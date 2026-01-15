NEXA Bb Volatility Trap
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.0
MetaTrader 5 用エキスパートアドバイザー
1. 概要
NEXA Bb Volatility Trap は、ボリンジャーバンド幅（Bollinger Band Width）の収縮と拡張を基に、市場のボラティリティ変化を検出する自動売買エキスパートアドバイザー（Expert Advisor）です。
本システムは、低ボラティリティ期間の後に発生する価格の拡張的な動きを検出することを目的としています。
すべての取引判断は 確定したローソク足（クローズ足） のデータのみを使用して行われます。
本製品は自動売買ツールであり、すべての取引には損失のリスクが伴います。
2. 取引ロジック
本エキスパートアドバイザーは、2つの異なる時間足を使用します。
2.1 ボラティリティ収縮の検出
-
上位時間足において、ボリンジャーバンド幅を統計的 Z スコアで分析します。
-
ボラティリティが平均水準より大きく低下した場合、取引準備状態に入ります。
2.2 エントリートリガー
収縮状態の後、下位時間足で以下の条件がすべて同時に満たされた場合、取引が検討されます。
-
ボリンジャーバンド幅の拡張が検出される
-
ローソク足の実体比率により十分な価格変動の強さが確認される
-
モメンタムの方向が一致している
-
直近の高値または安値のブレイクが確認される
この構造は、ボラティリティ拡張局面での価格変動を捉えることを目的としています。
3. エントリーおよびポジション管理
-
有効なシグナルごとに 2つの分割ポジション（TP1 / TP2） が開かれます。
-
最初のポジションは、事前に設定されたリスクリワード比に基づいて決済されます。
-
2つ目のポジションでは、Parabolic SAR に基づくトレーリング決済を選択することができます。
-
価格が一定の利益水準に達した場合、ストップロスはエントリー価格付近へ移動されることがあります。
すべてのポジション管理は自動的に行われます。
4. リスク管理およびフィルター
本エキスパートアドバイザーには、以下の保護フィルターが含まれています。
-
取引時間フィルター（サーバー時間基準）
-
曜日別取引制御
-
スプレッド制限フィルター
-
取引間のクールダウン時間
これらのフィルターは、不利な市場環境での取引を回避するために使用されます。
5. 入力パラメータ構成
入力パラメータは、以下の論理的なグループに分類されています。
-
一般設定（通貨ペア、マジックナンバー、固定ロット）
-
ロット管理オプション（任意）
-
取引時間および曜日フィルター
-
ボリンジャーバンドおよびボラティリティ設定
-
エントリー条件およびストップロス設定
-
ポジション管理オプション
-
スプレッド制限設定
すべてのパラメータには初期値が設定されており、ユーザーは自身の取引環境に合わせて調整できます。
6. パラメータ設定ガイド
以下の内容は一般的な設定方針の説明であり、
特定の取引結果を保証または暗示するものではありません。
6.1 一般設定
-
初回使用時は、デフォルトの通貨ペアと小さな固定ロットから開始することを推奨します。
-
複数の EA を同時に使用する場合は、マジックナンバーが重複しないようにしてください。
6.2 ロット管理
-
動的ロット管理は任意機能です。
-
安定性を重視するユーザーには、固定ロットの使用を推奨します。
-
自動ロット増加は口座の変動性を高める可能性があります。
6.3 取引時間および曜日
-
本戦略は、市場のボラティリティが高まる時間帯に活発になる傾向があります。
-
サーバー時間基準で、欧州と米国セッションの重複時間帯を考慮できます。
-
必要に応じて、金曜日の取引を無効にすることも可能です。
6.4 ボラティリティおよびエントリー条件
-
ボリンジャーバンドの設定は、ボラティリティ検出の感度に影響します。
-
ローソク足の実体比率やブレイクバッファは、エントリー条件の厳格さを調整します。
-
保守的な設定では、取引頻度が低下する傾向があります。
6.5 ポジション管理
-
ストップロスは ATR を基準に計算されます。
-
ポジション分割比率や SAR トレーリングは、取引管理の挙動に影響します。
6.6 スプレッドフィルター
-
スプレッドフィルターは、異常な取引条件を回避するために使用されます。
-
ブローカーのスプレッド特性に応じて調整可能です。
7. 使用上の注意
-
本製品は、すべての市場環境で利益を保証するものではありません。
-
低ボラティリティ期間には、取引回数が少なくなったり損失が発生する可能性があります。
-
バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。
-
実口座で使用する前に、デモ口座で十分なテストを行うことを強く推奨します。
8. 技術的制限
-
本製品は EX5 形式で提供されます。
-
外部 DLL、WebRequest、第三者ライセンスシステムは使用していません。
-
ユーザーの個人データは収集しません。
-
MetaTrader 5 プラットフォーム専用に設計されています。
9. サポートおよび連絡方法
製品サポートは
MQL5.com の製品コメント欄または MQL5 メッセージングシステム を通じてのみ提供されます。
外部メッセンジャー、メール、ウェブサイトリンクは使用していません。
10. 免責事項
本エキスパートアドバイザーは投資助言ではありません。
すべての取引判断および結果は、ユーザー自身の責任となります。