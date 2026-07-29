TradeSync One

🚀 TradeSync One MT5

El Copiador Local de Operaciones Ultra-Rápido para MetaTrader 5

TradeSync One es un copiador profesional de operaciones desarrollado completamente en MQL5 nativo, diseñado para traders profesionales, gestores de cuentas y usuarios de Prop Firms que necesitan máxima velocidad, estabilidad y precisión.

A diferencia de los copiadores tradicionales que dependen de WebRequest, servidores externos o DLLs pesadas, TradeSync One utiliza un sistema de comunicación 100% local, optimizado para MetaTrader 5, logrando una sincronización prácticamente instantánea con un consumo mínimo de recursos.

⚡ Principales Ventajas
  • 🚀 Ejecución ultra rápida con latencia inferior a 1 ms.
  • 💻 Consumo de CPU extremadamente bajo (< 0.1%).
  • 📦 Un único archivo .ex5 funciona como Maestro o Esclavo.
  • 🔒 Arquitectura segura sin servidores externos.
  • 🎯 Copia profesional con múltiples modos de gestión de riesgo.
  • 🔄 Soporte para múltiples cuentas Maestras en una misma cuenta Esclava.
  • 🛡️ Sistema diseñado para evitar conflictos entre operaciones.
⚡ Ejecución Sub-Milisegundo

TradeSync One utiliza un sistema de comunicación binaria optimizada mediante recursos locales de MetaTrader 5.

Esto permite:

  • Sincronización prácticamente instantánea.
  • Menor consumo de memoria.
  • Menor carga del procesador.
  • Mayor estabilidad durante sesiones prolongadas.

Ideal para:

  • Scalping
  • Alta frecuencia
  • Índices sintéticos
  • Forex
  • CFDs
  • Metales
  • Criptomonedas
🔄 Un Solo Archivo para Todo

No necesitas instalar diferentes versiones.

El mismo archivo TradeSync One.ex5 funciona como:

  • ✅ Maestro (Master)
  • ✅ Esclavo (Slave)

Simplemente cambia el parámetro:

InpSyncRole

  • ROLE_MASTER
  • ROLE_SLAVE
🛡️ Sistema Multi-Canal Inteligente

Permite conectar varios Maestros hacia una misma cuenta Esclava sin interferencias.

Cada canal mantiene:

  • Magic Number independiente.
  • Comentarios únicos.
  • Etiquetas exclusivas.
  • Gestión totalmente aislada.

Formato interno:

TS:<Canal>:<Ticket>

Esto evita:

  • cierres cruzados,
  • modificaciones incorrectas,
  • conflictos entre estrategias.
🧠 Reconocimiento Automático de Símbolos

TradeSync One detecta automáticamente símbolos con prefijos o sufijos del broker.

Ejemplos compatibles:

  • EURUSD
  • EURUSDm
  • EURUSD.pro
  • EURUSD.ecn
  • xEURUSD
  • EURUSD_i

No es necesario configurar sufijos manualmente.

🎯 Modos de Copia

Copy All

Copia:

  • operaciones ya abiertas
  • nuevas operaciones

Ideal para sincronizar cuentas existentes.

Copy New Trades Only

Ignora las operaciones abiertas antes de activar el EA.

Solo copiará las nuevas operaciones.

Ideal para comenzar desde cero.

📈 Gestión Profesional del Riesgo

TradeSync One incorpora 6 modos diferentes de cálculo del lote.

1. Exact Copy

Replica exactamente el mismo lote del Maestro.

2. Balance Ratio

Escala el lote proporcionalmente según el saldo de ambas cuentas.

3. Equity Ratio

Calcula el lote utilizando la equidad actual de cada cuenta.

Ideal para cuentas con ganancias o pérdidas flotantes.

4. Risk Percentage

Calcula automáticamente el lote utilizando:

  • distancia del Stop Loss
  • porcentaje de riesgo configurado

Permite mantener siempre el mismo nivel de riesgo monetario.

5. Multiplier

Multiplica el lote del Maestro.

Ejemplo:

  • Maestro = 0.20
  • Multiplicador = 3

Resultado:

0.60 lotes.

6. Fixed Lot

Todas las operaciones se abrirán con un lote fijo definido por el usuario.

💰 Panel de Ahorro de Spread

El panel muestra en tiempo real:

  • ahorro en pips
  • ahorro monetario ($)

cuando la cuenta Esclava opera con spreads inferiores al Maestro.

Una herramienta útil para evaluar la eficiencia del sistema.

🛑 Protección Inteligente

Incluye múltiples mecanismos de seguridad.

Heartbeat

Monitorea constantemente la conexión entre Maestro y Esclavo.

Si la comunicación se pierde durante el tiempo configurado, el sistema puede:

  • cerrar operaciones abiertas
  • detener nuevas copias
  • proteger el capital automáticamente
⚙️ Parámetros Principales
Parámetro Descripción
InpSyncRole Define si el EA trabaja como Maestro o Esclavo.
InpSyncChannel Canal de sincronización entre cuentas.
InpCopyMode Copiar todas las operaciones o solo las nuevas.
InpRiskMode Método de cálculo del lote.
InpRiskValue Valor utilizado por el modo de riesgo seleccionado.
InpMaxRiskPerTrade Riesgo monetario máximo permitido por operación.
InpMaxSpread Spread máximo permitido para abrir operaciones.
📥 Instalación

1. Requisitos

En ambas terminales MT5:

Herramientas → Opciones → Asesores Expertos

Activar:

✅ Permitir el comercio algorítmico

2. Configurar la Cuenta Maestro

  1. Abrir cualquier gráfico.
  2. Arrastrar TradeSync One.
  3. Configurar:
InpSyncRole = ROLE_MASTER

InpSyncChannel = 1

Al finalizar, el panel mostrará:

ROLE: MASTER - ACTIVE

3. Configurar la Cuenta Esclava

  1. Abrir cualquier gráfico.
  2. Arrastrar TradeSync One.
  3. Configurar:

InpSyncRole = ROLE_SLAVE InpSyncChannel = 1 InpCopyMode = COPY_ALL o COPY_NEW_ONLY InpRiskMode = (modo deseado) InpRiskValue = (valor correspondiente)

El panel mostrará:

ROLE: SLAVE - CONNECTED

🔀 Configuración Multi-Maestro

TradeSync One permite recibir señales de múltiples Maestros utilizando diferentes canales.

Maestro 1

ROLE_MASTER

Canal = 1

Esclavo del Canal 1

ROLE_SLAVE Canal = 1

Maestro 2

ROLE_MASTER

Canal = 2

Esclavo del Canal 2

ROLE_SLAVE Canal = 2

Cada instancia debe ejecutarse en un gráfico diferente dentro de la cuenta Esclava.

✅ Ideal para
  • Traders profesionales.
  • Gestores de cuentas.
  • Prop Firms.
  • Copy Trading local.
  • Cuentas de fondeo.
  • Scalping.
  • Alta frecuencia.
  • Trading de Forex, Índices, Metales, Criptomonedas y CFDs.

Con su arquitectura optimizada, TradeSync One ofrece una solución rápida, estable y segura para sincronizar operaciones entre múltiples cuentas MetaTrader 5 con un rendimiento de nivel profesional.


Recommended products
Professional MultiMaster Trade Copier
Zbynek Liska
Utilities
Fox Wave Pro Copier - Professional Multi-Master Trade Copier Copy trades from multiple Master accounts simultaneously with advanced risk management Key Features Multi-Master Architecture Copy from unlimited master accounts simultaneously Automatic master account detection or manual configuration Real-time trade synchronization via file system Independent risk management for each master Advanced Risk Management Individual risk settings per master account Automatic lot size calculation based
QuickCopy MT5 Local Trade Copier
Ahmad Idris Yahaya
Utilities
QuickCopy – Simple MT5 Local Trade Copier with Volume Factor QuickCopy is a lightweight and efficient MT5 local trade copier designed for traders who want to copy trades between accounts on the same computer quickly and reliably. With its simple setup and intuitive interface, QuickCopy makes managing multiple accounts easier than ever. Key Features: Local Account Copying: Instantly copies trades from your master account to one or more client accounts running on the same computer. Volume Factor A
The Real King of Gold
Ilham Akbar Muhammad
Experts
The Real King of Gold MT5 The Real King of Gold is an advanced, fully automated trading algorithm engineered exclusively for trading Gold ( XAUUSD / GOLD ) on the 1-Minute (M1) timeframe . Utilizing a highly sophisticated ATR-based impulse detection mechanism paired with an aggressive mathematical compounding matrix, this Expert Advisor is designed to capture massive trend expansions with an exceptional Risk-to-Reward profile. Unlike conventional EAs that rely on dangerous Martingale or Grid
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilities
TRADE COPIER - INVESTOR PASSWORD - COPY TRADE - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Note: You need   both   "Mirror Copier Master" on the master account that will be followed by the client account and "Mirror Copier Client" on the client account that will follow the master account Blogs   :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 HOW IT WORKS : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Version Master :  https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client:  https://www.mql5.com/en/market/product
FREE
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
Gold Quantum King EA MT5  Watch BackTest Video below_Fast Scalper EA so use 1 Mint OHLC Mode/Everytick Mode_ Set file for Latest Version V200 is attached in Comment Gold Quantum King EA is a rule-based, multi-strategy Expert Advisor for MetaTrader 5. It combines trend, momentum, breakout, and adaptive ATR-based risk controls in one system, with optional AI scoring and full trade-management automation. Upgraded Version V200 as on Date 29July 2026_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!!
Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
Experts
Currency Trailing Gold is a free, limited version of Currency Trailing , the smart profit-locking EA that trails your trades based on real monetary value , not pips or points. This free version works exclusively on XAUUSD (Gold) and gives you the full trailing experience on one of the most popular trading instruments in the world, at no cost. Want to use Currency Trailing on all symbols? The full version supports every Forex pair, metal, index and crypto on your account. Get the full versi
FREE
Trade Copier Pro for MT5
Kuldeep Krishnat Konde
Utilities
MT5 to MT5 Trade Copier – Fast and Reliable Trade Copying Solution The MT5 Trade Copier is a powerful tool designed to copy trades seamlessly between MetaTrader 5 accounts with minimal latency and high accuracy. Built for speed, flexibility, and ease of use, the copier works across different brokers, even when symbols use different prefixes or suffixes. This Expert Advisor is suitable for professional traders, signal providers, fund managers, and traders who manage multiple accounts. Key Featur
TerminalBridge Trade Copier
Weite Yu
Utilities
TerminalBridge Trade Copier TerminalBridge Trade Copier is a local MetaTrader 5 position copier designed to synchronize trading actions between two MT5 terminals running on the same Windows computer or VPS. One terminal operates as the MASTER and publishes position changes. The second terminal operates as the SLAVE and receives and processes these events through the shared MetaTrader Common Files folder. Both roles are included in the same EX5 file. Main Features Local MT5-to-MT5 position copyin
FREE
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilities
TRADE COPIER - INVESTOR PASSWORD - COPY TRADE - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Note: You need   both   "Mirror Copier Master" on the master account that will be followed by the client account and "Mirror Copier Client" on the client account that will follow the master account Blogs   :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 HOW IT WORKS : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Version Master :  https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client:  https://www.mql5.com/en/market/product
Candle Surfer EA
AutoPip Trading Ltd
Experts
NEW: A Fully Automated strategy using price action and candle patterns to trade Gold (XAUUSD).   This EA can be used on any currency but recommended for XAUUSD, EURUSD and BTCUSD Safe stop loss option for FTMO and other funded accounts.  REAL BACKTEST DATA - no manipulation or backtest conditioning like other EAs! 100% Modelling Quality Backtest!  USE: Default settings on XAUUSD & XAUAUD on the M15 timeframe. Use ECN account for best results. MAIN SETTINGS Setting Value Description          Ma
Trade Copier MT5 Copy Trade Orders
Nurhidaya Tullah
3.14 (7)
Utilities
COPYLATOR – Trade Copier for MetaTrader 5 Key Highlights Advanced drawdown protection with closing, blocking, pending‑order deletion, and cooldown timer. Advanced symbol mapping – automatic search for correct symbols with clear warnings and manual override. Supports both Hedging and Netting accounts – automatic detection, no manual setup required. Real‑time SL/TP synchronisation – even after a trade is opened, and even if it was opened without stops. Full graphical dashboard showing slave statu
Local Trade Copier via Named Pipes IPC
Hayyu Imam Muhammad
Utilities
Local Trade Copier is a single-file MT5 Expert Advisor designed for fast local trade copying between two MetaTrader terminals running on the same PC. It can operate in either Sender (Host) mode, which captures and publishes trade activity from the source terminal, or Receiver (Client) mode, which reads that activity and reproduces it on the target terminal with flexible controls for symbol mapping, direction, lot sizing, SL/TP copying, and pending-order handling. Its main advantage is the use o
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
Experts
BTC Master Pro – Your trusted partner in disciplined Bitcoin trading. The new version is now enhanced with OpenAI artificial intelligence , delivering smarter execution and improved trade filtering in volatile crypto conditions. This professional Expert Advisor is built specifically for Bitcoin (BTCUSD) trading on MetaTrader 5 , focusing on structured execution, controlled exposure, and intelligent risk management. Price: $499  →  Next: $699  →  Final: $999 LIVE SIGNAL HERE OpenAI-Powered Exec
Customized Copy MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilities
Customized Copy is a Multi-Terminal visual trade copying utility that supports Metatrader4 and Metatrader5 for Trade Copying.  You can activate EA on 10 different PCs/VPS. On each PC/VPS can install on Unlimited Terminals. Specifications :     Real Time, Multi Terminal - Multi Account - MT4/MT5 trade copying (support over 50 accounts at same time)     All settings are input visually.     Visual display and modify of copy map and network     Each copy path can be used with different settings
MetaToolsLab Cloud Copier For MT5 Master EA
Mr Valentin Michel Draperi
Utilities
Copy your MT5 trades to accounts anywhere in the world with the   MetaToolsLab Master EA . Unlike local copiers that only work between terminals on the   same   PC or VPS, MetaToolsLab uses a secure cloud relay — so you can broadcast your trades to followers across   different computers, VPS providers, brokers, and continents , with   sub-second delivery   and   no broker passwords . Whether you're a signal provider, a multi-account trader, or an account manager, the Master EA installs in about
FREE
Fund Mode Pro MT5
Nunthasak Aunkaew
Experts
This EA is an automated trading system that combines Price Action and Grid Trading, enhanced with an advanced risk management syste Recommended Trading Conditions • Minimum Starting Capital: $2,000 • Symbol: XAUUSD (Gold) • Recommended Timeframes: • M5 (5 Minutes) • M15 (15 Minutes) • Recommended Account Type: ECN Account Notes: • XAUUSD is preferred due to its strong volatility and liquidity, which works well with the EA’s Price Action and Grid systems. • An ECN account is strongly recommend
Copy Trader Pro FAST MT5
Ata Dandul
Utilities
CopyTrader Pro Fast MT5 – Ultra-Fast Local Trade Copier CopyTrader Pro Fast MT5   is a high-performance, ultra-fast, and file-based local trade copier designed for MetaTrader 5. Whether you want to manage multiple accounts, pass prop firm challenges, or copy trades from a master account to slave accounts instantly, this utility provides maximum precision with minimum latency. Key Features Ultra-Fast Performance:   Powered by an optimized file-based system with an adjustable refresh rate (down
Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5
Michael Pieter George Daada
Utilities
GoldBurst Pad Pro MT5 Entry Panel GoldBurst Pro is a professional manual trade panel (Expert Advisor) for MetaTrader 5, designed for traders who demand speed, control, and clean execution. This is NOT an auto-profit robot. It is a precision execution tool that helps you execute your trading plan faster and more consistently directly from the chart. Prepare your Lot size, SL/TP (points), and layer count in advance—then execute instantly with one click when your setup is ready. Ideal for scalpin
Sceptre Rex
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
Sceptre Rex: The Sovereign of Trend Trading Take command of the markets with   Sceptre Rex , a premium Expert Advisor engineered specifically for traders who demand precision, efficiency, and data-driven logic. Built on the   EURNZD M15   timeframe, Sceptre Rex is designed to identify and execute high-probability trend reversals and continuations with surgical accuracy. Why Sceptre Rex? In a market full of "noise," Sceptre Rex focuses on clarity. This EA utilizes a proprietary trend-following
Latency Hunting
Syamsurizal Dimjati
Utilities
Latency and connection stability are truly the "lifeblood" of a trader, especially if you do scalping or news trading, where a difference of just a few milliseconds (ms) can determine whether your order experiences slippage or not. Let's break it down step by step so everything is clear, starting from the connection path to how we can implement this dashboard idea in MQL5. 1. Connection Path: What Does the Number in the Bottom-Right Corner Actually Mean? When you see the traffic bars and latenc
FREE
MSB Pro Dynamic Risk EA
Kemal Mustafa Ozkan
Experts
LIMITED TIME OFFER: 45 USD (Was 75 USD!) Get the full version of MSB Pro at a starter price. Only for the next 10 licenses!!! We believe professional trading tools should be accessible. We lowered the price to help more traders protect their capital during volatile gold markets. Gold Stability Master: Exceptional 3.01% Max Drawdown. ️ Zero Martingale, Zero Grid. 100% Real Tick Modeling Quality. MSB Pro Dynamic Gold EA: High Stability, Proven Precision "MSB Pro Dynamic Gold EA" is t
Flexible Copy Trade MT5
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Utilities
Flexible Copy Trade EA:  The Premier MetaTrader Multi-Account Synchronizer Streamline your trading operations with the most reliable, high-speed trade copier designed for the modern MetaTrader environment. Whether you are managing multiple accounts, coordinating a trading team, or looking to mirror signals across different terminals with near-zero latency, Flexible Copy Trade EA is your enterprise-grade solution. It offers seamless, lightning-fast synchronization regardless of the broker or acco
FREE
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
Aggressive 4H Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experts
................................................................................. This is a very AGGRESSIVE EA , HOWEVER initial deposit preferred to be more than 2000$ Tested on GBP/USD pair on 4H chart Please use these inputs exactly : -Lots : 0.3 (or less if your initial deposit less than 2000$) -StopLoss : 99999 -TakeProfit1 : 800 -TakeProfit2 : 800
Easy Trade Copy Client MT5
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilities
Easy Trade Copy (Client / Receiver) The easiest and most reliable way to copy trades to your account without missing a beat. If you want to copy trades from a master account to your own account, you need a tool you can trust. Most copiers glitch, miss trades, or accidentally open duplicates when your internet drops or your computer restarts. The Easy Trade Copy is built differently. It is a "smart" copier that double-checks every single trade to make sure your account perfectly matches the mast
SHR Auto Robot
Damrongwit Kongtong
Experts
SHR Auto Robot is an advanced AI-powered Grid, Recovery, and Hedge Expert Advisor designed to help traders manage market volatility with greater flexibility and control. The system combines adaptive ATR-based grid spacing, intelligent trend filtering, automatic basket profit management, and dynamic recovery logic to respond to changing market conditions. With features such as Quick Entry, Fixed-Price Recovery Lock, Critical Hedge Protection, and Break-Even Auto Lot calculation, the EA is built
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experts
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
5 (3)
Experts
Profitable Scalper EA - Rôla Scalper! Tested on EURUSDm Symbol on Micro Account created in XM Broker, but you can try it in any market or broker, any way I recommend that you use it on markets with volatility similar to EURUSD. This EA can open a lot of positions, so I recommend that you use a broker that don't have comission fee and provide low spread. You can use settings on 5 minutes timeframe, since I started to use it, and in tests, the maximum drawdown with this settings and M5 timefram
FREE
Gold Ict EA 2
Van Trung Pham
Experts
GOLD OPTIMAL EA 2 for XAUUSD – Stable. Smart. Profitable. GOLD OPTIMAL EA is a powerful Expert Advisor built exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It operates with high stability, using a tightly risk-controlled strategy and optimized trading logic tailored for lower timeframes. Key Features Overview: ️ Optimized for the M5 timeframe , making it well-suited for both calm and volatile market conditions. ️ Smart trade management – automatically splits orders, handle
Analytical Volume Profile Indicator
Hlomohang John Borotho
Indicators
Indicator Description (based on AVPT EA ): This indicator visualizes a Volume Profile-based liquidity architecture on the chart by analyzing where trading volume is concentrated across price levels over a specified lookback period. It calculates key volume structures such as: Point of Control (POC): the price level with the highest traded volume. Value Area (VA): the range containing a configurable percentage of total volume (typically ~70%). High-Volume Nodes (HVNs): price levels with sign
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Utilities
Anchor: The EA Manager Run your full EA portfolio without conflicts, without stacked risk, and without watching every chart yourself. Anchor coordinates up to 64 Expert Advisors on a single account, including daily loss protection built for prop firm rules. Attach Anchor to any chart. Type your EA names and magic numbers in one line. Click OK. Anchor begins coordinating immediately. Built for portfolios. Built for prop firms. Built for discipline. The Problem Running multiple EAs on the same acc
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (3)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (50)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Utilities
Multifunctional tool: Lot Calculator, Grid Orders, R/R ratio, Trade Manager, Supply and Demand zones, Price Action and much more Demo version   |   User manual Trade Assistant   doesn't work in the strategy tester : you can download the   Demo Version HERE  to test the utility . Contact me   for any questions  / ideas for improvement / in case of a bug found If you need a MT4 version, it is available here Simplify, speed up and automate your trading   process . Expand the standard terminal capa
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Utilities
Trading Panel for MetaTrader 5 — professional one-click trading from chart and keyboard A powerful trading panel for active manual trading, designed to open, manage, and close trades far faster and more efficiently than the standard MetaTrader interface. This panel is built for traders who want full control over positions, pending orders, profit management, and trading execution inside one professional workspace. This is not just another utility. It is a complete trading cockpit for MetaTrader
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Utilities
The one EA every MetaTrader trader should be running, but isn't. Most accounts don't blow up because the strategy was wrong. They blow up because, in a bad moment, a trader let a loss run, doubled down, held trades into the weekend, gave back a winning week, or forgot the daily prop-firm limit by one bad click. KT Equity Protector is the automated guardian that won't let that happen. Install it on one chart. Set your rules once in a guided, plain-English wizard: daily loss, max drawdown, profit
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Utilities
Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
More from author
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
1 (1)
Experts
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Fintech Grid
Angel Torres
Experts
Fintech Grid is a MetaTrader 5 Expert Advisor that combines a hedging grid with basket closing based on weighted average price, enhanced with an equity protection system designed for long-term sustainability. The EA manages BUY and SELL cycles independently. Each side can build its own basket of positions and close all trades of that side when price reaches a defined target calculated from the basket’s weighted average entry price. This version also includes an Equity Guard module that can close
Index FlipX 1
Angel Torres
Experts
AVISO IMPORTANTE Para que Index FlipX 1 funcione de forma óptima es obligatorio ajustar correctamente el Stop Loss en ambas direcciones (BUY y SELL). Este ajuste es clave para mantener la estabilidad del sistema, controlar el riesgo y conservar el rendimiento esperado según la configuración recomendada. Index FlipX 1 es un Expert Advisor desarrollado específicamente para el índice sintético FlipX_1 en el broker Weltrade, optimizado para operar en temporalidad H1. El sistema busca capturar cambio
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Experts
Fx Vol 20 WinRate is a high-performance automated algorithmic trading system designed exclusively for the Weltrade broker. It is mathematically optimized to trade the Fx Vol 20 synthetic index natively on the one-hour (H1) timeframe, focusing on high-probability execution entry models. The core strategy leverages advanced volatility indicators, integrating Average True Range (ATR) filtering and Stochastic oscillators to isolate institutional price cycles. This structured approach eliminates huma
Exportando Datos Brokers
Angel Torres
Utilities
¿Necesitas data de alta calidad para tus backtests algorítmicos pero te enfrentas a límites de descarga masiva? Este script está diseñado específicamente para extraer datos de ticks históricos reales directamente desde tu broker en MetaTrader 5, exportándolos en un archivo CSV con el formato exacto y limpio que requiere StrategyQuant X (SQX) . La principal ventaja de esta herramienta es su sistema de descarga por bloques de tiempo (chunks) . En lugar de pedir millones de ticks en una sola solici
FREE
BTC Stable
Angel Torres
5 (3)
Experts
BTC Stable – Automated Trading Strategy for BTCUSD (M30) BTC Stable is an Expert Advisor designed specifically to trade BTCUSD on the M30 timeframe, with a focus on stability and consistent performance over time. The strategy prioritizes high-probability entries and controlled exits, maintaining a smooth and steady equity curve. The system is fully optimized for Exness, where spreads and execution quality tend to be highly favorable. It can also be used on brokers with reduced spreads and relia
ETH High Ratio
Angel Torres
Experts
Important notice: after installing ETH High Ratio M30 you must load the optimized .set file, which is located in the Discussion or Comments section of this product. The default configuration is only a template and is not suitable for working with compound interest or for the ATR based lot size calculations. ETH High Ratio is an algorithm for ETH on the M30 timeframe, designed to target high reward to risk ratios by focusing on strong trend legs and filtering most of the intraday noise. Position
NeoBank
Angel Torres
Experts
NeoBank is a hedge + grid/martingale EA with independent BUY and SELL cycles. It starts a new cycle when there are no positions on that side, and if price moves against the cycle it adds entries in stages using a stepped distance in points (base distance multiplied per stage) and a progressive lot sizing model (initial lot multiplied per stage). Exits are not based on per-order TP/SL. The EA calculates the weighted average open price of the basket (per side) and closes all positions on that side
AuRatio Master H1
Angel Torres
Experts
AuRatio Master EA — XAUUSD H1 IMPORTANT NOTICE — Please read before getting started The default parameters of the EA are not the optimal operating values. The EA comes with a base configuration for technical reference purposes only. To operate correctly, you must load the SET FILE corresponding to your broker, which includes: Risk management calibrated according to your capital and broker profile ATR (Average True Range) application to dynamically adapt to current market volatility Updated and o
FX Vol 20 Titan
Angel Torres
Experts
VIEW THE LIVE TRACKING SIGNAL HERE REGISTER AN ACCOUNT WITH THE BROKER HERE ACCESS THE OFFICIAL COPYTRADING INVESTMENT OFFER HERE Fx Vol 20 Titan -- Professional Expert Advisor for Weltrade (H1) Fx Vol 20 Titan is a high-precision automated algorithmic trading system designed exclusively for the Weltrade broker, natively optimized for the Fx Vol 20 synthetic index on the one-hour (H1) timeframe. The algorithm utilizes an advanced mathematical engine based on the recognition of volatility patte
FX Vol 20 Apex
Angel Torres
Experts
REGISTRAR UNA CUENTA EN EL BROKER AQUÍ Fx Vol 20 Apex -- Expert Advisor Profesional para Weltrade (H1) Fx Vol 20 Apex es un sistema de trading algorítmico automatizado de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el bróker Weltrade. Está optimizado matemáticamente para operar el índice sintético Fx Vol 20 de forma nativa en la temporalidad de una hora (H1), enfocándose en modelos de entrada de alta probabilidad. La estrategia principal aprovecha indicadores avanzados de volatilidad, integra
Fx Vol 20 Apex Turbo
Angel Torres
Experts
REGISTRAR UNA CUENTA EN EL BROKER AQUÍ Fx Vol 20 Apex Turbo -- Expert Advisor Profesional para Weltrade (H1) Fx Vol 20 Apex Turbo es un sistema de trading algorítmico automatizado de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el bróker Weltrade. Está optimizado matemáticamente para operar el índice sintético Fx Vol 20 de forma nativa en la temporalidad de una hora (H1), enfocándose en modelos de entrada de alta probabilidad. La estrategia principal aprovecha indicadores avanzados de volatili
Filter:
No reviews
Reply to review