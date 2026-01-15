NEXA Bb Volatility Trap

Asesor Experto para MetaTrader 5

1. Descripción general

NEXA Bb Volatility Trap es un Asesor Experto (Expert Advisor) de trading automático diseñado para detectar cambios en la volatilidad del mercado basándose en la contracción y expansión del ancho de las Bandas de Bollinger.

El sistema se centra en identificar movimientos de precio que se producen después de periodos de baja volatilidad.

Todas las decisiones de trading se toman exclusivamente con velas cerradas.

Este producto es una herramienta de trading automático y toda operación implica riesgo de pérdida.

2. Lógica de trading

Este Asesor Experto utiliza dos marcos temporales diferentes.

2.1 Detección de compresión de volatilidad

El ancho de las Bandas de Bollinger se analiza mediante un Z-Score estadístico en un marco temporal superior.

Cuando la volatilidad se encuentra significativamente por debajo de su nivel promedio, el sistema entra en un estado de preparación.

2.2 Señal de entrada

Después de una fase de compresión, se puede abrir una operación en el marco temporal inferior cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

Se detecta expansión del ancho de las Bandas de Bollinger

La proporción del cuerpo de la vela confirma suficiente fuerza del movimiento del precio

La dirección del momentum está alineada

Se confirma la ruptura de máximos o mínimos recientes

Esta estructura está diseñada para identificar movimientos de precio durante fases de expansión de volatilidad.

3. Entrada en operaciones y gestión de posiciones

Cada señal válida abre dos posiciones divididas (TP1 / TP2) .

La primera posición se cierra utilizando una relación riesgo/beneficio predefinida.

La segunda posición puede utilizar opcionalmente una salida con trailing stop basada en Parabolic SAR.

Cuando el precio alcanza un nivel de beneficio definido, el stop loss puede desplazarse cerca del precio de entrada.

Toda la gestión de posiciones se realiza automáticamente.

4. Gestión de riesgo y filtros

Este Asesor Experto incluye los siguientes filtros de protección:

Filtro de horario de trading (basado en la hora del servidor)

Control de trading por día de la semana

Filtro de spread

Periodo de espera entre operaciones (Cooldown)

Estos filtros ayudan a evitar condiciones de mercado desfavorables.

5. Estructura de los parámetros de entrada

Los parámetros de entrada están organizados en grupos lógicos:

Configuración general (símbolo, magic number, lote fijo)

Opciones de gestión de lotes (opcional)

Filtros de horario y días de trading

Configuración de Bandas de Bollinger y volatilidad

Condiciones de entrada y stop loss

Opciones de gestión de posiciones

Configuración de limitación de spread

Todos los parámetros incluyen valores predeterminados y pueden ajustarse según el entorno de trading del usuario.

6. Guía de configuración de parámetros

La siguiente información es solo una guía general de configuración y

no garantiza ni implica resultados de trading específicos.

6.1 Configuración general

Se recomienda comenzar con el símbolo predeterminado y un lote fijo pequeño.

Al utilizar varios Asesores Expertos, cada uno debe tener un magic number único.

6.2 Gestión de lotes

La gestión dinámica de lotes es opcional.

Se recomienda el uso de lotes fijos para usuarios que priorizan la estabilidad.

El aumento automático del lote puede incrementar la volatilidad de la cuenta.

6.3 Horario de trading y días de la semana

Esta estrategia tiende a ser más activa durante periodos de mayor volatilidad del mercado.

Puede considerarse el solapamiento de las sesiones europea y estadounidense (hora del servidor).

El trading los viernes puede desactivarse si se desea.

6.4 Volatilidad y condiciones de entrada

Los parámetros de las Bandas de Bollinger influyen en la sensibilidad de detección de volatilidad.

La proporción del cuerpo de la vela y el buffer de ruptura controlan la rigurosidad de la entrada.

Configuraciones más conservadoras suelen reducir la frecuencia de operaciones.

6.5 Gestión de posiciones

Los niveles de stop loss se calculan en base al ATR.

La proporción de división de posiciones y el trailing stop influyen en la gestión de la operación.

6.6 Filtro de spread

El filtro de spread ayuda a evitar condiciones de trading anormales.

Los valores pueden ajustarse según las características del spread del bróker.

7. Advertencias importantes

Este producto no garantiza beneficios en todas las condiciones de mercado.

En periodos de baja volatilidad pueden producirse pocas operaciones o pérdidas.

Los resultados de backtesting se basan en datos históricos y no garantizan resultados futuros.

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en una cuenta demo antes de su uso en una cuenta real.

8. Limitaciones técnicas

Este producto se proporciona en formato EX5.

No utiliza DLL externas, WebRequest ni sistemas de licencias de terceros.

No recopila datos personales de los usuarios.

Diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5.

9. Soporte y comunicación

El soporte del producto se proporciona exclusivamente a través de la

sección de comentarios del producto en MQL5.com o el sistema de mensajería de MQL5.

No se utilizan mensajeros externos, correos electrónicos ni enlaces a sitios web.

10. Aviso legal

Este Asesor Experto no constituye asesoramiento de inversión.

Todas las decisiones de trading y sus resultados son responsabilidad exclusiva del usuario.