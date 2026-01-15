NEXA Bb Volatility Trap

Expert Advisor para MetaTrader 5

1. Visão geral

NEXA Bb Volatility Trap é um Expert Advisor (EA) de negociação automática projetado para detectar mudanças na volatilidade do mercado com base na contração e expansão da largura das Bandas de Bollinger.

O sistema é focado na identificação de movimentos de preço que ocorrem após períodos de baixa volatilidade.

Todas as decisões de negociação são tomadas exclusivamente com base em candles fechados.

Este produto é uma ferramenta de negociação automática e toda operação envolve risco de perda.

2. Lógica de negociação

Este Expert Advisor utiliza dois períodos de tempo diferentes.

2.1 Detecção de compressão de volatilidade

A largura das Bandas de Bollinger é analisada utilizando um Z-Score estatístico em um período de tempo superior.

Quando a volatilidade está significativamente abaixo de sua média, o sistema entra em estado de preparação.

2.2 Gatilho de entrada

Após a fase de compressão, uma negociação pode ser iniciada no período de tempo inferior quando todas as condições a seguir forem atendidas simultaneamente:

Expansão da largura das Bandas de Bollinger é detectada

A proporção do corpo do candle confirma força suficiente do movimento de preço

A direção do momentum está alinhada

Um rompimento de máximas ou mínimas recentes é confirmado

Esta estrutura foi desenvolvida para identificar movimentos de preço durante fases de expansão de volatilidade.

3. Entrada de operações e gerenciamento de posições

Cada sinal válido abre duas posições divididas (TP1 / TP2) .

A primeira posição é encerrada usando uma relação risco/retorno predefinida.

A segunda posição pode opcionalmente utilizar uma saída com trailing stop baseada no Parabolic SAR.

Quando o preço atinge um nível de lucro definido, o stop loss pode ser movido para próximo do preço de entrada.

Todo o gerenciamento de posições é realizado automaticamente.

4. Gerenciamento de risco e filtros

Este Expert Advisor inclui os seguintes filtros de proteção:

Filtro de horário de negociação (baseado no horário do servidor)

Controle de negociação por dia da semana

Filtro de spread

Período de espera entre negociações (Cooldown)

Esses filtros ajudam a evitar condições de mercado desfavoráveis.

5. Estrutura dos parâmetros de entrada

Os parâmetros de entrada são organizados em grupos lógicos:

Configurações gerais (símbolo, magic number, lote fixo)

Opções de gerenciamento de lote (opcional)

Filtros de horário e dias de negociação

Configurações das Bandas de Bollinger e volatilidade

Condições de entrada e stop loss

Opções de gerenciamento de posições

Configurações de limitação de spread

Todos os parâmetros possuem valores padrão e podem ser ajustados conforme o ambiente de negociação do usuário.

6. Guia de configuração de parâmetros

As informações a seguir servem apenas como orientação geral e

não garantem nem implicam resultados específicos de negociação.

6.1 Configurações gerais

Recomenda-se iniciar com o símbolo padrão e um lote fixo pequeno.

Ao utilizar vários Expert Advisors, cada um deve ter um magic number exclusivo.

6.2 Gerenciamento de lote

O gerenciamento dinâmico de lote é opcional.

O uso de lote fixo é recomendado para usuários que priorizam estabilidade.

O aumento automático do lote pode aumentar a volatilidade da conta.

6.3 Horário de negociação e dias da semana

Esta estratégia tende a ser mais ativa durante períodos de maior volatilidade do mercado.

Pode-se considerar a sobreposição das sessões europeia e americana (horário do servidor).

A negociação às sextas-feiras pode ser desativada, se desejado.

6.4 Volatilidade e condições de entrada

Os parâmetros das Bandas de Bollinger influenciam a sensibilidade da detecção de volatilidade.

A proporção do corpo do candle e o buffer de rompimento controlam o rigor das condições de entrada.

Configurações mais conservadoras geralmente reduzem a frequência de negociações.

6.5 Gerenciamento de posições

Os níveis de stop loss são calculados com base no ATR.

A proporção de divisão das posições e o trailing stop influenciam o comportamento da gestão da operação.

6.6 Filtro de spread

O filtro de spread ajuda a evitar condições de negociação anormais.

Os valores podem ser ajustados de acordo com as características de spread do corretor.

7. Avisos importantes

Este produto não garante lucro em todas as condições de mercado.

Períodos de baixa volatilidade podem resultar em poucas negociações ou perdas.

Resultados de backtesting são baseados em dados históricos e não garantem desempenho futuro.

Recomenda-se fortemente realizar testes extensivos em uma conta demo antes de utilizar em conta real.

8. Limitações técnicas

Este produto é fornecido no formato EX5.

Não utiliza DLLs externas, WebRequest ou sistemas de licenciamento de terceiros.

Não coleta dados pessoais dos usuários.

Desenvolvido exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5.

9. Suporte e comunicação

O suporte do produto é fornecido exclusivamente por meio da

seção de comentários do produto no MQL5.com ou pelo sistema de mensagens do MQL5.

Não são utilizados mensageiros externos, e-mails ou links para sites.

10. Aviso legal

Este Expert Advisor não constitui aconselhamento de investimento.

Todas as decisões de negociação e seus resultados são de responsabilidade exclusiva do usuário.