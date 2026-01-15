NEXA Bb Volatility Trap
- Versão: 1.0
Expert Advisor para MetaTrader 5
1. Visão geral
NEXA Bb Volatility Trap é um Expert Advisor (EA) de negociação automática projetado para detectar mudanças na volatilidade do mercado com base na contração e expansão da largura das Bandas de Bollinger.
O sistema é focado na identificação de movimentos de preço que ocorrem após períodos de baixa volatilidade.
Todas as decisões de negociação são tomadas exclusivamente com base em candles fechados.
Este produto é uma ferramenta de negociação automática e toda operação envolve risco de perda.
2. Lógica de negociação
Este Expert Advisor utiliza dois períodos de tempo diferentes.
2.1 Detecção de compressão de volatilidade
-
A largura das Bandas de Bollinger é analisada utilizando um Z-Score estatístico em um período de tempo superior.
-
Quando a volatilidade está significativamente abaixo de sua média, o sistema entra em estado de preparação.
2.2 Gatilho de entrada
Após a fase de compressão, uma negociação pode ser iniciada no período de tempo inferior quando todas as condições a seguir forem atendidas simultaneamente:
-
Expansão da largura das Bandas de Bollinger é detectada
-
A proporção do corpo do candle confirma força suficiente do movimento de preço
-
A direção do momentum está alinhada
-
Um rompimento de máximas ou mínimas recentes é confirmado
Esta estrutura foi desenvolvida para identificar movimentos de preço durante fases de expansão de volatilidade.
3. Entrada de operações e gerenciamento de posições
-
Cada sinal válido abre duas posições divididas (TP1 / TP2).
-
A primeira posição é encerrada usando uma relação risco/retorno predefinida.
-
A segunda posição pode opcionalmente utilizar uma saída com trailing stop baseada no Parabolic SAR.
-
Quando o preço atinge um nível de lucro definido, o stop loss pode ser movido para próximo do preço de entrada.
Todo o gerenciamento de posições é realizado automaticamente.
4. Gerenciamento de risco e filtros
Este Expert Advisor inclui os seguintes filtros de proteção:
-
Filtro de horário de negociação (baseado no horário do servidor)
-
Controle de negociação por dia da semana
-
Filtro de spread
-
Período de espera entre negociações (Cooldown)
Esses filtros ajudam a evitar condições de mercado desfavoráveis.
5. Estrutura dos parâmetros de entrada
Os parâmetros de entrada são organizados em grupos lógicos:
-
Configurações gerais (símbolo, magic number, lote fixo)
-
Opções de gerenciamento de lote (opcional)
-
Filtros de horário e dias de negociação
-
Configurações das Bandas de Bollinger e volatilidade
-
Condições de entrada e stop loss
-
Opções de gerenciamento de posições
-
Configurações de limitação de spread
Todos os parâmetros possuem valores padrão e podem ser ajustados conforme o ambiente de negociação do usuário.
6. Guia de configuração de parâmetros
As informações a seguir servem apenas como orientação geral e
não garantem nem implicam resultados específicos de negociação.
6.1 Configurações gerais
-
Recomenda-se iniciar com o símbolo padrão e um lote fixo pequeno.
-
Ao utilizar vários Expert Advisors, cada um deve ter um magic number exclusivo.
6.2 Gerenciamento de lote
-
O gerenciamento dinâmico de lote é opcional.
-
O uso de lote fixo é recomendado para usuários que priorizam estabilidade.
-
O aumento automático do lote pode aumentar a volatilidade da conta.
6.3 Horário de negociação e dias da semana
-
Esta estratégia tende a ser mais ativa durante períodos de maior volatilidade do mercado.
-
Pode-se considerar a sobreposição das sessões europeia e americana (horário do servidor).
-
A negociação às sextas-feiras pode ser desativada, se desejado.
6.4 Volatilidade e condições de entrada
-
Os parâmetros das Bandas de Bollinger influenciam a sensibilidade da detecção de volatilidade.
-
A proporção do corpo do candle e o buffer de rompimento controlam o rigor das condições de entrada.
-
Configurações mais conservadoras geralmente reduzem a frequência de negociações.
6.5 Gerenciamento de posições
-
Os níveis de stop loss são calculados com base no ATR.
-
A proporção de divisão das posições e o trailing stop influenciam o comportamento da gestão da operação.
6.6 Filtro de spread
-
O filtro de spread ajuda a evitar condições de negociação anormais.
-
Os valores podem ser ajustados de acordo com as características de spread do corretor.
7. Avisos importantes
-
Este produto não garante lucro em todas as condições de mercado.
-
Períodos de baixa volatilidade podem resultar em poucas negociações ou perdas.
-
Resultados de backtesting são baseados em dados históricos e não garantem desempenho futuro.
-
Recomenda-se fortemente realizar testes extensivos em uma conta demo antes de utilizar em conta real.
8. Limitações técnicas
-
Este produto é fornecido no formato EX5.
-
Não utiliza DLLs externas, WebRequest ou sistemas de licenciamento de terceiros.
-
Não coleta dados pessoais dos usuários.
-
Desenvolvido exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5.
9. Suporte e comunicação
O suporte do produto é fornecido exclusivamente por meio da
seção de comentários do produto no MQL5.com ou pelo sistema de mensagens do MQL5.
Não são utilizados mensageiros externos, e-mails ou links para sites.
10. Aviso legal
Este Expert Advisor não constitui aconselhamento de investimento.
Todas as decisões de negociação e seus resultados são de responsabilidade exclusiva do usuário.