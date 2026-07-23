TradeSync One

🚀 TradeSync One MT5

El Copiador Local de Operaciones Ultra-Rápido para MetaTrader 5

TradeSync One es un copiador profesional de operaciones desarrollado completamente en MQL5 nativo, diseñado para traders profesionales, gestores de cuentas y usuarios de Prop Firms que necesitan máxima velocidad, estabilidad y precisión.

A diferencia de los copiadores tradicionales que dependen de WebRequest, servidores externos o DLLs pesadas, TradeSync One utiliza un sistema de comunicación 100% local, optimizado para MetaTrader 5, logrando una sincronización prácticamente instantánea con un consumo mínimo de recursos.

⚡ Principales Ventajas
  • 🚀 Ejecución ultra rápida con latencia inferior a 1 ms.
  • 💻 Consumo de CPU extremadamente bajo (< 0.1%).
  • 📦 Un único archivo .ex5 funciona como Maestro o Esclavo.
  • 🔒 Arquitectura segura sin servidores externos.
  • 🎯 Copia profesional con múltiples modos de gestión de riesgo.
  • 🔄 Soporte para múltiples cuentas Maestras en una misma cuenta Esclava.
  • 🛡️ Sistema diseñado para evitar conflictos entre operaciones.
⚡ Ejecución Sub-Milisegundo

TradeSync One utiliza un sistema de comunicación binaria optimizada mediante recursos locales de MetaTrader 5.

Esto permite:

  • Sincronización prácticamente instantánea.
  • Menor consumo de memoria.
  • Menor carga del procesador.
  • Mayor estabilidad durante sesiones prolongadas.

Ideal para:

  • Scalping
  • Alta frecuencia
  • Índices sintéticos
  • Forex
  • CFDs
  • Metales
  • Criptomonedas
🔄 Un Solo Archivo para Todo

No necesitas instalar diferentes versiones.

El mismo archivo TradeSync One.ex5 funciona como:

  • ✅ Maestro (Master)
  • ✅ Esclavo (Slave)

Simplemente cambia el parámetro:

InpSyncRole

  • ROLE_MASTER
  • ROLE_SLAVE
🛡️ Sistema Multi-Canal Inteligente

Permite conectar varios Maestros hacia una misma cuenta Esclava sin interferencias.

Cada canal mantiene:

  • Magic Number independiente.
  • Comentarios únicos.
  • Etiquetas exclusivas.
  • Gestión totalmente aislada.

Formato interno:

TS:<Canal>:<Ticket>

Esto evita:

  • cierres cruzados,
  • modificaciones incorrectas,
  • conflictos entre estrategias.
🧠 Reconocimiento Automático de Símbolos

TradeSync One detecta automáticamente símbolos con prefijos o sufijos del broker.

Ejemplos compatibles:

  • EURUSD
  • EURUSDm
  • EURUSD.pro
  • EURUSD.ecn
  • xEURUSD
  • EURUSD_i

No es necesario configurar sufijos manualmente.

🎯 Modos de Copia

Copy All

Copia:

  • operaciones ya abiertas
  • nuevas operaciones

Ideal para sincronizar cuentas existentes.

Copy New Trades Only

Ignora las operaciones abiertas antes de activar el EA.

Solo copiará las nuevas operaciones.

Ideal para comenzar desde cero.

📈 Gestión Profesional del Riesgo

TradeSync One incorpora 6 modos diferentes de cálculo del lote.

1. Exact Copy

Replica exactamente el mismo lote del Maestro.

2. Balance Ratio

Escala el lote proporcionalmente según el saldo de ambas cuentas.

3. Equity Ratio

Calcula el lote utilizando la equidad actual de cada cuenta.

Ideal para cuentas con ganancias o pérdidas flotantes.

4. Risk Percentage

Calcula automáticamente el lote utilizando:

  • distancia del Stop Loss
  • porcentaje de riesgo configurado

Permite mantener siempre el mismo nivel de riesgo monetario.

5. Multiplier

Multiplica el lote del Maestro.

Ejemplo:

  • Maestro = 0.20
  • Multiplicador = 3

Resultado:

0.60 lotes.

6. Fixed Lot

Todas las operaciones se abrirán con un lote fijo definido por el usuario.

💰 Panel de Ahorro de Spread

El panel muestra en tiempo real:

  • ahorro en pips
  • ahorro monetario ($)

cuando la cuenta Esclava opera con spreads inferiores al Maestro.

Una herramienta útil para evaluar la eficiencia del sistema.

🛑 Protección Inteligente

Incluye múltiples mecanismos de seguridad.

Heartbeat

Monitorea constantemente la conexión entre Maestro y Esclavo.

Si la comunicación se pierde durante el tiempo configurado, el sistema puede:

  • cerrar operaciones abiertas
  • detener nuevas copias
  • proteger el capital automáticamente
⚙️ Parámetros Principales
Parámetro Descripción
InpSyncRole Define si el EA trabaja como Maestro o Esclavo.
InpSyncChannel Canal de sincronización entre cuentas.
InpCopyMode Copiar todas las operaciones o solo las nuevas.
InpRiskMode Método de cálculo del lote.
InpRiskValue Valor utilizado por el modo de riesgo seleccionado.
InpMaxRiskPerTrade Riesgo monetario máximo permitido por operación.
InpMaxSpread Spread máximo permitido para abrir operaciones.
📥 Instalación

1. Requisitos

En ambas terminales MT5:

Herramientas → Opciones → Asesores Expertos

Activar:

✅ Permitir el comercio algorítmico

2. Configurar la Cuenta Maestro

  1. Abrir cualquier gráfico.
  2. Arrastrar TradeSync One.
  3. Configurar:
InpSyncRole = ROLE_MASTER

InpSyncChannel = 1

Al finalizar, el panel mostrará:

ROLE: MASTER - ACTIVE

3. Configurar la Cuenta Esclava

  1. Abrir cualquier gráfico.
  2. Arrastrar TradeSync One.
  3. Configurar:

InpSyncRole = ROLE_SLAVE InpSyncChannel = 1 InpCopyMode = COPY_ALL o COPY_NEW_ONLY InpRiskMode = (modo deseado) InpRiskValue = (valor correspondiente)

El panel mostrará:

ROLE: SLAVE - CONNECTED

🔀 Configuración Multi-Maestro

TradeSync One permite recibir señales de múltiples Maestros utilizando diferentes canales.

Maestro 1

ROLE_MASTER

Canal = 1

Esclavo del Canal 1

ROLE_SLAVE Canal = 1

Maestro 2

ROLE_MASTER

Canal = 2

Esclavo del Canal 2

ROLE_SLAVE Canal = 2

Cada instancia debe ejecutarse en un gráfico diferente dentro de la cuenta Esclava.

✅ Ideal para
  • Traders profesionales.
  • Gestores de cuentas.
  • Prop Firms.
  • Copy Trading local.
  • Cuentas de fondeo.
  • Scalping.
  • Alta frecuencia.
  • Trading de Forex, Índices, Metales, Criptomonedas y CFDs.

Con su arquitectura optimizada, TradeSync One ofrece una solución rápida, estable y segura para sincronizar operaciones entre múltiples cuentas MetaTrader 5 con un rendimiento de nivel profesional.


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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Fintech Grid
Angel Torres
Эксперты
Fintech Grid is a MetaTrader 5 Expert Advisor that combines a hedging grid with basket closing based on weighted average price, enhanced with an equity protection system designed for long-term sustainability. The EA manages BUY and SELL cycles independently. Each side can build its own basket of positions and close all trades of that side when price reaches a defined target calculated from the basket’s weighted average entry price. This version also includes an Equity Guard module that can close
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
1 (1)
Эксперты
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Index FlipX 1
Angel Torres
Эксперты
AVISO IMPORTANTE Para que Index FlipX 1 funcione de forma óptima es obligatorio ajustar correctamente el Stop Loss en ambas direcciones (BUY y SELL). Este ajuste es clave para mantener la estabilidad del sistema, controlar el riesgo y conservar el rendimiento esperado según la configuración recomendada. Index FlipX 1 es un Expert Advisor desarrollado específicamente para el índice sintético FlipX_1 en el broker Weltrade, optimizado para operar en temporalidad H1. El sistema busca capturar cambio
Fx Vol 20 WinRate
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Эксперты
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FREE
BTC Stable
Angel Torres
5 (3)
Эксперты
BTC Stable – Automated Trading Strategy for BTCUSD (M30) BTC Stable is an Expert Advisor designed specifically to trade BTCUSD on the M30 timeframe, with a focus on stability and consistent performance over time. The strategy prioritizes high-probability entries and controlled exits, maintaining a smooth and steady equity curve. The system is fully optimized for Exness, where spreads and execution quality tend to be highly favorable. It can also be used on brokers with reduced spreads and relia
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Эксперты
Important notice: after installing ETH High Ratio M30 you must load the optimized .set file, which is located in the Discussion or Comments section of this product. The default configuration is only a template and is not suitable for working with compound interest or for the ATR based lot size calculations. ETH High Ratio is an algorithm for ETH on the M30 timeframe, designed to target high reward to risk ratios by focusing on strong trend legs and filtering most of the intraday noise. Position
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VIEW THE LIVE TRACKING SIGNAL HERE REGISTER AN ACCOUNT WITH THE BROKER HERE ACCESS THE OFFICIAL COPYTRADING INVESTMENT OFFER HERE Fx Vol 20 Titan -- Professional Expert Advisor for Weltrade (H1) Fx Vol 20 Titan is a high-precision automated algorithmic trading system designed exclusively for the Weltrade broker, natively optimized for the Fx Vol 20 synthetic index on the one-hour (H1) timeframe. The algorithm utilizes an advanced mathematical engine based on the recognition of volatility patte
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