Copyist MS MT5

3.5

Copyist MS — это простой и удобный в использовании торговый копир. Работает как однофайловый советник с переключаемыми режимами работы Master и Slave.

Ордера можно копировать из МТ5 в МТ5, из МТ5 в МТ4, из МТ4 в МТ5.

Для копирования ордеров в MetaTrader 4 требуется версия советника для MetaTrader 4.

Текущая версия советника работает только на ХЕДЖИНГОВЫХ счетах.

Параметры

    • Тип работы - выбор режима работы: Master или Slave;
    • Копировать по магическому номеру - копирование торговых ордеров по магическому номеру   (настраивается в мастер-терминале)
    • Не копировать валютные пары - список нежелательных валютных пар для копирования   (настраивается в главном терминале)
    • Master account number - номер торгового счета мастер-терминала;
    • Выборочное копирование валютных пар - индивидуальный подбор валютных пар для копирования
    • Максимальное количество ордеров на одной валютной паре - максимальное количество ордеров на одну валютную пару
    • Максимальный спред (0-выкл.) - фильтр максимального спреда (0-отключен)
    • Ожидание нормализации спреда - время ожидания стабилизации спреда для открытия ордера
    • Copy Buy limit-Sell limit - копировать ордера Buy/Sell Limit;
    • Copy Buy stop-Sell stop - копирование ордеров Buy/Sell Stop;
    • Копировать тейк-профит - скопировать тейк-профит;
    • Copy Stop Loss - копировать Stop Loss;
    • Take Profit (0-off) — тейк-профит (0 — не использовать);
    • Stop Loss (0-off) - стоп-лосс (0 - не использовать);
    • Profit Transfer stop to breakeven (0-off) - уровень прибыли для активации безубытка (0 - не использовать);
    • Step breakeven (0-off) - шаг безубытка (0 - не использовать);
    • Трейлинг-стоп (0-выкл) - трейлинг (0 - не использовать);
    • Step trailing stop (0-off) - шаг трейлинга (0 - не использовать);
    • Добавить суффикс в приказы ведомых - добавить суффикс в приказы рабов;
    • Удалить суффикс в мастер-заказах - удалить суффикс мастер-заказа;
    • Фиксированный лот - используемый в торговле лот (если 0, то копируется лот мастер-терминала);
    • Coefficient lot - расчет коэффициента копируемого лота
    • Реверс - реверс
    • Only Open - true/false копировать только открытые ордера
    • Копировать с задержкой в ​​пипсах - true/false копирование торговых ордеров только с переводом в пунктах
    • Distance pips (-) - расстояние в пипсах
    • Время ожидания, сек - ожидание минус дистанция
    • Копировать комментарий - правда/ложь
    • ID заказа - идентификатор заказа;
    • Показать информацию - отображать информацию на графике.  
    Символы замены Master-Slave
      • Символы 1 - замена скопированных валютных пар, можно копировать из одной валютной пары в другую, пример: Валютные пары EURUSD-XAUUSD обозначаются через дефис.


    Reviews 5
    Eric.
    287
    Eric. 2021.09.09 19:57 
     

    Does EXACTLY what I need and HOW I need it. I can sleep peacefully knowing that my trades will be copied according to my trading plan. Even when the currency pairs have different pre/suffixes. Responsive to DM support. Highly recommend!

    Svetlin Popov
    144
    Svetlin Popov 2021.04.22 22:23 
     

    Does the job and it's reliable and fast. No complaints so far. 5 stars from me.

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    Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
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    Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https://www.mql5.com/en/signals/2356404 - Farmed Hedge Yield V Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2357156 * Before purchasing, please feel free to send me a message if you have any questions about the product or setup. ** After purchase,  Contact me via private message to receive t
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    4.73 (22)
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    4.95 (132)
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    MT5 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
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    • Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a FREE EA as a gift. Daily Trading Limiter — the rule you cannot break Every trader knows the number. Three trades. Two percent. One bad day and stop. And every trader has watched themselves take the fourth trade anyway. The problem was never knowing th
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    Channel scalper EA
    Aleksei Moshkin
    4 (9)
    Experts
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    Super helper
    Aleksei Moshkin
    5 (2)
    Utilities
    The expert utility is designed to automate the trading of most arrow indicators. You do not need to wait for the indicator signal in order to open an order manually, the utility will handle it for you. When a signal arrow to buy or sell appears on the chart, the EA opens an order itself. To connect the indicator, you need to add the signal arrow buffer number to the EA settings. Settings.  INDICATOR SIGNAL SETTINGS Name of the indicator - the name of the indicator Subwindow number - subwindo
    Forex Factory News EA mt5
    Aleksei Moshkin
    4 (1)
    Experts
    This Expert Advisor trades news on any timeframe. The news are downloaded from the Forex Factory website. Make sure to add the URL to the terminal settings. Live signal :   https://www.mql5.com/ru/signals/2357864?source=Site +Signals+My The EA is launched on a single chart and defines all necessary pairs for trading on its own. The robot works with pending orders setting two Buy stop and Sell stop orders before a news release. It determines the time zones of the calendar and terminal automatica
    Channel scalper EA MT5
    Aleksei Moshkin
    5 (1)
    Experts
    Channel scalper EA The EA trades in the SMA channel based on price change rate and volatility. Trading starts 1 hour before rollover and 1 hour after rollover, from 23:00 to 01:00. Trading settings from 23:00 to 01:00 are suitable for brokers using GMT+2 in winter and GMT+3 in summer. If your broker uses GMT-0, the trading start time must be set between 20:00 and 22:00. The EA does not use dangerous strategies, all trading orders are protected by a stop loss. Currency pairs for trading eurusd,
    Filter:
    JJair
    79
    JJair 2022.05.13 09:56 
     

    Geralmente nas primeiras ordens do dia, quando eu encerro a operação no master, as contas slaves abrem e encerram imediatamente uma outra ordem na direção contrária (do mesmo par de moedas), gerando algum prejuizo de comissão ou spread.

    Eric.
    287
    Eric. 2021.09.09 19:57 
     

    Does EXACTLY what I need and HOW I need it. I can sleep peacefully knowing that my trades will be copied according to my trading plan. Even when the currency pairs have different pre/suffixes. Responsive to DM support. Highly recommend!

    Aleksei Moshkin
    19146
    Reply from developer Aleksei Moshkin 2021.12.24 08:50
    Thank you!
    Md. Shahadat Hossain
    867
    Md. Shahadat Hossain 2021.08.04 09:00 
     

    only good thing of this product is it copy trades almost 99% time. all other things are horrible. sudden close in slave, wrong tp sl placement on slave, or not coping sl tp on slave.

    provided all the necessary data to the seller - making video of live trading so that issue can be understand properly, providing log files. images of expert tabs msg etc.

    but according to seller problems is in my end so he asked me to share my trading platform details .

    anyway dont purchase any product without seeing reviews and contacting with its real user, bcz once u paid , u wont get any refund . mql dont have that option. bcz they dont refund they money once they get into their pocket.

    Aleksei Moshkin
    19146
    Reply from developer Aleksei Moshkin 2021.08.18 21:19
    https://prnt.sc/1qan1nv
    You forgot to attach our last correspondence.
    I hope that the moderation of the site will judge us.
    I am ready to provide the code for verification to the site moderators.
    Then you will publicly apologize for all the insults!
    Svetlin Popov
    144
    Svetlin Popov 2021.04.22 22:23 
     

    Does the job and it's reliable and fast. No complaints so far. 5 stars from me.

    Aleksei Moshkin
    19146
    Reply from developer Aleksei Moshkin 2021.04.23 08:08
    Thank you!
    DerBesteVerlierer
    35
    DerBesteVerlierer 2018.03.28 09:45 
     

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