TradeSync One
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Angel TorresCon más de 10 años de experiencia en el mundo del trading, me apasiona este trabajo y la programación de estrategias financieras que maximicen los beneficios para mis clientes y para mí.
- Версия: 1.9
- Обновлено: 29 июля 2026
🚀 TradeSync One MT5
El Copiador Local de Operaciones Ultra-Rápido para MetaTrader 5
TradeSync One es un copiador profesional de operaciones desarrollado completamente en MQL5 nativo, diseñado para traders profesionales, gestores de cuentas y usuarios de Prop Firms que necesitan máxima velocidad, estabilidad y precisión.
A diferencia de los copiadores tradicionales que dependen de WebRequest, servidores externos o DLLs pesadas, TradeSync One utiliza un sistema de comunicación 100% local, optimizado para MetaTrader 5, logrando una sincronización prácticamente instantánea con un consumo mínimo de recursos.
- 🚀 Ejecución ultra rápida con latencia inferior a 1 ms.
- 💻 Consumo de CPU extremadamente bajo (< 0.1%).
- 📦 Un único archivo .ex5 funciona como Maestro o Esclavo.
- 🔒 Arquitectura segura sin servidores externos.
- 🎯 Copia profesional con múltiples modos de gestión de riesgo.
- 🔄 Soporte para múltiples cuentas Maestras en una misma cuenta Esclava.
- 🛡️ Sistema diseñado para evitar conflictos entre operaciones.
TradeSync One utiliza un sistema de comunicación binaria optimizada mediante recursos locales de MetaTrader 5.
Esto permite:
- Sincronización prácticamente instantánea.
- Menor consumo de memoria.
- Menor carga del procesador.
- Mayor estabilidad durante sesiones prolongadas.
Ideal para:
- Scalping
- Alta frecuencia
- Índices sintéticos
- Forex
- CFDs
- Metales
- Criptomonedas
No necesitas instalar diferentes versiones.
El mismo archivo TradeSync One.ex5 funciona como:
- ✅ Maestro (Master)
- ✅ Esclavo (Slave)
Simplemente cambia el parámetro:
InpSyncRole
- ROLE_MASTER
- ROLE_SLAVE
Permite conectar varios Maestros hacia una misma cuenta Esclava sin interferencias.
Cada canal mantiene:
- Magic Number independiente.
- Comentarios únicos.
- Etiquetas exclusivas.
- Gestión totalmente aislada.
Formato interno:
TS:<Canal>:<Ticket>
Esto evita:
- cierres cruzados,
- modificaciones incorrectas,
- conflictos entre estrategias.
TradeSync One detecta automáticamente símbolos con prefijos o sufijos del broker.
Ejemplos compatibles:
- EURUSD
- EURUSDm
- EURUSD.pro
- EURUSD.ecn
- xEURUSD
- EURUSD_i
No es necesario configurar sufijos manualmente.
Copy All
Copia:
- operaciones ya abiertas
- nuevas operaciones
Ideal para sincronizar cuentas existentes.
Copy New Trades Only
Ignora las operaciones abiertas antes de activar el EA.
Solo copiará las nuevas operaciones.
Ideal para comenzar desde cero.
TradeSync One incorpora 6 modos diferentes de cálculo del lote.
1. Exact Copy
Replica exactamente el mismo lote del Maestro.
2. Balance Ratio
Escala el lote proporcionalmente según el saldo de ambas cuentas.
3. Equity Ratio
Calcula el lote utilizando la equidad actual de cada cuenta.
Ideal para cuentas con ganancias o pérdidas flotantes.
4. Risk Percentage
Calcula automáticamente el lote utilizando:
- distancia del Stop Loss
- porcentaje de riesgo configurado
Permite mantener siempre el mismo nivel de riesgo monetario.
5. Multiplier
Multiplica el lote del Maestro.
Ejemplo:
- Maestro = 0.20
- Multiplicador = 3
Resultado:
0.60 lotes.
6. Fixed Lot
Todas las operaciones se abrirán con un lote fijo definido por el usuario.
El panel muestra en tiempo real:
- ahorro en pips
- ahorro monetario ($)
cuando la cuenta Esclava opera con spreads inferiores al Maestro.
Una herramienta útil para evaluar la eficiencia del sistema.
Incluye múltiples mecanismos de seguridad.
Heartbeat
Monitorea constantemente la conexión entre Maestro y Esclavo.
Si la comunicación se pierde durante el tiempo configurado, el sistema puede:
- cerrar operaciones abiertas
- detener nuevas copias
- proteger el capital automáticamente
|Parámetro
|Descripción
|InpSyncRole
|Define si el EA trabaja como Maestro o Esclavo.
|InpSyncChannel
|Canal de sincronización entre cuentas.
|InpCopyMode
|Copiar todas las operaciones o solo las nuevas.
|InpRiskMode
|Método de cálculo del lote.
|InpRiskValue
|Valor utilizado por el modo de riesgo seleccionado.
|InpMaxRiskPerTrade
|Riesgo monetario máximo permitido por operación.
|InpMaxSpread
|Spread máximo permitido para abrir operaciones.
1. Requisitos
En ambas terminales MT5:
Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
Activar:
✅ Permitir el comercio algorítmico
2. Configurar la Cuenta Maestro
- Abrir cualquier gráfico.
- Arrastrar TradeSync One.
- Configurar:
InpSyncRole = ROLE_MASTER
InpSyncChannel = 1
Al finalizar, el panel mostrará:
ROLE: MASTER - ACTIVE
3. Configurar la Cuenta Esclava
- Abrir cualquier gráfico.
- Arrastrar TradeSync One.
- Configurar:
InpSyncRole = ROLE_SLAVE InpSyncChannel = 1 InpCopyMode = COPY_ALL o COPY_NEW_ONLY InpRiskMode = (modo deseado) InpRiskValue = (valor correspondiente)
El panel mostrará:
ROLE: SLAVE - CONNECTED
TradeSync One permite recibir señales de múltiples Maestros utilizando diferentes canales.
Maestro 1
ROLE_MASTER
Canal = 1
Esclavo del Canal 1
ROLE_SLAVE Canal = 1
Maestro 2
ROLE_MASTER
Canal = 2
Esclavo del Canal 2
ROLE_SLAVE Canal = 2
Cada instancia debe ejecutarse en un gráfico diferente dentro de la cuenta Esclava.
- Traders profesionales.
- Gestores de cuentas.
- Prop Firms.
- Copy Trading local.
- Cuentas de fondeo.
- Scalping.
- Alta frecuencia.
- Trading de Forex, Índices, Metales, Criptomonedas y CFDs.
Con su arquitectura optimizada, TradeSync One ofrece una solución rápida, estable y segura para sincronizar operaciones entre múltiples cuentas MetaTrader 5 con un rendimiento de nivel profesional.