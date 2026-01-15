NEXA Bb Volatility Trap

Expert Advisor pour MetaTrader 5

1. Présentation

NEXA Bb Volatility Trap est un Expert Advisor de trading automatique conçu pour détecter les changements de volatilité du marché à partir de la contraction et de l’expansion de la largeur des Bandes de Bollinger.

Le système se concentre sur l’identification des mouvements de prix qui apparaissent après des périodes de faible volatilité.

Toutes les décisions de trading sont prises uniquement sur la base de bougies clôturées.

Ce produit est un outil de trading automatisé et toute opération comporte un risque de perte.

2. Logique de trading

Cet Expert Advisor utilise deux unités de temps différentes.

2.1 Détection de la compression de la volatilité

La largeur des Bandes de Bollinger est analysée à l’aide d’un Z-Score statistique sur une unité de temps supérieure.

Lorsque la volatilité est nettement inférieure à sa moyenne, le système passe en état de préparation.

2.2 Déclencheur d’entrée

Après une phase de compression, une position peut être ouverte sur l’unité de temps inférieure lorsque toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :

Une expansion de la largeur des Bandes de Bollinger est détectée

Le ratio du corps de la bougie confirme une force suffisante du mouvement des prix

La direction du momentum est alignée

Une cassure d’un plus haut ou d’un plus bas récent est confirmée

Cette structure vise à identifier les mouvements de prix pendant les phases d’expansion de la volatilité.

3. Entrée en position et gestion des trades

Chaque signal valide ouvre deux positions fractionnées (TP1 / TP2) .

La première position est clôturée selon un ratio risque/rendement prédéfini.

La seconde position peut utiliser, de manière optionnelle, une sortie avec suivi basée sur le Parabolic SAR.

Lorsque le prix atteint un certain niveau de profit, le stop loss peut être déplacé près du prix d’entrée.

Toute la gestion des positions est effectuée automatiquement.

4. Gestion du risque et filtres

Cet Expert Advisor intègre les filtres de protection suivants :

Filtre d’horaires de trading (basé sur l’heure du serveur)

Contrôle des jours de trading

Filtre de spread

Période de pause entre les trades (Cooldown)

Ces filtres ont pour objectif d’éviter les conditions de marché défavorables.

5. Structure des paramètres d’entrée

Les paramètres d’entrée sont organisés en groupes logiques :

Paramètres généraux (symbole, magic number, lot fixe)

Options de gestion du lot (optionnelles)

Filtres d’horaires et de jours de trading

Paramètres des Bandes de Bollinger et de volatilité

Conditions d’entrée et paramètres de stop loss

Options de gestion des positions

Paramètres de limitation du spread

Tous les paramètres disposent de valeurs par défaut et peuvent être ajustés par l’utilisateur selon son environnement de trading.

6. Guide de configuration des paramètres

Les informations suivantes constituent des orientations générales et

ne garantissent ni n’impliquent aucun résultat de trading spécifique.

6.1 Paramètres généraux

Il est recommandé de commencer avec le symbole par défaut et un petit lot fixe.

Lors de l’utilisation de plusieurs Expert Advisors, chaque EA doit avoir un magic number unique.

6.2 Gestion du lot

La gestion dynamique du lot est optionnelle.

L’utilisation d’un lot fixe est recommandée pour les utilisateurs recherchant la stabilité.

L’augmentation automatique du lot peut accroître la volatilité du compte.

6.3 Horaires et jours de trading

Cette stratégie est généralement plus active pendant les périodes de forte volatilité du marché.

Le chevauchement des sessions européenne et américaine (heure serveur) peut être pris en compte.

Le trading du vendredi peut être désactivé si nécessaire.

6.4 Volatilité et conditions d’entrée

Les paramètres des Bandes de Bollinger influencent la sensibilité de détection de la volatilité.

Le ratio du corps de la bougie et le buffer de cassure contrôlent la rigueur des conditions d’entrée.

Des réglages plus conservateurs réduisent généralement la fréquence des trades.

6.5 Gestion des positions

Les niveaux de stop loss sont calculés sur la base de l’ATR.

Le fractionnement des positions et le trailing SAR influencent la gestion des trades.

6.6 Filtre de spread

Le filtre de spread aide à éviter des conditions de trading anormales.

Les valeurs peuvent être ajustées en fonction des caractéristiques de spread du courtier.

7. Informations importantes

Ce produit ne garantit pas des profits dans toutes les conditions de marché.

Les périodes de faible volatilité peuvent entraîner peu de trades ou des pertes.

Les résultats de backtest sont basés sur des données historiques et ne garantissent pas les performances futures.

Il est fortement recommandé d’effectuer des tests approfondis sur un compte démo avant toute utilisation sur un compte réel.

8. Limitations techniques

Ce produit est fourni au format EX5.

Aucune DLL externe, WebRequest ou système de licence tiers n’est utilisé.

Aucune donnée personnelle de l’utilisateur n’est collectée.

Conçu exclusivement pour la plateforme MetaTrader 5.

9. Support et communication

Le support du produit est assuré exclusivement via

la section commentaires du produit sur MQL5.com ou le système de messagerie MQL5.

Aucun messager externe, adresse e-mail ou lien vers un site web n’est utilisé.

10. Avertissement légal

Cet Expert Advisor ne constitue pas un service de conseil en investissement.

Toutes les décisions de trading et leurs résultats relèvent de la seule responsabilité de l’utilisateur.