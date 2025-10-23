Challenge Edge

Challenge Edge — Systematische Multi-Asset-Trendstrategie

Challenge Edge ist ein regelbasiertes algorithmisches Handelssystem zur systematischen Ausführung in verschiedenen Marktumgebungen. Es nutzt ein strukturiertes Trendfolgesystem mit klar definierten Ein- und Ausstiegsregeln sowie Risikomanagement.

Geeignet für Long- und Short-Positionen auf höheren Zeitrahmen (H1–Daily).

Operation Approach
Trendfortsetzungs-Methodologie mit flexiblen Einstellungen für Handelsfrequenz, Positionsgröße und Exit-Management.

Supported Instruments
 XAUUSD
 BTCUSD
 NASDAQ (US100)
 USDJPY

Configuration
Anpassbare Risiko- und Sitzungsparameter.

Development & Support
Aktive Weiterentwicklung und Support über MQL5.

Disclaimer
Software bietet nur Ausführungslogik. Tests werden empfohlen.

Bewertungen 1
EOX
19
EOX 2025.11.12 12:15 
 

Zenom and Ivann have been very responsive and supportive. I purchased Challenge Edge, and they have addressed all my concerns so far. They lead a strong, collaborative community where members openly share and build strategies. Zenom and Ivann also generously share their own experiences and journeys, which adds great value to the community. As for the EA, they are open to feedback and continuously upgrade it based on suggestions received. They also share set files to help members get started with backtesting, forward testing, or even going live. They encourage us to keep exploring and building new strategies on top of Challenge Edge. If you ever need help or just want to learn more, don’t hesitate to reach out to them—they’re a friendly and approachable bunch.

Auswahl:
