Trend detection index TDI
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Juan Manuel Rojas PerezDurante años trabajé en gestión de riesgo para empresas y comunidades. Esa experiencia me enseñó que el éxito en los mercados no se trata de ganar rápido, sino de proteger el capital y operar con consistencia.
- Version: 1.0
El Trend Detection Index (TDI) no proporciona señales de compra y venta directamente. En cambio, este indicador se utiliza para identificar el inicio y el final de una tendencia1. Sin embargo, en general, los indicadores de tendencia pueden generar señales de compra y venta de la siguiente manera:
Señal de Compra: Cuando el indicador de tendencia cambia de una tendencia bajista a una tendencia alcista, esto puede interpretarse como una señal de compra. Esto significa que el precio del activo podría aumentar en el futuro.
Señal de Venta: Cuando el indicador de tendencia cambia de una tendencia alcista a una tendencia bajista, esto puede interpretarse como una señal de venta. Esto significa que el precio del activo podría disminuir en el futuro.