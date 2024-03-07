Novato
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Juan Manuel Rojas PerezDurante años trabajé en gestión de riesgo para empresas y comunidades. Esa experiencia me enseñó que el éxito en los mercados no se trata de ganar rápido, sino de proteger el capital y operar con consistencia.
- Version: 1.0
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Ein ungewöhnlich guter Indikator, danke Juan für dieses sehr gute Hilfsmittel. Dieser Indikator hat einen ständigen Platz in meinem Chart. Noch eine Alarmfunktion und der Indikator ist perfekt. DANKE!!!
10.03.24 Habe auf Deiner Webseite Novato / Alerts gefunden, super!!!!!! DANKE!!!!