NEXA Bb Volatility Trap
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 1.0
MetaTrader 5 自动交易系统（EA）
1. 概述
NEXA Bb Volatility Trap 是一款基于布林带宽度（Bollinger Band Width）收缩与扩张来识别市场波动变化的自动交易专家顾问（Expert Advisor）。
该系统旨在捕捉低波动阶段之后出现的价格扩张行情。
所有交易决策均基于已收盘的K线数据执行。
本产品为自动交易工具，任何交易均存在亏损风险。
2. 交易逻辑
本 Expert Advisor 使用两个不同的时间周期。
2.1 波动率收缩识别
-
在较高时间周期中，通过统计 Z-Score 分析布林带宽度。
-
当市场波动率明显低于其平均水平时，系统进入准备状态。
2.2 入场触发条件
在波动率收缩之后，当以下条件在较低时间周期同时满足时，系统可能执行交易：
-
检测到布林带宽度扩张
-
K线实体比例确认价格运动具有足够强度
-
动量方向一致
-
确认突破近期高点或低点
该结构用于识别波动率扩张阶段中的价格运动。
3. 交易入场与仓位管理
-
每个有效信号将开启两个分拆仓位（TP1 / TP2）。
-
第一个仓位按照预设的风险回报比进行平仓。
-
第二个仓位可选择使用基于抛物线转向指标（Parabolic SAR）的跟踪止损方式。
-
当价格达到预设盈利水平时，止损可能被移动至接近开仓价的位置。
所有仓位管理均由系统自动完成。
4. 风险管理与过滤器
本 Expert Advisor 包含以下辅助过滤机制：
-
交易时间过滤（基于服务器时间）
-
按星期的交易控制
-
点差限制过滤
-
交易冷却时间（Cooldown）
这些过滤器用于避免不利的市场交易环境。
5. 输入参数结构
输入参数按照逻辑分组组织：
-
常规设置（交易品种、Magic Number、固定手数）
-
手数管理设置（可选）
-
交易时间及星期过滤
-
布林带与波动率参数
-
入场条件与止损设置
-
仓位管理选项
-
点差限制设置
所有参数均提供默认值，用户可根据自身交易环境进行调整。
6. 参数设置指南
以下内容仅为一般性设置方向说明，
不保证或暗示任何交易结果。
6.1 常规设置
-
建议初次使用时采用默认品种并使用较小的固定手数。
-
同时使用多个 EA 时，应确保 Magic Number 唯一。
6.2 手数管理
-
动态手数管理为可选功能。
-
重视稳定性的用户建议使用固定手数。
-
自动增加手数可能会放大账户波动。
6.3 交易时间与星期
-
本策略在市场波动率较高的时间段通常更为活跃。
-
可考虑欧洲与美国交易时段重叠时间（服务器时间）。
-
如有需要，可关闭周五交易。
6.4 波动率与入场条件
-
布林带参数会影响波动率识别的灵敏度。
-
K线实体比例和突破缓冲用于控制入场条件的严格程度。
-
更保守的设置通常会减少交易次数。
6.5 仓位管理
-
止损价格基于 ATR 计算。
-
仓位分拆比例和 SAR 跟踪方式会影响交易管理行为。
6.6 点差过滤
-
点差过滤用于避免异常交易条件。
-
可根据经纪商点差特性进行调整。
7. 使用注意事项
-
本产品不能保证在所有市场条件下盈利。
-
在低波动时期，交易次数可能较少或出现亏损。
-
回测结果基于历史数据，不能保证未来表现。
-
在真实账户使用前，强烈建议先在模拟账户进行充分测试。
8. 技术限制
-
本产品以 EX5 格式提供。
-
不使用外部 DLL、WebRequest 或第三方授权系统。
-
不收集任何用户个人数据。
-
仅适用于 MetaTrader 5 平台。
9. 支持与联系
产品支持仅通过
MQL5.com 产品评论区或 MQL5 消息系统 提供。
不使用任何外部通讯工具、电子邮件或网站链接。
10. 免责声明
本 Expert Advisor 不构成投资建议。
所有交易决策及其结果均由用户自行承担责任。