NEXA Bb Volatility Trap

NEXA Bb Volatility Trap

MetaTrader 5 用エキスパートアドバイザー

1. 概要

NEXA Bb Volatility Trap は、ボリンジャーバンド幅（Bollinger Band Width）の収縮と拡張を基に、市場のボラティリティ変化を検出する自動売買エキスパートアドバイザー（Expert Advisor）です。

本システムは、低ボラティリティ期間の後に発生する価格の拡張的な動きを検出することを目的としています。
すべての取引判断は 確定したローソク足（クローズ足） のデータのみを使用して行われます。

本製品は自動売買ツールであり、すべての取引には損失のリスクが伴います。

2. 取引ロジック

本エキスパートアドバイザーは、2つの異なる時間足を使用します。

2.1 ボラティリティ収縮の検出

  • 上位時間足において、ボリンジャーバンド幅を統計的 Z スコアで分析します。

  • ボラティリティが平均水準より大きく低下した場合、取引準備状態に入ります。

2.2 エントリートリガー

収縮状態の後、下位時間足で以下の条件がすべて同時に満たされた場合、取引が検討されます。

  • ボリンジャーバンド幅の拡張が検出される

  • ローソク足の実体比率により十分な価格変動の強さが確認される

  • モメンタムの方向が一致している

  • 直近の高値または安値のブレイクが確認される

この構造は、ボラティリティ拡張局面での価格変動を捉えることを目的としています。

3. エントリーおよびポジション管理

  • 有効なシグナルごとに 2つの分割ポジション（TP1 / TP2） が開かれます。

  • 最初のポジションは、事前に設定されたリスクリワード比に基づいて決済されます。

  • 2つ目のポジションでは、Parabolic SAR に基づくトレーリング決済を選択することができます。

  • 価格が一定の利益水準に達した場合、ストップロスはエントリー価格付近へ移動されることがあります。

すべてのポジション管理は自動的に行われます。

4. リスク管理およびフィルター

本エキスパートアドバイザーには、以下の保護フィルターが含まれています。

  • 取引時間フィルター（サーバー時間基準）

  • 曜日別取引制御

  • スプレッド制限フィルター

  • 取引間のクールダウン時間

これらのフィルターは、不利な市場環境での取引を回避するために使用されます。

5. 入力パラメータ構成

入力パラメータは、以下の論理的なグループに分類されています。

  • 一般設定（通貨ペア、マジックナンバー、固定ロット）

  • ロット管理オプション（任意）

  • 取引時間および曜日フィルター

  • ボリンジャーバンドおよびボラティリティ設定

  • エントリー条件およびストップロス設定

  • ポジション管理オプション

  • スプレッド制限設定

すべてのパラメータには初期値が設定されており、ユーザーは自身の取引環境に合わせて調整できます。

6. パラメータ設定ガイド

以下の内容は一般的な設定方針の説明であり、
特定の取引結果を保証または暗示するものではありません。

6.1 一般設定

  • 初回使用時は、デフォルトの通貨ペアと小さな固定ロットから開始することを推奨します。

  • 複数の EA を同時に使用する場合は、マジックナンバーが重複しないようにしてください。

6.2 ロット管理

  • 動的ロット管理は任意機能です。

  • 安定性を重視するユーザーには、固定ロットの使用を推奨します。

  • 自動ロット増加は口座の変動性を高める可能性があります。

6.3 取引時間および曜日

  • 本戦略は、市場のボラティリティが高まる時間帯に活発になる傾向があります。

  • サーバー時間基準で、欧州と米国セッションの重複時間帯を考慮できます。

  • 必要に応じて、金曜日の取引を無効にすることも可能です。

6.4 ボラティリティおよびエントリー条件

  • ボリンジャーバンドの設定は、ボラティリティ検出の感度に影響します。

  • ローソク足の実体比率やブレイクバッファは、エントリー条件の厳格さを調整します。

  • 保守的な設定では、取引頻度が低下する傾向があります。

6.5 ポジション管理

  • ストップロスは ATR を基準に計算されます。

  • ポジション分割比率や SAR トレーリングは、取引管理の挙動に影響します。

6.6 スプレッドフィルター

  • スプレッドフィルターは、異常な取引条件を回避するために使用されます。

  • ブローカーのスプレッド特性に応じて調整可能です。

7. 使用上の注意

  • 本製品は、すべての市場環境で利益を保証するものではありません。

  • 低ボラティリティ期間には、取引回数が少なくなったり損失が発生する可能性があります。

  • バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。

  • 実口座で使用する前に、デモ口座で十分なテストを行うことを強く推奨します。

8. 技術的制限

  • 本製品は EX5 形式で提供されます。

  • 外部 DLL、WebRequest、第三者ライセンスシステムは使用していません。

  • ユーザーの個人データは収集しません。

  • MetaTrader 5 プラットフォーム専用に設計されています。

9. サポートおよび連絡方法

製品サポートは
MQL5.com の製品コメント欄または MQL5 メッセージングシステム を通じてのみ提供されます。

外部メッセンジャー、メール、ウェブサイトリンクは使用していません。

10. 免責事項

本エキスパートアドバイザーは投資助言ではありません。
すべての取引判断および結果は、ユーザー自身の責任となります。


おすすめのプロダクト
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Session Pivots EA – LITE（無料版） Session Pivots EA – LITE は、事前に定義された市場セッションを使用した セッションベースのブレイクアウト取引戦略 を示すエキスパートアドバイザー（Expert Advisor）です。 本EAは、特定の取引時間内に セッションの高値と安値 を算出し、 セッション終了後に価格がこれらのレベルを ブレイクした際に自動で取引を行います 。 主な機能 **ICT Killzones（ニューヨーク時間）**に基づくセッション高値・安値の計算 セッション終了後の ブレイクアウト取引 逆方向ブレイクアウトロジック 同時に 1ポジションのみ保有 固定された リスク：リワード比 1:3 ストップロス（Stop Loss）およびテイクプロフィット（Take Profit）の自動計算 ブローカー仕様に準拠したストップレベルの検証 組み込みの リスク管理機能 取引設定 デフォルトロットサイズ： 0.03（調整可能） XAUUSD（ゴールド） および 主要なFX通貨ペア 向けに設計 XAUUSD（ゴールド） ストップロス距離は、
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
エキスパート
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration: Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and ex
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
エキスパート
FOZ One Shot Sessions — One Trade. One Opportunity. Every Day. Discipline beats noise. Simplicity beats complexity. The FOZ One Shot Sessions EA is built for traders who want clarity, robustness, and long-term discipline. Instead of chasing signals all day, it takes just one precise trade per session — clean, controlled, and fully transparent. Key Highlights One trade per day per enabled session (default = London) Safe by design — No Grid, No Martingale, No Arbitrage, No tricks
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
エキスパート
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
エキスパート
update v.1.22 - Fixed indicator not working properly. - Updated emergency stop function. - Added several input parameters: - Magic Number - Working Interval - Trade Direction Selection - Supertrend Confirmation Requirement ***Since the setting is more flexible, the outcome may vary. For the recommended settings, please see the screenshot.*** +++++++++++++++++++++++ Just wanted to share a trading strategy that's been working for me. It's built around the Supertrend  indicators, specifi
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
エキスパート
NOW FREE!! Introducing RichRush EA, This expert advisor, armed with cutting-edge trading strategies, can assist on your path to navigating the forex market. Optimized specifically for EURUSD, RichRush EA operates on moving averages, and calculated lot sizes to manage risks. The EA interprets market movements, adjusts to volatility, and aims to identify entry points. As part of our commitment to providing top-tier trading tools, we invite you to explore our range of premium products designed to
FREE
Trendline Surge
Mansoor Ali P Cheriaottayil
エキスパート
Trendline Breakout Pro EA: Maximize Profits with Smart Grid Martingale Strategy Unlock the power of trendlines and advanced grid trading with the   Trendline Breakout Pro EA ! This expert advisor is engineered to trigger trades when price closes above/below dynamically drawn trendlines, with flexible options to trade trendline   follow-throughs   or   rejections . Combined with a robust   martingale grid system , it’s designed to amplify profitability while keeping risk manageable. Perfect
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
エキスパート
Expert description The Expert Advisor's trading system is based on entry and exit at a certain deviation of the asset price from the moving average value. The Expert Advisor has a number of parameters, by manipulating which you can implement different trading systems and also get different results when trading on different assets, keep this in mind when setting up an Expert Advisor and do not use standard settings on all instruments and time frames. Recommendations for use The EA working tim
FREE
DailyBox2
Lee Han Su
エキスパート
DailyBox2 is an advanced automated trading system designed based on trend-following and hedging strategies. This EA executes up to two trades per day and utilizes a smart recovery feature to minimize losses and maximize profits. Its risk management feature ensures safe trading by aligning with the user’s specified risk levels. When used in conjunction with IAMFX-Agent , it can achieve both risk management and profit maximization. Additionally, when used alongside our BandPulse , it can lead to
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
SK RandomWalk Monkey EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
5 (2)
エキスパート
Are You Better than Monkey? Prove it... The trade of this EA is based on random output with customizable lot size (use martingale or not), stop-loss, and take-profit levels. Easy to use and Simple Great for benchmarking tests against other EAs or manual trade. Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Support us by open  My recommended broker. Exness Tickmill robot monkey uses Adx trend filter for fair game no-trade unfavorable market ( you can turn off set adx = 0) . EA starts wi
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
エキスパート
**Quantum Nexus EA V6**   *Многостратегический советник для MetaTrader 5 с адаптивным риск-менеджментом*   **Ключевые особенности:**   1. **4 стратегии в одном алгоритме**:      - **RSI + Stochastic + MA** (Перекупленность/перепроданность + тренд)      - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Волатильность + тренд)      - **RSI + EMA + MACD** (Долгосрочный тренд + импульс)      - **RSI + Volume + CCI** (Объемы + циклы)      - *Каждая стратегия работает на своем таймфрейме (H1/D1)*   2. **Умное управле
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
エキスパート
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Auto3M Lite MT5
Mr Anucha Maneeyotin
4.75 (4)
エキスパート
ボリンジャーバンドとストキャスティクスとの戦略取引 ボリンジャーバンドは主にトレンドを追うために使用されます。 オープン保留中の注文の購入または販売のための確率的メインラインおよびシグナルラインの使用 アドバイザAuto3MLiteMT4はVPSで動作できます。 Pro version MT4 Pro version MT5 特徴 マーチンゲールなし ハードストップロスと各ポジションの利益を取る トレーリングストップ 保留中の注文をインターバル時間で自動的に削除 保留中の注文には買いストップと売りストップ機能を使用します 取引戦略 AUTO3M Lite MT4は9通貨ペアEURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCHF、USDCAD、USDJPY、EURJPY、GBPJPYで取引されています 保留中の注文の購入停止または販売停止のみを使用します。 ストキャスティクスは、相場分析と新しいバーでの分析にのみ使用されます。 確率的メインラインが90を超え、ビッドが90未満の場合、アッパーバンドは注文待ちの売りストップを準備します。 確率的メイ
FREE
Time Range Breakout Pro
Mirel Daniel Gheonu
エキスパート
Time   Range Breakout Pro : Advanced Hour Range Trading System Time   Range Breakout Pro  is a sophisticated Expert Advisor designed to capitalize on price movements within specific time ranges. This EA uses a strategic approach to identify optimal trading opportunities based on price action during predefined hours, with built-in risk management features to protect your investment. Key Features Time-Based Trading Strategy Trades exclusively during your specified hours Validates price ranges to
FREE
RSI Triple Timeframe Analysis
Adrian Draghici
エキスパート
RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 - Professional Multi-Timeframe RSI Trading Bot    Automated Trading System | 3+ Years Proven Performance | 29 Currency Pairs Supported RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 is a sophisticated multi-timeframe RSI-based trading EA designed for  forex professionals. Analyzes 3 timeframes (1M, 1H, 4H) with mirrored buy/sell conditions for  symmetrical market entries. Features intelligent position management, trading hour filters, and  optimized for majors & e
FREE
EclipesPro
Themichl LLC
エキスパート
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
エキスパート
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
エキスパート
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
HalcyonFX MT5
Halcyon Trading Solutions UG
エキスパート
This is the result of five years of thoughtful development, rigorous testing and careful refinement. Discover HalcyonFX, the ultimate automated trading system offering balanced, long-term investment growth based on unique multi-level algorithms for stable financial results. Free for a limited time only! Important note for backtesting:   Since lot size is set through the panel which you don't have access to during backtesting, you should enable  Set Base Lot automatically = true  in the expert s
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
エキスパート
In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
FREE
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
エキスパート
ZProfit Ai – Adaptive Trading Intelligence Overview ZProfit Ai is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies adaptive algorithmic intelligence to capture market opportunities with precision. It is designed for traders who want a clean, reliable, and professional trading system that responds dynamically to market changes. Backtest results will never match as entries and exits will be within the candle sensitively. Recommended Settings: 1H timeframe, 125s wait, 10candles SL...... Ke
FREE
EAVN002 Moving Average Double
Hong Thai Pham
エキスパート
EAVN002 – A Simple, Effective, and Flexible Trading Solution In the world of financial trading, simplicity can often be the key to efficiency. EAVN002 is designed based on the Moving Average Double Line principle, enabling traders to quickly identify trends and make timely decisions. Its operation is straightforward: open a BUY position when the two MA lines cross upward , and open a SELL position when the two MA lines cross downward . The strength of EAVN002 lies not only in its simplicity but
FREE
Cross MA EA
Cumhur Yugnuk
エキスパート
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Settings  Buy Settings : 1.Moving Average Period 1.Moving Average Method 2.Moving Average Period 2.Moving Average Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : 3.Moving Average Period 3.Moving Average Method 4.Moving Average Period 4.Moving Average Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
FREE
Double EMA Scalping EA
Hasmukh B Kholia
エキスパート
Double EMA Scalping EA – Clean Crossover with Reversal Logic This Expert Advisor uses a smart EMA crossover strategy across two different timeframes to enter trades with high precision. A trade is placed only when the fast EMA crosses the slow EMA , confirming short-term trend shifts. It also includes auto-reversal logic , price-based SL/TP , and an optional trailing stop system . Key Features: Multi-Timeframe EMA Crossover Customizable EMA periods and timeframes for precise entry.
FREE
BlackVault EA
Abadat Hussain
エキスパート
BlackVault EA – Advanced Automated Trading for MT5 BlackVault EA is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor designed to generate profits automatically while keeping its internal trading logic completely secure. Built with proprietary algorithms and advanced market behavior analysis, this EA is created for traders who want consistent performance without manual intervention. Contact Admin For More Detail: Click Here Key Features Fully Automatic Trading System Proprietary & Protected Stra
FREE
EmaCrossoverEA
Noppawat Tumjai
エキスパート
EMA Crossover EA ATR Final Automated Expert Advisor for MetaTrader 5 – EMA Crossover • RSI Filter • ATR-Based SL/TP • Trailing Stop • LINE Notify Product Overview EMA Crossover EA ATR Final is a turnkey Expert Advisor engineered to trade Forex pairs and Gold (XAUUSD) on MT5. It generates entry signals when a fast EMA crosses a slow EMA, confirms them with RSI, and automatically sets Stop Loss and Take Profit levels based on ATR. A built-in trailing stop locks in profits, and all trade execution
FREE
Goldenroad
Martin Slacka
4 (6)
エキスパート
STRATEGY DETAILS ______________________________________________________________________________________________________________ Indicators used: Wiliams percent range+Moving average+RVI+Awesome Oscilator+Accelerator Oscilator+Alligator+ADX+Demarker Symbol: XAUUSD Timeframe: M5,M15 Recomended: M5 No Dangerous Strategies Take profit: Fixed+Exit indicators(Envelopes+ Candle patterns) Stop loss: Fixed+Exit indicators( Envelopes, +Candle patterns ) Trading frequency: Moderate Posibble to set other m
FREE
The Down Jones Scavenger
Samuel Mkandawire
3.5 (4)
エキスパート
ウォールストリート・スカベンジャー：スマートトレーディング自動化 ウォールストリート・スカベンジャーでトレーディングをレベルアップ。これは、精度と制御で市場機会を捉えるように専門的に作成されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、一貫した結果を提供するために、洗練された実績のある戦略を活用し、あらゆるレベルのトレーダー向けにシームレスな自動化と堅牢なリスク管理を融合させています。 主な機能： インテリジェントな取引エントリー：独自のシステムを使用して最適な取引タイミングを特定し、エントリーが市場の流れと一致するようにします。 カスタマイズ可能な取引時間：オープンポジションはいつでも決済できるようにしながら、好みの市場セッションに新しい取引を制限し、最大限の柔軟性を実現します。 組み込みのリスク制御：すべての取引は自動ストップロスと利益確定機能で保護され、資本を安全に保ちます。 適応可能なサイズ設定：固定取引サイズを選択するか、EAがアカウントに合わせて動的に調整できるようにし、リスクを簡単に最適化します。 市場状況フィルター：不利な状況を回避し、取引コストを低く抑え、効率
FREE
Supertrend Gold MT5
Handy Ban
エキスパート
SuperTrend Gold MT5 V3.1 – Gold Spot EA Based on SuperTrend Indicator The Supertrend Gold EA MT5 is the automated trading version of our popular Supertrend Line for MT5 indicator. It follows the same proven trend logic, but with the added benefit of fully automatic trade execution and management. The EA enters trades based on SuperTrend signal changes and closes them either when a user-defined Take Profit is reached or when an opposite signal appears. No Stop Loss is used , and all risk is cont
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。20枠中、残りは 7枠のみ ― まもなく完売です。 価格はまもなく 999ドル に引き上げられます。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:/
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
エキスパート
Cheat Engineは、中程度のゴールドスキャルピングシステムで、WebベースのAPIを介して取得したグローバルFXセンチメントに基づいて判断を行うことができます。 Cheat Engineのライブシグナルは近日公開予定です。現在の価格は値上げされます。期間限定価格 199  USD 単発取引のみ。グリッドやマーチンゲールは一切使用しません。 日次ボラティリティに適応するインテリジェントなトレーリングストップによる決済 グローバルFXセンチメントとは、総口座価値10億USDを超える数十万人のトレーダーのポジションを測定したものです。Cheat EngineはAPIを通じてこのデータを即座に取得し、判断に活用することができます。これはオプション機能であり、ユーザーが完全にカスタマイズできます。 推奨 チャート: XAUUSD 時間足: H1 入力設定 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - 口座通貨のこの金額ごとに0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開く際に許可される最大スプレッドを設定 自動
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
エキスパート
プロップファーム準備完了！ 短期的なアカウント転売や短期的な利益獲得を目的として設計されていない マーチンゲールなし / グリッドなし / AIなし 長期的な一貫性を重視するトレーダー向けに設計 ライブ結果: ライブシグナル | メインポートフォリオ |   FTMO結果   |  パブリックコミュニティ 発売価格: 189 ドル、次回価格: 289 ドル (残り 3 部のみ) ゴールドアトラスとは何ですか？ Gold Atlasは、金（XAUUSD）のプロフェッショナルな自動取引システムです。マルチエントリーブレイクアウトアプローチを採用し、日中の動きと大きなトレンドブレイクアウトの両方を捉えます。 このシステムは指標や固定時間枠に基づかず、最小限の最適化を使用して曲線のフィッティングを減らし、堅牢性を向上させます。 Gold Atlas は 5 つの異なるブレイクアウト レベルで動作し、それぞれに独自のストップ ロスとトレーリング ストップ ロジックがあり、強力な内部分散を実現しています。 この戦略は、さまざまな市場体制と市況をカバーし、2006 年まで遡って 10,000 件
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
エキスパート
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
作者のその他のプロダクト
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1トレンド＋M15プルバック構造に基づく GOLD スイングトレードEA 公式ユーザーマニュアル（最終版） 1. 概要 NEXA Gold Pullback System v2.0 は、 GOLD（XAUUSD）専用に設計されたスイングトレード用 Expert Advisor（EA）です。 本EAは、**H1（1時間足）**で中長期トレンドを分析し、 **M15（15分足）**において、 ゴールド市場で繰り返し観測されるプルバック（押し目・戻り）構造を検出して取引を行います。 単一のインジケーターシグナルに依存するのではなく、 以下の構造的な市場フローに基づいて設計されています。 トレンド → プルバック → ブレイクアウト このアプローチにより、短期的なノイズを抑え、 トレンド相場における取引効率の向上を目的としています。 2. 戦略構造 2.1 H1 トレンドフィルター（EMA・RSI・ATR） EMA34 が EMA89 の上 → 上昇トレンド EMA34 が EMA89 の下 → 下降トレンド EMA間の距離を A
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Logistic Regression EA （エキスパートアドバイザー） 1. 製品概要 NEXA Logistic Regression EA は、 M15 タイムフレーム での運用を目的とした自動売買プログラムです。 本エキスパートアドバイザーは、 EMA200 の方向フィルター と 価格データに基づくロジスティック回帰計算 を組み合わせて取引方向を判断します。 すべての計算は 確定したローソク足（クローズドバー） のみを使用して行われ、 リペイントやリアルタイム再計算は発生しません。 2. 取引ロジックの概要 EA は以下の手順で動作します。 EMA200 を用いて現在の市場方向を判定します。 価格が EMA200 を上抜けまたは下抜けしたことが確認された場合のみ取引が有効になります。 直近の価格データをロジスティック回帰の数式で処理します。 計算結果の方向が EMA200 の方向と一致した場合のみ、取引シグナルを検討します。 ポジション管理はシンボル単位で行われ、単一ポジション制限を設定することが可能です。 この構造により、明確な方向条件が満たされた場合のみ取引が実
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
エキスパート
日本語版 — EA販売用プレミアム説明文 NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD（M15 + M5）を基盤とした 1:3 自動売買システム （マクロフィルター + ウェーブ管理システム搭載） 1. EA概要 NEXA Gold Macro Strategy02 EA は、 GOLD（XAUUSD）専用 に設計されたプロフェッショナル仕様のトレンド型EAです。 M15で方向性を把握し、M5でエントリー精度を最大化。 さらに US100・US500・OIL を用いたグローバル・リスクセンチメントフィルターにより、高精度の売買判断を実現します。 2. 主な特徴 デュアルタイムフレーム・アルゴリズム (M15 + M5) EMA8/20、RSI14、ADXによるトレンド分析 M5でエントリーを最適化し、偽シグナルを大幅削減 マクロフィルター（Risk-ON / Risk-OFF システム） US100 / US500 / OIL を基にした全球市場リスク判定： Risk-ON → GOLD SELL（売り） Risk-OFF → G
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
エキスパート
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — 取扱説明書（日本語） 概要 NEXA EMA-RSI Swing v1 は、 トレンドフォロー と プルバック（押し目・戻り）スイング戦略 を組み合わせた自動売買EAです。 H1で主要トレンドを判断し、M15でRSI・Stochastic・ADXを用いて最適なエントリータイミングを捉えます。 トレンド市場で高いパフォーマンスを目指すよう設計されており、レンジ相場での無駄な取引を抑制します。 主な特徴 トレンドの高
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Trend Swing Pro v3 ユーザーマニュアル – 日本語版（最終版） EMAトレンド + RSI + モメンタム + 出来高フィルター + マルチスコアシステム搭載スイングトレードEA 1. EA概要 NEXA Trend Swing Pro v3 は、 GOLD (XAUUSD) を対象としたトレンドフォロー型スイングトレードEAで、 H1トレンドフィルター + M30エントリートリガー を組み合わせた構造を採用しています。 本EAは単なるEMAクロス戦略ではなく、以下の 5つの高度なフィルター を統合しています： トレンド強度（EMA乖離） RSI構造 モメンタム方向 出来高増加 市場レジーム判定（Trend / Range / Spike） これらを組み合わせることで、 多層的で高精度のスイング戦略 を実現しています。 本バージョンは 2018〜2024年の7年間データ を用いて最適化され、 高い安定性と再現性を備えています。 2. 戦略構造（システムフロー） ① H1 EMAトレンドフィルター EMA Fast (24) > EMA
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD専用 マイクロトレンド追従EA 公式ユーザーマニュアル（日本語） 1️⃣ 概要 NEXA ADX-EMA Trend Ride は、 GOLD（XAUUSD）専用 に設計された完全自動売買EAです。 従来のH1やH4といった高タイムフレーム型トレンドEAとは異なり、 本EAは すでに形成されたトレンド内部で発生する 「マイクロ加速（Micro Momentum）」 を精密に捉えることに特化しています。 コアコンセプト 小さな損失 + まれに発生する大きなトレンド利益 （ファットテール収益構造） 2️⃣ タイムフレーム構造（重要） 内部計算タイムフレーム（EAロジック） 本EAのすべての取引判断は、 以下の 内部固定タイムフレーム を使用して行われます。 TrendTF : M5 （マイクロトレンド方向判定） TriggerTF : M1 （高精度エントリー） M5 ：EMA＋ADXによる短期トレンド方向の判定 M1 ：RSIの押し目 + マイクロモメンタムによるエントリー ️ 重要事項 EAを設置するチャートの
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD専用 モメンタム・トレンド自動売買EA 公式ユーザーマニュアル（日本語版） 1️⃣ 概要 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch は、 低頻度・高リスクリワード（High RR） を特徴とする GOLD（XAUUSD）専用のモメンタム・トレンド追従型EA です。 本EAは スキャルピングや高頻度売買を目的としていません 。 上位足のトレンドと下位足のモメンタム・ブレイクが「確定足（クローズ）」で同時に成立した場合のみ エントリーすることで、不要なノイズ取引を排除します。 2️⃣ 戦略のコアロジック トレンド判定（上位タイムフレーム） H1 の EMA50 を使用 価格が EMA の上／下にある方向のみ取引 ATRベースの距離 によりトレンド強度（Trend Score）を算出 最低 Trend Score を満たした場合のみエントリー エントリートリガー（下位タイムフレーム） M5、確定足のみ使用 Momentum 指標が平均値を上抜け ローソク足の実体比率が条
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Swing Zone Trader 公式ユーザーマニュアル（日本語） 1. 概要 NEXA Swing Zone Trader は、 **低頻度・高精度のスイングトレード専用エキスパートアドバイザー（EA）**です。 このEAは、 トレンド・モメンタム・市場構造 がすべて一致した場合にのみ取引を行い、 無駄なエントリーや過剰取引を避ける設計となっています。 2. 戦略の基本ロジック トレンドゾーン判定 EMA（期間150）／H1タイムフレーム 価格がEMAより上 → 上昇ゾーン（Bull Zone） 価格がEMAより下 → 下降ゾーン（Bear Zone） 取引は必ず メイントレンド方向のみ 行われます。 エントリー条件 買い（BUY） 価格がEMAの上に位置（上昇ゾーン） RSI(10) が 49.5 を上抜け 直近の フラクタル高値をブレイク 売り（SELL） 価格がEMAの下に位置（下降ゾーン） RSI(10) が 49.5 を下抜け 直近の フラクタル安値をブレイク トレンド＋モメンタム＋構造ブレイク すべてが揃った場合のみエントリーします
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Dynamic Swing 日本語ユーザーマニュアル 1. 概要 NEXA Dynamic Swing は、 GOLD（XAUUSD） 専用に設計された **高精度スイングトレード型エキスパートアドバイザー（EA）**です。 本EAは、 アダプティブ移動平均線（AMA） 、 RSI・ストキャスティクス・OBV（出来高）確認 を組み合わせ、 高品質な相場環境のみでエントリーを行い、 レンジ相場やノイズを効果的に回避します。 設計コンセプト： 取引回数は少なく、質は高く ドローダウンを厳格に管理 実口座での長期安定運用 2. 推奨取引環境 取引銘柄 ：GOLD（XAUUSD） トレンド時間足 ：H1 エントリー時間足 ：M15 口座タイプ ：ECN / Raw Spread 推奨最低資金 ：$1,000 以上 推奨レバレッジ ：1:100 以上 3. 戦略ロジック トレンド判定（H1） Adaptive Moving Average（AMA） により方向性を判断 価格が AMA の上 → 買い（BUY）優勢 価格が AMA の下 → 売り（SELL）優勢 エント
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Multi MA Swing Master GOLD（XAUUSD）初動トレンドを狙う Multi-EMA Pre-Stack スイングEA 製品概要 NEXA Multi MA Swing Master は、 GOLD（XAUUSD）のトレンド初期段階 を捉えることを目的とした スイングトレード型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 本EAは すべての相場環境で取引を行うわけではありません 。 トレンド構造・モメンタム・ボラティリティが 同時に整った場合のみ エントリーします。 戦略の主な特徴 1️⃣ EMA Pre-Stack ロジック（中核概念） EMA 20 / 50 / 100 を用いてトレンド形成を評価 完全な整列ではなく、 整列が始まる過程 を重視 トレンド後半ではなく、 初動段階へのエントリー を目的 レンジ相場や質の低い相場環境を効果的に回避します。 2️⃣ モメンタム点火フィルター（Momentum Ignition） 以下の条件が すべて満たされた場合のみ 取引を行います。 RSI が中心レベルをクロス Momentum が直近平均を上回
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
エキスパート
Nexa BB Revert MetaTrader 5 用エキスパートアドバイザー 1. 製品概要 Nexa BB Revert は、 ボリンジャーバンドを用いた平均回帰（Mean Reversion）コンセプト に基づいて設計されたエキスパートアドバイザーです。 価格が過度に拡張した後に発生する可能性のある、短期的な価格の戻りを分析します。 本製品は M15 タイムフレーム を基準に動作し、 ボリンジャーバンド、RSI、CCI、ATR インジケーターの組み合わせによって取引条件を評価します。 本エキスパートアドバイザーは、**1つの取引銘柄につき1ポジション（マジックナンバー単位）**で動作し、 事前に定義されたルールに基づいてポジションを自動管理します。 2. トレードコンセプト Nexa BB Revert の基本ロジックは、以下の条件に基づいています。 価格がボリンジャーバンドの上限または下限に到達 次の足で価格がバンド内に戻る RSI および CCI が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示し、方向転換が確認される すべての条件が同時に満たされた場合のみ、取引が検討されます。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信