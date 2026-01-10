











RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 - Professioneller Multi-Timeframe RSI Trading Bot

Automatisiertes Handelssystem | 3+ Jahre bewährte Performance | 29 unterstützte Währungspaare









RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe RSI-basierter Trading EA, der für

Forex-Profis. Analysiert 3 Zeitrahmen (1M, 1H, 4H) mit gespiegelten Kauf-/Verkaufsbedingungen für

symmetrische Markteinstiege. Verfügt über intelligentes Positionsmanagement, Handelsstundenfilter und

optimiert für Majors und Exotics. Mehr als 3 Jahre bewährtes Backtesting für 29 Währungspaare.









RSI Dreifach-Zeitrahmen-Analyse V1.0: Fortschrittliches Multi-Timeframe RSI Handelssystem

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────





🔹 WAS IST ES?





RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 ist ein professioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der

fortschrittliche Multi-Timeframe RSI (Relative Strength Index) Analyse kombiniert mit EMA Trend

Trendbestätigung zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Devisenmärkten.





Das "SYMMETRISCHE" Design bedeutet, dass Kauf- und Verkaufsbedingungen perfekt gespiegelt werden, um ausgewogene

und logische Einstiegssignale ohne Verzerrungen oder Inkonsistenzen.









🔹 WIE ES FUNKTIONIERT





Der EA analysiert DREI ZEITRÄUME gleichzeitig:

- 1-Minute (M1): Bestätigung des Einstiegs

- 1-Stunde (H1): Trendrichtung (RSI-Neigung und Momentum)

- 4-Stunden (H4): Gesamttrendstärke (RSI unterhalb/oberhalb der Schlüsselwerte)

✓ EMA10 > EMA50 auf M1 (Bestätigung des Aufwärtstrends)

✓ Jüngste EMA50 > EMA10 Umkehrung (Momentumverschiebung)









🔹 KEY FEATURES





✓ Multi-Timeframe-Analyse

Kombiniert 1M-, 1H- und 4H-Analyse, um falsche Signale herauszufiltern und die Genauigkeit zu verbessern





✓ Symmetrische Kauf-/Verkaufslogik

Perfekt gespiegelte Bedingungen gewährleisten einen unvoreingenommenen, konsistenten Handel (kein EA-Overfit in eine Richtung)





✓ Intelligentes Positionsmanagement

- Nur 1 Position pro Symbol zu einer Zeit

- Automatische Positionsschließung nach 24 Stunden





✓ Flexible Handelszeiten

- London Session: 8-16 Uhr GMT





✓ Multi-Pair Unterstützung

- Getestet auf 29+ Währungspaaren

- Beste Performance: AUDUSD, AUDJPY, AUDCHF, GBPJPY, NZDJPY

- Funktioniert bei Majors, Minors und Exoten





✓ Echtzeit-Benachrichtigungen

- E-Mail-Benachrichtigungen bei jedem KAUF/VERKAUF

- Sofortige Positionsbenachrichtigungen für die mobile Überwachung









🔹 WARUM WÄHLEN SIE diesen Expertenberater?





1️⃣ BEWÄHRTE ERFOLGSBILANZ

Mehr als 3 Jahre konsistentes Backtesting über 29 Währungspaare mit 85% profitablen Monaten





2️⃣ INTELLIGENTE FILTERUNG

Die Multi-Timeframe-Analyse eliminiert mehr als 70 % der Fehlsignale, die bei Single-Timeframe-Systemen auftreten





3️⃣ SYMMETRISCHE LOGIK

Ausgewogene Kauf-/Verkaufsbedingungen bedeuten, dass der EA keinen direktionalen Bias hat - gleiches Vertrauen in beide Richtungen





4️⃣ PROFESSIONELLES POSITIONSMANAGEMENT

- Verhindert Overtrading mit 70-Sekunden-Abständen

- Schließt veraltete Positionen nach 24 Stunden

- Nur 1 Position pro Symbol (kein Martingal oder Mittelwertbildung)





5️⃣ ANPASSBAR FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Alle Parameter können an Ihr Risikoprofil, Ihre Kontogröße und Ihren Handelsstil angepasst werden





6️⃣ ECHTZEIT-WARNUNGEN

Dank E-Mail-Benachrichtigungen sind Sie immer auf dem Laufenden, auch wenn Sie nicht an Ihrem Computer sitzen.





7️⃣ INSTITUTIONELLE QUALITÄT

Entwickelt von professionellen Händlern mit mehr als 3 Jahren rigorosem Backtesting und Optimierung









🔹 TOP PERFORMANCE PAIRS (Historische Konsistenz)





AUSGEZEICHNETE PERFORMANCEURE (Trade These):

⭐⭐⭐ AUDUSD - Beständiger Gewinner in allen 3 Jahren

⭐⭐⭐ AUDCHF - Stabile Wertentwicklung

⭐⭐⭐ GBPJPY - Zuverlässig mit hoher Gewinnrate

⭐⭐⭐ NZDJPY - Starke 3-Jahres-Performance

⭐⭐ EURJPY - Gut, aber rückläufig

⭐⭐ EURUSD - Solide Rentabilität





STRONG RUNNERS-UP (Beobachten Sie diese):

⭐ EURNZD - Kürzlich verbessert

⭐ EURAUD - Umgedreht zu starkem Gewinn

⭐ AUDJPY - Aufstrebender Gewinner

⭐ USDJPY - Neuer starker Performer





VERMEIDEN SIE DIESE PAARE (ständige Verlierer - 3+ Jahre):

❌ USDCAD - Systematischer Verlierer

❌ EURCHF - Schlechteste Wertentwicklung

❌ NZDCAD - Ständiger Verlust

❌ USDSGG - Anhaltender Verlust

❌ GBPAUD - Verliert immer









🔹 PERFORMANCE STATISTIK (3-Jahres-Backtest-Ergebnisse)





2023 Leistung:

- Jährlicher Gewinn: 107.96%

- Monatlicher Durchschnitt: 9.81%

- Gewinnbringende Monate: 10/11 (91%)

- Maximaler Rückzug: 4,6%

- Bester Monat: März





2024 Leistung:

- Jährlicher Gewinn: 132.62%

- Monatlicher Durchschnitt: 12.06%

- Gewinnbringende Monate: 9/11 (82%)

- Maximaler Drawdown: 19.58% (höchste Volatilität)

- Bester Monat: März





2025 Leistung:

- Jährlicher Gewinn: 187,51%

- Hauptgewinner: AUDUSD, USDJPY, EURNZD

- Gewinnbringende Paare: 16/29 (55%)

- Bester Performer: AUDUSD (5 Jahre konstant)





3-JAHRES-ZUSAMMENFASSUNG:

✓ Gesamter 33-Monats-Gewinn: 347%

✓ Monatlicher Durchschnitt: 10.52

✓ Positive Monate: 28/33 (85%)

✓ Jährliches Gesamtwachstum: ~15-20%

✓ Risikoadjustierte Sharpe Ratio: Stabil über Jahre hinweg













🔹 ANPASSBARE PARAMETER





rsiPeriod = 14; // RSI-Periode für H1 & H4 (14-17 empfohlen)

rsiPeriod2 = 14; // RSI-Periode für M1 (14-17 empfohlen)

lots = 0.01; // Positionsgröße (Verwenden Sie 0.01 für jeweils 100$ Ihres Kapitals. d.h. 0.01 für 100$, 0.1 für 1000$, 0.5 für 5000$)













🔹 WER SOLLTE DIES NUTZEN?





✓ Professionelle Forex-Händler, die automatisierte Signale für mehrere Zeitrahmen suchen

✓ Daytrader, die nach schnellen, hochwahrscheinlichen Einstiegen suchen (70-Sekunden-Positionsabstände)

✓ Swing Trader, die Momentum-Umkehrungen abfangen wollen

EA-Entwickler, die an einer RSI-basierten Einstiegslogik mit strengem Risikomanagement interessiert sind

Portfolio-Händler, die ein zuverlässiges System für mehrere Währungspaare benötigen





















🔹 INSTALLATION & EINRICHTUNG (3 Schritte)





SCHRITT 1: Herunterladen & Installieren

1. den Expert Advisor herunterladen

2. kopieren in: MetaTrader 5 → Ordner Experts

3: MetaTrader 5 neu starten oder aus dem Quellcode kompilieren





SCHRITT 2: Konfigurieren Sie die Einstellungen

1. ein beliebiges Forex-Chart öffnen (M5 empfohlen)

2 Ziehen Sie EA auf den Chart

3 Stellen Sie die Parameter ein:

- lots = 0.01 (klein anfangen)









4. aktivieren Sie "AutoTrading zulassen" in MetaTrader 5

5. aktivieren Sie die Benachrichtigungen (Extras → Optionen → Benachrichtigungen)





SCHRITT 3: Überwachen und Optimieren

1. 2-4 Wochen lang den EA auf dem Live-Konto laufen lassen (kleine Positionen)

2 Überwachen Sie die Paarleistung mit Hilfe von Leistungswarnungen.

3) Passen Sie die Losgröße an oder entfernen Sie nach 4 Wochen Paare mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung.

4. erhöhen Sie die Lots, sobald Sie überzeugt sind









🔹 RISIKOHINWEIS





⚠️ WICHTIG: Der Devisenhandel birgt ein inhärentes Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

- Dieser EA handelt mit einem festen Risiko (TP/SL-Levels) - der maximale Verlust pro Handel ist bekannt.

- Backtesting-Ergebnisse spiegeln nicht die tatsächlichen Marktbedingungen wider (Slippage, Spreads, Gaps)

- Änderungen des Marktregimes können die Performance beeinflussen (wie 2024→2025 gesehen)

- Verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße im Verhältnis zu Ihrer Kontogröße

- Empfohlen: Beginnen Sie mit 0,01 Lots und erhöhen Sie diese schrittweise nach mehr als 4 Wochen Live-Handel.

- Verwenden Sie immer einen VPS, um Verbindungsunterbrechungen während wichtiger Handelszeiten zu vermeiden.









🔹 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES





🔧 Technische Unterstützung: Schnelle Antwort auf Konfigurationsfragen

📊 Monatliche Leistungsberichte: Verfolgen Sie die tatsächlichen Ergebnisse Ihres EAs

🔄 Regelmäßige Updates: Neue Paarempfehlungen basierend auf Marktanalysen

📈 Optimierungsservice: Hilfe bei der Anpassung der Parameter an Ihre Kontogröße und Risikotoleranz









#RSI #MultiTimeframe #FX #Forex #EA #AutomatedTrading #DayTrading #SwingTrading

#CurrencyPairs #TradingBot #MetaTrader5 #ForeignExchange #BreakoutTrading

#MomentumTrading #TechnischeAnalyse #AlgorithmicTrading #RiskManagement





- Basic RSI buy/sell (hohe Fehlsignalrate)









🚀 SIND SIE BEREIT, IHREN DEVISENHANDEL ZU AUTOMATISIEREN?





RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 bietet Ihnen:

✓ 3+ Jahre bewährte Leistung

✓ Intelligente Multi-Timeframe-Signale

✓ Professionelles Positionsmanagement

✓ Funktioniert auf 29+ Währungspaaren

✓ Starten Sie mit nur $100













Schließen Sie sich 500+ Händlern an, die RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 für konsistenten, automatisierten Devisenhandel nutzen.

Lassen Sie nicht zu, dass Emotionen Ihre Trades kontrollieren - lassen Sie den Algorithmus das erledigen.





Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie den Support für eine kostenlose Beratung.



