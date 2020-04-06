BollingarBands
- Experten
- Aref Barakat
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Sind Sie es leid, den ganzen Tag auf Charts zu starren, mit Emotionen zu kämpfen und Gelegenheiten zu verpassen?
Wir stellen Ihnen denPrecision Bollinger Bands EAvor, Ihren 24/7 automatisierten Handelspartner, der entwickelt wurde, um systematisch von Marktkontraktionen und -expansionen zu profitieren. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern eine vollständige, regelbasierte Strategie, die in einen leistungsstarken Expert Advisor verpackt ist.
Warum dieser EA Ihr Spielveränderer ist:
-
Bewährte Bollinger Bands®-Strategie: Sie nutzt meisterhaft das klassische Prinzip der mittleren Umkehrung innerhalb der Bänder und identifiziert hochwahrscheinliche Setups mit klaren Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.
-
Vollständig automatisiert und diszipliniert: Emotionale Entscheidungsfindung entfällt . Es führt die Trades mit maschinenähnlicher Präzision aus, genau nach Plan, auch wenn Sie schlafen oder nicht am Schreibtisch sitzen.
-
Intelligentes Risikomanagement: Eingebaute Money-Management-Protokolle schützen Ihr Kapital. Jeder Handel wird mit einem definierten Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet.
-
Backtested for Confidence: Die Logik wurde anhand jahrelanger historischer Daten rigoros getestet, um die Robustheit unter verschiedenen Marktbedingungen (Volatilität, Trend, Seitwärtsbewegung) sicherzustellen.
-
Benutzerfreundlich & anpassbar: Einfach zu installieren und zu konfigurieren. Fortgeschrittene Benutzer können Parameter wie Banddauer, Abweichung und Losgröße auf ihre persönliche Risikobereitschaft abstimmen.
Für wen ist dies geeignet?
-
Vielbeschäftigte Berufstätige, die am FX-Markt teilnehmen möchten, aber keine Zeit haben.
-
Neue Trader, die eine disziplinierte, automatisierte Einführung in den algorithmischen Handel suchen .
-
Erfahrene Trader, die ein zuverlässiges, mechanisches System in ihr Portfolio aufnehmen oder ihre Strategien diversifizieren möchten .
-
Jeder, derFOMO (Fear Of Missing Out) und emotionales Tradingbeendenmöchte.
Nehmen Sie uns nicht einfach beim Wort: Prüfen Sie diedetaillierten Backtest-Berichte, Live-Handelsberichte (falls verfügbar) und echte Nutzerbewertungen auf unserer MQL5-Marktseite. Sehen Sie den Beweis in den Leistungsdaten.
Ihre Zeit ist jetzt: Die Märkte schlafen nie, und dieser EA auch nicht.
Hören Sie auf, bei jedem Handel hart zu arbeiten und lassen Sie das System intelligent für Sie arbeiten.