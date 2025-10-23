Challenge Edge — Systematische Multi-Asset-Trendstrategie

Challenge Edge ist ein regelbasiertes algorithmisches Handelssystem zur systematischen Ausführung in verschiedenen Marktumgebungen. Es nutzt ein strukturiertes Trendfolgesystem mit klar definierten Ein- und Ausstiegsregeln sowie Risikomanagement.

Geeignet für Long- und Short-Positionen auf höheren Zeitrahmen (H1–Daily).

Operation Approach

Trendfortsetzungs-Methodologie mit flexiblen Einstellungen für Handelsfrequenz, Positionsgröße und Exit-Management.

Supported Instruments

XAUUSD

BTCUSD

NASDAQ (US100)

USDJPY

Configuration

Anpassbare Risiko- und Sitzungsparameter.

Development & Support

Aktive Weiterentwicklung und Support über MQL5.

Disclaimer

Software bietet nur Ausführungslogik. Tests werden empfohlen.