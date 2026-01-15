NEXA Bb Volatility Trap

NEXA Bb Volatility Trap

Expert Advisor para MetaTrader 5

1. Visão geral

NEXA Bb Volatility Trap é um Expert Advisor (EA) de negociação automática projetado para detectar mudanças na volatilidade do mercado com base na contração e expansão da largura das Bandas de Bollinger.

O sistema é focado na identificação de movimentos de preço que ocorrem após períodos de baixa volatilidade.
Todas as decisões de negociação são tomadas exclusivamente com base em candles fechados.

Este produto é uma ferramenta de negociação automática e toda operação envolve risco de perda.

2. Lógica de negociação

Este Expert Advisor utiliza dois períodos de tempo diferentes.

2.1 Detecção de compressão de volatilidade

  • A largura das Bandas de Bollinger é analisada utilizando um Z-Score estatístico em um período de tempo superior.

  • Quando a volatilidade está significativamente abaixo de sua média, o sistema entra em estado de preparação.

2.2 Gatilho de entrada

Após a fase de compressão, uma negociação pode ser iniciada no período de tempo inferior quando todas as condições a seguir forem atendidas simultaneamente:

  • Expansão da largura das Bandas de Bollinger é detectada

  • A proporção do corpo do candle confirma força suficiente do movimento de preço

  • A direção do momentum está alinhada

  • Um rompimento de máximas ou mínimas recentes é confirmado

Esta estrutura foi desenvolvida para identificar movimentos de preço durante fases de expansão de volatilidade.

3. Entrada de operações e gerenciamento de posições

  • Cada sinal válido abre duas posições divididas (TP1 / TP2).

  • A primeira posição é encerrada usando uma relação risco/retorno predefinida.

  • A segunda posição pode opcionalmente utilizar uma saída com trailing stop baseada no Parabolic SAR.

  • Quando o preço atinge um nível de lucro definido, o stop loss pode ser movido para próximo do preço de entrada.

Todo o gerenciamento de posições é realizado automaticamente.

4. Gerenciamento de risco e filtros

Este Expert Advisor inclui os seguintes filtros de proteção:

  • Filtro de horário de negociação (baseado no horário do servidor)

  • Controle de negociação por dia da semana

  • Filtro de spread

  • Período de espera entre negociações (Cooldown)

Esses filtros ajudam a evitar condições de mercado desfavoráveis.

5. Estrutura dos parâmetros de entrada

Os parâmetros de entrada são organizados em grupos lógicos:

  • Configurações gerais (símbolo, magic number, lote fixo)

  • Opções de gerenciamento de lote (opcional)

  • Filtros de horário e dias de negociação

  • Configurações das Bandas de Bollinger e volatilidade

  • Condições de entrada e stop loss

  • Opções de gerenciamento de posições

  • Configurações de limitação de spread

Todos os parâmetros possuem valores padrão e podem ser ajustados conforme o ambiente de negociação do usuário.

6. Guia de configuração de parâmetros

As informações a seguir servem apenas como orientação geral e
não garantem nem implicam resultados específicos de negociação.

6.1 Configurações gerais

  • Recomenda-se iniciar com o símbolo padrão e um lote fixo pequeno.

  • Ao utilizar vários Expert Advisors, cada um deve ter um magic number exclusivo.

6.2 Gerenciamento de lote

  • O gerenciamento dinâmico de lote é opcional.

  • O uso de lote fixo é recomendado para usuários que priorizam estabilidade.

  • O aumento automático do lote pode aumentar a volatilidade da conta.

6.3 Horário de negociação e dias da semana

  • Esta estratégia tende a ser mais ativa durante períodos de maior volatilidade do mercado.

  • Pode-se considerar a sobreposição das sessões europeia e americana (horário do servidor).

  • A negociação às sextas-feiras pode ser desativada, se desejado.

6.4 Volatilidade e condições de entrada

  • Os parâmetros das Bandas de Bollinger influenciam a sensibilidade da detecção de volatilidade.

  • A proporção do corpo do candle e o buffer de rompimento controlam o rigor das condições de entrada.

  • Configurações mais conservadoras geralmente reduzem a frequência de negociações.

6.5 Gerenciamento de posições

  • Os níveis de stop loss são calculados com base no ATR.

  • A proporção de divisão das posições e o trailing stop influenciam o comportamento da gestão da operação.

6.6 Filtro de spread

  • O filtro de spread ajuda a evitar condições de negociação anormais.

  • Os valores podem ser ajustados de acordo com as características de spread do corretor.

7. Avisos importantes

  • Este produto não garante lucro em todas as condições de mercado.

  • Períodos de baixa volatilidade podem resultar em poucas negociações ou perdas.

  • Resultados de backtesting são baseados em dados históricos e não garantem desempenho futuro.

  • Recomenda-se fortemente realizar testes extensivos em uma conta demo antes de utilizar em conta real.

8. Limitações técnicas

  • Este produto é fornecido no formato EX5.

  • Não utiliza DLLs externas, WebRequest ou sistemas de licenciamento de terceiros.

  • Não coleta dados pessoais dos usuários.

  • Desenvolvido exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5.

9. Suporte e comunicação

O suporte do produto é fornecido exclusivamente por meio da
seção de comentários do produto no MQL5.com ou pelo sistema de mensagens do MQL5.

Não são utilizados mensageiros externos, e-mails ou links para sites.

10. Aviso legal

Este Expert Advisor não constitui aconselhamento de investimento.
Todas as decisões de negociação e seus resultados são de responsabilidade exclusiva do usuário.


