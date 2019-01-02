Trump Day
- Indicators
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Dmitriy KashevichHello everyone, I am a trader with 4 years of experience and 7 years of programming experience, on this site I publish my best trading indicators that show excellent income! I know that something will be interesting to you from my products.
- Version: 2.0
- Updated: 1 August 2019
- Activations: 8
- не устранена техническая неполадка (стрелки в онлайн режиме не появляются ), но думаю то временно по тому за минус можно и не считать.
+ Актуальность
Для бинарных опционов инструменты при активной торговли на 1-минутном таймфрейме актуальны в принципе (это дает и прибыль, и возможность быстрее отработать бонусы )
+ Работа автора над продуктом.. за этот месяц были улучшения, а т.е улучшения точности подачи сигналов и добавлен Alerts (с ним проще наблюдать и появляется возможность работать на большем количестве валютных пар одновременно )
+ Компактность
индикатор в принципе, на сколько понимаю, рассчитан на сольную работу, при помощи Alerts, по сути, можно торговать да же не смотря на сам график.
+ Качество
Конечно не идеализирую.. но, на этом сайте (и не только на этом) просматривая все стрелочные индикаторы, без мартингейла, для бинарных опционов заинтересовала работа только 2 авторов включая этого.