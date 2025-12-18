🚀 MGHZigZag Momentum ATR Pro - Version 1.6

MGH ZigZag Momentum ATR Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem für Gold (XAUUSD läuft auf dem Zeitrahmen M15). Es integriert internes ZigZag Structure Mapping, mehrschichtige Momentum-Filter und ein hybrides Stop-Loss-System, um eine stabile langfristige Performance mit Risikomanagement zu liefern.

Version 1.5 fügt eine Funktion zum Scannen von Strategien mit 3 Zeitrahmen hinzu, filtert offene Aufträge genauer und passt Handelseröffnungs- und -schließungszeiten basierend auf täglichen Nachrichtenereignissen an, um Verluste zu minimieren. Das Schließen von Geschäften an Freitagen (um zu verhindern, dass der EA an Freitagen handelt) oder das Schließen des EA während wichtiger Nachrichtenereignisse kann sehr vorteilhaft sein. Version 1.7 Dieser EA enthält eine Hybrid News Engine mit den Modi Manuell, Datei und Indikator. Optionale kostenlose Tools sind für die automatische Filterung von Nachrichten verfügbar.

Die Namen M-G-H stehen für:

- M - Mutelu : Positive Energie, Vertrauen und Glück

- G - Gold: Ein hochliquider, sicherer Wert

- H - Hybrid Stop-Loss: Ein Trailing-Stop-System, das Gewinne schützt und Verluste minimiert





Warum ist dieser EA anders?

Die meisten EAs verwenden nur gängige Indikatoren.

MGH ZigZag Momentum ATR Pro geht tiefer, indem er die Marktstruktur und die Stärke des Momentums nutzt. und adaptive Volatilitätskontrolle





Interner ZigZag-Mechanismus

- Erkennt echte Swing-Punkte, Umkehrungen und Fortsetzungsmuster





EMA-Trendrahmen ( 30 und 150 Zeitrahmen, M15)

- Bestätigt direktionale Tendenz

- Eliminiert falsche Signale in bärischen Marktbedingungen





Momentum-Stärke-Level (RSI + ADX)

- Filtert schwache oder sich abschwächende Trends heraus





ATR-basierte Volatilitätskontrolle

- SL und TP passen sich automatisch der goldenen Volatilität an

- Reduziert vorzeitige Stopouts

- Stabilisiert die langfristigen Ergebnisse





Hauptlogik der Strategie

Interner ZigZag-Einstieg

Der EA analysiert die interne Swing-Struktur, um sie zu identifizieren:

- Höhere Hochs und tiefere Tiefs

- Ausbruchspunkte

- Zonen der Umkehrerschöpfung

- Trendfortsetzungssignale

Der EA handelt nur, wenn die Struktur, der Trend und das Momentum perfekt aufeinander abgestimmt sind





Trend-Bestätigung mit mehreren EMAs

Das Multi-EMA-System reduziert Fehlsignale und vermeidet Overtrading

Um sicherzustellen, dass jede Position durch die mittel- und langfristige Trendstruktur unterstützt wird





Momentum-Check

Bevor ein Handel eingegangen wird, prüft der EA:

- RSI Momentum-Bias

- ADX-Trendstärke

- Candlestick-Stärke und Volumen

Nur Marktbedingungen mit hohem Vertrauen werden zugelassen





Adaptive Risikokontrolle auf Basis der ATR

Gold ist sehr volatil.

Der EA passt seine Stop-Loss-, Take-Profit-, Stop-Loss- und Break-Even-Punkte auf der Grundlage der aktuellen ATR-Volatilität an, was die Konsistenz erhöht und unnötige Verluste reduziert.





Hauptmerkmale

- Vollständig automatisierter EA auf Profi-Niveau

- Interne ZigZag-Muster-Zuordnung

- Trend-, Momentum- und Volatilitätsfilterung

- Kein Martingal

- Kein Raster

- Kein Averaging

- ATR-angepasster SL, TP und Trailing Stop

- Speziell für XAUUSD auf M15 entwickelt

- Geringe Systembelastung

- Ideal für langfristige Konten und Prop-Firm-Handel





Backtesting-Empfehlungen

Für Backtesting $1.000:

minlot = 0,01

maxlot = 0,01





Die Ergebnisse stimmen mit der gezeigten Performance überein.





Über den Entwickler

Das Software-Entwicklungsteam besteht aus Informatik-Absolventen mit mehr als einem Jahrzehnt Programmiererfahrung sowie umfangreicher Erfahrung auf dem Forex-Markt, insbesondere bei Gold und Kryptowährungen.

Dieser EA ist für Live-Handelskonten konzipiert und basiert auf der Philosophie, dass Zeit das wertvollste Gut ist - lassen Sie das System für Sie arbeiten.