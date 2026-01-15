NEXA Bb Volatility Trap
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.0
Expert Advisor per MetaTrader 5
1. Panoramica
NEXA Bb Volatility Trap è un Expert Advisor di trading automatico progettato per rilevare i cambiamenti della volatilità di mercato basandosi sulla contrazione e sull’espansione della larghezza delle Bande di Bollinger.
Il sistema è focalizzato sull’identificazione dei movimenti di prezzo che si verificano dopo periodi di bassa volatilità.
Tutte le decisioni di trading vengono prese esclusivamente utilizzando candele chiuse.
Questo prodotto è uno strumento di trading automatico e ogni operazione comporta il rischio di perdita.
2. Logica di trading
Questo Expert Advisor utilizza due diversi timeframe.
2.1 Rilevamento della compressione della volatilità
-
La larghezza delle Bande di Bollinger viene analizzata tramite uno Z-Score statistico su un timeframe superiore.
-
Quando la volatilità è significativamente inferiore alla media, il sistema entra in uno stato di preparazione.
2.2 Segnale di ingresso
Dopo una fase di compressione, un’operazione può essere aperta sul timeframe inferiore quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte contemporaneamente:
-
Viene rilevata un’espansione della larghezza delle Bande di Bollinger
-
Il rapporto del corpo della candela conferma una sufficiente forza del movimento di prezzo
-
La direzione del momentum è allineata
-
Viene confermata la rottura di massimi o minimi recenti
Questa struttura è progettata per individuare i movimenti di prezzo durante le fasi di espansione della volatilità.
3. Ingresso e gestione delle posizioni
-
Ogni segnale valido apre due posizioni suddivise (TP1 / TP2).
-
La prima posizione viene chiusa secondo un rapporto rischio/rendimento predefinito.
-
La seconda posizione può opzionalmente utilizzare un’uscita trailing basata sul Parabolic SAR.
-
Quando il prezzo raggiunge un determinato livello di profitto, lo stop loss può essere spostato vicino al prezzo di ingresso.
Tutta la gestione delle posizioni viene eseguita automaticamente.
4. Gestione del rischio e filtri
Questo Expert Advisor include i seguenti filtri di protezione:
-
Filtro dell’orario di trading (basato sull’orario del server)
-
Controllo del trading per giorno della settimana
-
Filtro sullo spread
-
Periodo di attesa tra le operazioni (Cooldown)
Questi filtri aiutano a evitare condizioni di mercato sfavorevoli.
5. Struttura dei parametri di input
I parametri di input sono organizzati in gruppi logici:
-
Impostazioni generali (simbolo, magic number, lotto fisso)
-
Opzioni di gestione del lotto (opzionali)
-
Filtri di orario e giorni di trading
-
Impostazioni delle Bande di Bollinger e della volatilità
-
Condizioni di ingresso e impostazioni dello stop loss
-
Opzioni di gestione delle posizioni
-
Impostazioni di limitazione dello spread
Tutti i parametri hanno valori predefiniti e possono essere modificati dall’utente in base al proprio ambiente di trading.
6. Guida alla configurazione dei parametri
Le seguenti informazioni hanno scopo puramente orientativo e
non garantiscono né implicano risultati di trading specifici.
6.1 Impostazioni generali
-
Si consiglia di iniziare con il simbolo predefinito e un lotto fisso di piccole dimensioni.
-
Quando si utilizzano più Expert Advisor, ciascuno deve avere un magic number univoco.
6.2 Gestione del lotto
-
La gestione dinamica del lotto è opzionale.
-
L’uso di un lotto fisso è consigliato agli utenti che privilegiano la stabilità.
-
L’aumento automatico del lotto può incrementare la volatilità del conto.
6.3 Orari di trading e giorni della settimana
-
Questa strategia tende a essere più attiva durante i periodi di maggiore volatilità del mercato.
-
È possibile considerare la sovrapposizione delle sessioni europea e americana (orario del server).
-
Il trading del venerdì può essere disattivato, se necessario.
6.4 Volatilità e condizioni di ingresso
-
I parametri delle Bande di Bollinger influenzano la sensibilità del rilevamento della volatilità.
-
Il rapporto del corpo della candela e il buffer di breakout regolano il livello di severità delle condizioni di ingresso.
-
Impostazioni più conservative tendono a ridurre la frequenza delle operazioni.
6.5 Gestione delle posizioni
-
I livelli di stop loss vengono calcolati sulla base dell’ATR.
-
La suddivisione delle posizioni e il trailing SAR influenzano la gestione delle operazioni.
6.6 Filtro sullo spread
-
Il filtro sullo spread aiuta a evitare condizioni di trading anomale.
-
I valori possono essere adattati in base alle caratteristiche di spread del broker.
7. Avvertenze importanti
-
Questo prodotto non garantisce profitti in tutte le condizioni di mercato.
-
I periodi di bassa volatilità possono comportare poche operazioni o perdite.
-
I risultati dei backtest si basano su dati storici e non garantiscono prestazioni future.
-
Si raccomanda vivamente di effettuare test approfonditi su un conto demo prima dell’utilizzo su un conto reale.
8. Limitazioni tecniche
-
Questo prodotto è fornito in formato EX5.
-
Non utilizza DLL esterne, WebRequest o sistemi di licenza di terze parti.
-
Non raccoglie dati personali degli utenti.
-
Progettato esclusivamente per la piattaforma MetaTrader 5.
9. Supporto e comunicazione
Il supporto del prodotto è fornito esclusivamente tramite
la sezione commenti del prodotto su MQL5.com o il sistema di messaggistica MQL5.
Non vengono utilizzati messenger esterni, indirizzi e-mail o link a siti web.
10. Dichiarazione di non responsabilità
Questo Expert Advisor non costituisce consulenza finanziaria.
Tutte le decisioni di trading e i relativi risultati sono di esclusiva responsabilità dell’utente.