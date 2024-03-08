Novato alertas
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Juan Manuel Rojas PerezDurante años trabajé en gestión de riesgo para empresas y comunidades. Esa experiencia me enseñó que el éxito en los mercados no se trata de ganar rápido, sino de proteger el capital y operar con consistencia.
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lo estoy provando, se ve prometedor muchas gracias