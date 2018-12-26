Автоматический советник предназначен для торговли новости Nonfarm Payrolls. Торгует советник один раз в месяц при выходе новости, новость ищет и скачивает с сайта Investing.com. Советник мультивалютный устанавливается только на один график, валютная пара любая, таимфрейм любой. В настройках советника установлены для торговли эти валютные пары (USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD) список валют можно редактировать добавлять либо удалять нужные валюты для торговли.

Для работы советника необходимо добавить URL сервера времени и сервера новостей в настройки терминала. Советник работает отложенными ордерами, устанавливает два ордера Buy stop и Sell stop перед выходом новости на каждой валютной паре которая добавлена в список торговли.

Settings

Suffix - суффикс к валютным парам

- суффикс к валютным парам Prefix - префикс к валютным парам

- префикс к валютным парам List of currency pairs - валютные пары, используемые в торговле

валютные пары, используемые в торговле Distance to orders - дистанция выставления стоп-ордеров от цены

дистанция выставления стоп-ордеров от цены Take Profit - тейк профит

тейк профит Stop Loss - стоп лосс

стоп лосс Profit transfer stop to breakeven - активация без убытка

активация без убытка Profit activate trailing stop - активация трала

активация трала The trailing stop - величина трала

величина трала Step trailing stop - шаг трала

шаг трала Type of initial lots - использовать фиксированный лот или процент свободной маржи

использовать фиксированный лот или процент свободной маржи Fixed lot - фиксированный лот, который будет использоваться в торговле

фиксированный лот, который будет использоваться в торговле Using margin, % - выбор процента свободной маржи в торговле

выбор процента свободной маржи в торговле The maximum spread - максимальный спред для открытия ордера

максимальный спред для открытия ордера The maximum slip - максимальное проскальзывание. Если проскальзывание будет больше чем установлено, то ордера будут удалены

максимальное проскальзывание. Если проскальзывание будет больше чем установлено, то ордера будут удалены Interval modify orders (0-off) - подтягивание ордеров за ценой, устанавливается в секундах

General Settings

Maximum drawdown - максимальная просадка

максимальная просадка Align the order of, s - выставление стоп-ордеров до выхода новости в секундах

выставление стоп-ордеров до выхода новости в секундах Remove pending orders through min - удаление ордеров, если ни один не сработал через указанное время

удаление ордеров, если ни один не сработал через указанное время Close open orders by, min. - закрытие всех открытых ордеров через указанное время