Настройки советника:

Индикатор Stochastic Oscillator:

  • Kperiod=5; период линии K
  • Dperiod=3; период линии D
  • slowing=3;  замедление
  •  method=0; метод усреднения

MODE_SMA - 0 Простое усреднение
MODE_EMA - 1 Экспоненциальное усреднение
MODE_SMMA - 2 Сглаженное усреднение
MODE_LWMA - 3 Линейно-взвешенное усреднение

  • price_field=0;   тип цены

0 - Low/High или 1 - Close/Close

  • shift_stoch = 1; номер бара для пересечения уровня, если 1, то  пересечение определяется на предыдущем закрытом баре
  • Stoch_up = 80;  пересечение главной и сигнальной линии индикатора выше данного уровня - сигнал для продаж
  • Stoch_dw = 20; пересечение главной и сигнальной линии индикатора ниже данного уровня - сигнал для покупок
  • Invert_Stoch_sig = true;

Если выключено (false), сигнал по индикатору Stochastic Oscillator формируется так:
 ордер на покупку - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию снизу вверх, пересечение происходит ниже нижнего уровня, заданного в настройках 
 ордер на продажу - если главная линия индикатора пересекла сигнальную линию сверху вниз, пересечение происходит выше верхнего уровня, заданного в настройках    
Если включено (true), то сигнал формируется наоборот.

Индикатор Parabolic SAR:

  • Step_sar = 0.02; Шаг индикатора
  • Max_sar = 0.2; Значение максимума индикатора
  • SAR_Shift = 1; Номер бара, с которого получаем значение индикатора Parabolic SAR для получения сигнала

Invert_SAR_sig = false; Инвертировать сигнал по индикатору Parabolic SAR

Если выключено, сигнал по индикатору понимается так:

покупки - если цена открытия свечи находится выше точки индикатора

продажи - если цена открытия свечи находится ниже точки индикатора

Если включено, сигнал инвертируется.

Управление ордерами:

  • SL = 100; Стоп лосс
  • TP = 100; Тейк профит
  • Lots =0.01;  фиксированный лот
  • Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
  • Limit =3;  ограничение количества умножений лота
  • Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте


Трейлинг стоп:

  • Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
  • Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
  • TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
  • TrailingStep=50; шаг модификации

Безубыток:

  • Breakeven_Use=false; использовать безубыток
  • Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
  • SL_Plus = 1;  уровень безубытка в пунктах


  • Slip=5;Проскальзывание
  • Magic =100;Мэджик ордеров
  • Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
  • Buy = true; Торговать ордерами на покупку
  • Sell = true;Торговать ордерами на продажу



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Long Beach EA is a trend following system that uses the Keltner Channels indicator for trade entries.  The EA monitors the upper, middle, and lower Keltner Channels.  When price reaches or breaks the upper channel boundary the EA will buy and when it reaches or breaks lower channel boundary the EA will sell.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  The EA is doing well o
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
4.33 (12)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
More from author
Monday
Dmitriy Epshteyn
4 (7)
Experts
The Monday EA trades on Mondays depending on price movement on Fridays. Its aim is to take 10-20 points of profit and leave the market. This strategy works from March 2014. Currency pairs are EUR/USD and GBP/USD. For GBP / USD trading on the CCI indicator is recommended not to use Time frame is daily D1 Settings: Sig_Open1 = true; - if true, the EA trades on Mondays StartTime = "00:00"; time to start trading (applies only to "Sig_Open1") Sig_Open2 = true; - enable only on EUR/USD (works only on
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Four MA Trade
Dmitriy Epshteyn
3.33 (3)
Experts
Советник "Four_MA_trade" входит в рынок по средним скользящим следующим образом: 1. две скользящие средние с большими периодами  определяют общий тренд 2. две скользящие средние с малыми периодами определяют локальный тренд. Если направление общего и локального тренда совпадает, то на пересечении "локальных" средних скользящих открывается ордер. Возможно инвертирование сигнала, если период быстрой скользящей в настройках выставить больше по значению, чем период медленной. Для каждой валютной пар
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MACD and MA filter
Dmitriy Epshteyn
4.33 (12)
Experts
The MACD and MA filter EA trades on the MACD indicator, uses the filter as two moving averages (fast MA is higher than slow MA - buy, sell - contrary), the Martingale is applied at the request of the User (the amount of lot multiplication for a series of losses is limited), breakeven, trailing stop, inverting the signal. In EA version 1.4. added closing an order by a reverse signal, separately by the MACD indicator (parameter Close_By_Reverse_MACD_Signal), separately by moving averages (paramete
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Parabolic SAR and Fractal
Dmitriy Epshteyn
Experts
Советник "Parabolic SAR and Fractal" торгует по двум индикаторам: 1.Parabolic SAR, 2.Fractal Сделка на покупку: если образовался нижний фрактал и цена находится выше точек индикатора Parabolic SAR Сделка на прордажу: если образовался верхний фрактал и цена находится ниже точек индикатора Parabolic SAR    По желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), пирамидинг, безубыток, трейлинг стоп,   возможно настроить, как скальпирующий сове
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RSI and MA filter
Dmitriy Epshteyn
4.67 (3)
Experts
Советник "RSI and MA filter" торгует по индикатору RSI, использует фильтр в качестве двух средних скользящих (быстрая MA выше медленной MA - покупка, продажа - наоборот), по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала. Настройки советника: Индикатор RSI: RSI_Period = 14; используемый период индикатора RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ор
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Rounding Levels RSI Trade
Dmitriy Epshteyn
4 (1)
Experts
Советник "Rounding Levels RSI Trade" торгует по индикатору RSI, используя фильтр в качестве круглого ценового уровня, который свеча должна пересечь одновременно с уровнем индикатора RSI. Настройки советника: Индикатор RSI: RSI_Period = 14; используемый период индикатора RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ориентируемся по текущему бару (не рекомендуется) 1 - ориентируется по предыдущему бару и так далее applied_price = 0; испольщуемая цена  PRICE_C
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Fractal Round Levels Trade
Dmitriy Epshteyn
4 (1)
Experts
Советник выставляет рыночные ордера, если свеча, на которой появился фрактал, пересекает круглый ценовой уровень, который используется, как фильтр для входа в рынок по фракталам. Настройки советника: Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой. Пример, рыночная цена на данный момент 1.1228, Dig = 2, цена округляется до 1.1200, если эту цену своими тенями зацепит свеча выбранного графика одновременно с пересечением индикатором RSI на этой свече установлен
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Trend Catch
Dmitriy Epshteyn
4 (2)
Experts
Советник "Trend_Catch" входит в рынок по средним скользящим и фракталам. Средние скользящие определяют направление тренда, фрактал - момент входа входа в рынок. В советнике прописан безубыток, трейлинг стоп, мантингейл по желанию Пользователя Настройки советника: Close_by_Reverse_MA_Signal = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится выше медленной, закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится ниже медленной, если параметр Invert_sig включен (инвертирован сигнал), сигнал н
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Stochastic and MA filter
Dmitriy Epshteyn
Experts
Советник "Stochastic and MA_filter" торгует по индикатору "Stochastic Oscillator", используя фильтр в качестве двух средних скользящих, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.    Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
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Rounding Levels Trade
Dmitriy Epshteyn
3.5 (2)
Experts
Советник Rounding Levels Trade торгует по круглым ценовым уровням (пример 1.1200, 1.1300, 1.1400 и так далее) на пробой и на отскок в зависимости от пользовательских настроек. В советнике предусмотрен мантингейл. Советник может может торговать по выбору Пользователя по ценовым уровням в формате - круглый ценовой уровень + заданное количество пунктов: пример:  1.12 40 , 1.134 0 , 1.14 40. Настройки советника: Dig = 2; значение рыночной цены округляется до количества (Dig) знаков после запятой. Пр
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RSI and MACD filter
Dmitriy Epshteyn
Experts
Советник "RSI and MACD filter" торгует по индикатору RSI, использует фильтр в качестве индикатора MACD (главная линия выше сигнальной - покупка, продажа - наоборот), по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала. Настройки советника: Индикатор RSI: RSI_Period = 14; используемый период индикатора RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ориенти
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