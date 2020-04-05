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Fx Vol 20 Apex -- Expert Advisor Profesional para Weltrade (H1)

Fx Vol 20 Apex es un sistema de trading algorítmico automatizado de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el bróker Weltrade. Está optimizado matemáticamente para operar el índice sintético Fx Vol 20 de forma nativa en la temporalidad de una hora (H1), enfocándose en modelos de entrada de alta probabilidad.

La estrategia principal aprovecha indicadores avanzados de volatilidad, integrando filtros basados en el Rango Verdadero Promedio (ATR) y osciladores estocásticos para aislar los ciclos de precio institucionales. Este enfoque estructurado elimina el error humano y apunta a la máxima consistencia a lo largo de ciclos de mercado extendidos.

Configuración y Control de Riesgo Centralizado (Sin Archivos .SET)

A diferencia de otros sistemas tradicionales, Fx Vol 20 Apex no requiere la carga de archivos de configuración externos (.set). Los parámetros matemáticos, filtros estacionales y niveles operativos ya vienen predeterminados de forma estática en el código del bot.

La gestión de riesgo se ha simplificado para el usuario mediante un único parámetro dinámico. El Stop Loss está diseñado para ejecutarse exactamente en función del valor asignado en la variable de dinero en riesgo por operación:

mmRiskedMoney: Es el único valor que debes modificar para ajustar el tamaño de tu posición.

Dinámica de Drawdown: Con la configuración base, el drawdown por operación se sitúa en aproximadamente 40.00 USD. Si deseas afrontar un menor riesgo o buscar objetivos mayores, solo debes ajustar este monto de capital expuesto.

El desarrollador se encargará de realizar las optimizaciones internas y actualizaciones algorítmicas de forma periódica (semanal, quincenal o mensual) según las condiciones, estructura y nuevos movimientos que presente el mercado, garantizando que el usuario final no deba preocuparse por backtests manuales.

(Nota: Próximamente se incluirá en esta descripción el enlace hacia una versión alternativa optimizada específicamente para el crecimiento geométrico mediante interés compuesto).

Rendimiento y Métricas Estadísticas Destacadas

El análisis de rendimiento histórico y el análisis estadístico del sistema reflejan una ventaja matemática de élite y una distribución balanceada del riesgo durante los ciclos de evaluación:

Tasa de Acierto Constante: Registra una efectividad del 60.98% de operaciones ganadoras directas sobre el total de transacciones (175 posiciones profit frente a 112 loss), manteniendo una alta asimetría positiva donde el beneficio promedio dobla el riesgo asumido.

Factor de Beneficio (Profit Factor) de Élite: Sólido ratio de 3.76, lo que significa que el algoritmo genera 3.76 USD en ganancias por cada dólar que el mercado absorbe.

Estabilidad de la Curva de Equidad (Sharpe Ratio): Presenta un Ratio de Sharpe de 9.48 con una correlación de regresión lineal (LR Correlation) de 0.99, lo que certifica un crecimiento lineal, constante y con desviaciones estándar sumamente controladas.

Eficiencia en Recuperación (Recovery Factor): Posicionado en un robusto 31.27, demostrando la velocidad del algoritmo para salir de periodos de drawdown y reanudar la senda de nuevos máximos en la cuenta.

Control del Drawdown: El Drawdown Máximo de la Equidad se mantiene en un estricto 8.02% (39.71 USD), alineándose perfectamente con la gestión de riesgo plano predeterminada en el código.

Precisión Bidireccional: Comportamiento de alta precisión en ambos lados del libro de órdenes, ganando el 56.55% en posiciones cortas (ventas) y el 65.49% en posiciones largas (compras).

Análisis de Comportamiento Estacional y Distribución Cronológica

El sistema muestra patrones estructurales predecibles que optimizan la captura de valor en el tiempo:

Explotación Horaria Inteligente: Aunque el bot evalúa el mercado de forma continua en H1, muestra una marcada eficiencia y concentración de beneficios en bloques horarios específicos de volumen estructural, incrementando el rendimiento neto a las 17:00 y horas adyacentes.

Distribución Semanal y Mensual: El volumen operativo se mantiene homogéneo a lo largo de la semana laboral. En términos mensuales, la estrategia se muestra sumamente regular a lo largo del año completo, exhibiendo aceleraciones de beneficio durante los trimestres con mayor momentum (destacando el desempeño del mes de marzo).

Rachas y Consistencia: Muestra una racha histórica máxima de hasta 8 posiciones consecutivas en ganancias con una racha media de 3 victorias seguidas, contrarrestando eficazmente los periodos de pérdidas cortas gracias a la ventaja del ratio riesgo/beneficio configurado.

Ventajas de Operar con Fx Vol 20 Apex en Weltrade