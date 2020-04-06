BollingarBands

Entfesseln Sie die Kraft der Automatisierung: Der Precision Bollinger Bands EA und Stop Guessing. Beginnen Sie auszuführen. Lassen Sie unseren Algorithmus für Sie handeln.

Sind Sie es leid, den ganzen Tag auf Charts zu starren, mit Emotionen zu kämpfen und Gelegenheiten zu verpassen?

Wir stellen Ihnen denPrecision Bollinger Bands EAvor, Ihren 24/7 automatisierten Handelspartner, der entwickelt wurde, um systematisch von Marktkontraktionen und -expansionen zu profitieren. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern eine vollständige, regelbasierte Strategie, die in einen leistungsstarken Expert Advisor verpackt ist.

Warum dieser EA Ihr Spielveränderer ist:

  • Bewährte Bollinger Bands®-Strategie: Sie nutzt meisterhaft das klassische Prinzip der mittleren Umkehrung innerhalb der Bänder und identifiziert hochwahrscheinliche Setups mit klaren Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.

  • Vollständig automatisiert und diszipliniert: Emotionale Entscheidungsfindung entfällt . Es führt die Trades mit maschinenähnlicher Präzision aus, genau nach Plan, auch wenn Sie schlafen oder nicht am Schreibtisch sitzen.

  • Intelligentes Risikomanagement: Eingebaute Money-Management-Protokolle schützen Ihr Kapital. Jeder Handel wird mit einem definierten Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet.

  • Backtested for Confidence: Die Logik wurde anhand jahrelanger historischer Daten rigoros getestet, um die Robustheit unter verschiedenen Marktbedingungen (Volatilität, Trend, Seitwärtsbewegung) sicherzustellen.

  • Benutzerfreundlich & anpassbar: Einfach zu installieren und zu konfigurieren. Fortgeschrittene Benutzer können Parameter wie Banddauer, Abweichung und Losgröße auf ihre persönliche Risikobereitschaft abstimmen.

    • Für wen ist dies geeignet?

    • Vielbeschäftigte Berufstätige, die am FX-Markt teilnehmen möchten, aber keine Zeit haben.

    • Neue Trader, die eine disziplinierte, automatisierte Einführung in den algorithmischen Handel suchen .

    • Erfahrene Trader, die ein zuverlässiges, mechanisches System in ihr Portfolio aufnehmen oder ihre Strategien diversifizieren möchten .

    • Jeder, derFOMO (Fear Of Missing Out) und emotionales Tradingbeendenmöchte.

    Nehmen Sie uns nicht einfach beim Wort: Prüfen Sie diedetaillierten Backtest-Berichte, Live-Handelsberichte (falls verfügbar) und echte Nutzerbewertungen auf unserer MQL5-Marktseite. Sehen Sie den Beweis in den Leistungsdaten.

    Ihre Zeit ist jetzt: Die Märkte schlafen nie, und dieser EA auch nicht.

    Hören Sie auf, bei jedem Handel hart zu arbeiten und lassen Sie das System intelligent für Sie arbeiten.



    RSI MultiTimeframe
    Aref Barakat
    Experten
    Zulassungsbedingungen RSI-Analyse : Berechnet RSI(14) über 4 anpassbare Zeitrahmen Signal-Bestätigung : Erfordert mindestens 3 Zeitrahmen zur Anzeige: Kaufsignal : RSI ≤ 20 (überverkaufter Zustand) Verkaufssignal : RSI ≥ 80 (überkaufter Zustand) Spread-Prüfung : Handelt nur, wenn der Spread ≤ 20 Punkte ist (einstellbar) Positionsmanagement Erste Position : Eröffnet mit Lot1 (0,01), wenn Signal bestätigt Hinweis : Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
