Nfp EA
- Experts
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- Version: 1.1
- Updated: 29 January 2023
- Activations: 5
Автоматический советник предназначен для торговли новости Nonfarm Payrolls. Торгует советник один раз в месяц при выходе новости, новость ищет и скачивает с сайта Investing.com. Советник мультивалютный устанавливается только на один график, валютная пара любая, таимфрейм любой. В настройках советника установлены для торговли эти валютные пары (USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD) список валют можно редактировать добавлять либо удалять нужные валюты для торговли.
Для работы советника необходимо добавить URL сервера времени и сервера новостей в настройки терминала. Советник работает отложенными ордерами, устанавливает два ордера Buy stop и Sell stop перед выходом новости на каждой валютной паре которая добавлена в список торговли.
Settings
- Suffix - суффикс к валютным парам
- Prefix - префикс к валютным парам
- List of currency pairs - валютные пары, используемые в торговле
- Distance to orders - дистанция выставления стоп-ордеров от цены
- Take Profit - тейк профит
- Stop Loss - стоп лосс
- Profit transfer stop to breakeven - активация без убытка
- Profit activate trailing stop - активация трала
- The trailing stop - величина трала
- Step trailing stop - шаг трала
- Type of initial lots - использовать фиксированный лот или процент свободной маржи
- Fixed lot - фиксированный лот, который будет использоваться в торговле
- Using margin, % - выбор процента свободной маржи в торговле
- The maximum spread - максимальный спред для открытия ордера
- The maximum slip - максимальное проскальзывание. Если проскальзывание будет больше чем установлено, то ордера будут удалены
- Interval modify orders (0-off) - подтягивание ордеров за ценой, устанавливается в секундах
General Settings
- Maximum drawdown - максимальная просадка
- Align the order of, s - выставление стоп-ордеров до выхода новости в секундах
- Remove pending orders through min - удаление ордеров, если ни один не сработал через указанное время
- Close open orders by, min. - закрытие всех открытых ордеров через указанное время
- NameNews - новость которую советник ищет и торгует
- Currency - новость по данной валюте
- GMT time - время GMT календаря
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