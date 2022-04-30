Platinum FX
- Indicators
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Dmitriy KashevichHello everyone, I am a trader with 4 years of experience and 7 years of programming experience, on this site I publish my best trading indicators that show excellent income! I know that something will be interesting to you from my products.
- Version: 1.10
- Updated: 30 April 2022
- Activations: 5
Platinum FX индикатор для скальпинга.
идеально подходит для торговли бинарными опционами.
работает на всех валютных парах мультитаймфреймовый.
когда появляемся красная стрелка мы покупаем когда появляемся красная мы продаем.
он должен был достичь успеха в трейдинге.
Полное отсутствие перерисовки.
- Точность сигнала.
точность данного инструмента можете увидеть в тестере
Всем удачных торгов
By Lilyyy