Copyist MS MT5

Copyist MS — это простой и удобный в использовании торговый копир. Работает как однофайловый советник с переключаемыми режимами работы Master и Slave.

Ордера можно копировать из МТ5 в МТ5, из МТ5 в МТ4, из МТ4 в МТ5.

Для копирования ордеров в MetaTrader 4 требуется версия советника для MetaTrader 4.

Текущая версия советника работает только на ХЕДЖИНГОВЫХ счетах.

Параметры

Тип работы - выбор режима работы: Master или Slave;



Копировать по магическому номеру - копирование торговых ордеров по магическому номеру (настраивается в мастер-терминале)



Не копировать валютные пары - список нежелательных валютных пар для копирования (настраивается в главном терминале)



Master account number - номер торгового счета мастер-терминала;



Выборочное копирование валютных пар - индивидуальный подбор валютных пар для копирования



Максимальное количество ордеров на одной валютной паре - максимальное количество ордеров на одну валютную пару



Максимальный спред (0-выкл.) - фильтр максимального спреда (0-отключен)



Ожидание нормализации спреда - время ожидания стабилизации спреда для открытия ордера



Copy Buy limit-Sell limit - копировать ордера Buy/Sell Limit;



Copy Buy stop-Sell stop - копирование ордеров Buy/Sell Stop;



Копировать тейк-профит - скопировать тейк-профит;



Copy Stop Loss - копировать Stop Loss;



Take Profit (0-off) — тейк-профит (0 — не использовать);



Stop Loss (0-off) - стоп-лосс (0 - не использовать);



Profit Transfer stop to breakeven (0-off) - уровень прибыли для активации безубытка (0 - не использовать);



Step breakeven (0-off) - шаг безубытка (0 - не использовать);



Трейлинг-стоп (0-выкл) - трейлинг (0 - не использовать);



Step trailing stop (0-off) - шаг трейлинга (0 - не использовать);



Добавить суффикс в приказы ведомых - добавить суффикс в приказы рабов;



Удалить суффикс в мастер-заказах - удалить суффикс мастер-заказа;



Фиксированный лот - используемый в торговле лот (если 0, то копируется лот мастер-терминала);



Coefficient lot - расчет коэффициента копируемого лота



Реверс - реверс



Only Open - true/false копировать только открытые ордера



Копировать с задержкой в ​​пипсах - true/false копирование торговых ордеров только с переводом в пунктах



Distance pips (-) - расстояние в пипсах



Время ожидания, сек - ожидание минус дистанция



Копировать комментарий - правда/ложь



ID заказа - идентификатор заказа;



Показать информацию - отображать информацию на графике.

Символы замены Master-Slave

Символы 1 - замена скопированных валютных пар, можно копировать из одной валютной пары в другую, пример: Валютные пары EURUSD-XAUUSD обозначаются через дефис.



