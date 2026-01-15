NEXA Bb Volatility Trap

NEXA Bb Volatility Trap

Asesor Experto para MetaTrader 5

1. Descripción general

NEXA Bb Volatility Trap es un Asesor Experto (Expert Advisor) de trading automático diseñado para detectar cambios en la volatilidad del mercado basándose en la contracción y expansión del ancho de las Bandas de Bollinger.

El sistema se centra en identificar movimientos de precio que se producen después de periodos de baja volatilidad.
Todas las decisiones de trading se toman exclusivamente con velas cerradas.

Este producto es una herramienta de trading automático y toda operación implica riesgo de pérdida.

2. Lógica de trading

Este Asesor Experto utiliza dos marcos temporales diferentes.

2.1 Detección de compresión de volatilidad

  • El ancho de las Bandas de Bollinger se analiza mediante un Z-Score estadístico en un marco temporal superior.

  • Cuando la volatilidad se encuentra significativamente por debajo de su nivel promedio, el sistema entra en un estado de preparación.

2.2 Señal de entrada

Después de una fase de compresión, se puede abrir una operación en el marco temporal inferior cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

  • Se detecta expansión del ancho de las Bandas de Bollinger

  • La proporción del cuerpo de la vela confirma suficiente fuerza del movimiento del precio

  • La dirección del momentum está alineada

  • Se confirma la ruptura de máximos o mínimos recientes

Esta estructura está diseñada para identificar movimientos de precio durante fases de expansión de volatilidad.

3. Entrada en operaciones y gestión de posiciones

  • Cada señal válida abre dos posiciones divididas (TP1 / TP2).

  • La primera posición se cierra utilizando una relación riesgo/beneficio predefinida.

  • La segunda posición puede utilizar opcionalmente una salida con trailing stop basada en Parabolic SAR.

  • Cuando el precio alcanza un nivel de beneficio definido, el stop loss puede desplazarse cerca del precio de entrada.

Toda la gestión de posiciones se realiza automáticamente.

4. Gestión de riesgo y filtros

Este Asesor Experto incluye los siguientes filtros de protección:

  • Filtro de horario de trading (basado en la hora del servidor)

  • Control de trading por día de la semana

  • Filtro de spread

  • Periodo de espera entre operaciones (Cooldown)

Estos filtros ayudan a evitar condiciones de mercado desfavorables.

5. Estructura de los parámetros de entrada

Los parámetros de entrada están organizados en grupos lógicos:

  • Configuración general (símbolo, magic number, lote fijo)

  • Opciones de gestión de lotes (opcional)

  • Filtros de horario y días de trading

  • Configuración de Bandas de Bollinger y volatilidad

  • Condiciones de entrada y stop loss

  • Opciones de gestión de posiciones

  • Configuración de limitación de spread

Todos los parámetros incluyen valores predeterminados y pueden ajustarse según el entorno de trading del usuario.

6. Guía de configuración de parámetros

La siguiente información es solo una guía general de configuración y
no garantiza ni implica resultados de trading específicos.

6.1 Configuración general

  • Se recomienda comenzar con el símbolo predeterminado y un lote fijo pequeño.

  • Al utilizar varios Asesores Expertos, cada uno debe tener un magic number único.

6.2 Gestión de lotes

  • La gestión dinámica de lotes es opcional.

  • Se recomienda el uso de lotes fijos para usuarios que priorizan la estabilidad.

  • El aumento automático del lote puede incrementar la volatilidad de la cuenta.

6.3 Horario de trading y días de la semana

  • Esta estrategia tiende a ser más activa durante periodos de mayor volatilidad del mercado.

  • Puede considerarse el solapamiento de las sesiones europea y estadounidense (hora del servidor).

  • El trading los viernes puede desactivarse si se desea.

6.4 Volatilidad y condiciones de entrada

  • Los parámetros de las Bandas de Bollinger influyen en la sensibilidad de detección de volatilidad.

  • La proporción del cuerpo de la vela y el buffer de ruptura controlan la rigurosidad de la entrada.

  • Configuraciones más conservadoras suelen reducir la frecuencia de operaciones.

6.5 Gestión de posiciones

  • Los niveles de stop loss se calculan en base al ATR.

  • La proporción de división de posiciones y el trailing stop influyen en la gestión de la operación.

6.6 Filtro de spread

  • El filtro de spread ayuda a evitar condiciones de trading anormales.

  • Los valores pueden ajustarse según las características del spread del bróker.

7. Advertencias importantes

  • Este producto no garantiza beneficios en todas las condiciones de mercado.

  • En periodos de baja volatilidad pueden producirse pocas operaciones o pérdidas.

  • Los resultados de backtesting se basan en datos históricos y no garantizan resultados futuros.

  • Se recomienda encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en una cuenta demo antes de su uso en una cuenta real.

8. Limitaciones técnicas

  • Este producto se proporciona en formato EX5.

  • No utiliza DLL externas, WebRequest ni sistemas de licencias de terceros.

  • No recopila datos personales de los usuarios.

  • Diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5.

9. Soporte y comunicación

El soporte del producto se proporciona exclusivamente a través de la
sección de comentarios del producto en MQL5.com o el sistema de mensajería de MQL5.

No se utilizan mensajeros externos, correos electrónicos ni enlaces a sitios web.

10. Aviso legal

Este Asesor Experto no constituye asesoramiento de inversión.
Todas las decisiones de trading y sus resultados son responsabilidad exclusiva del usuario.


Productos recomendados
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra una estrategia de trading de rupturas basada en sesiones de mercado , utilizando horarios de negociación predefinidos. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horas específicas de trading y abre una operación automáticamente cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principales Cálculo del máximo y mín
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto Voorloper: Revolucionando el Trading con el Sistema DDR Presentamos Voorloper, un innovador Asesor Experto que combina la Media Móvil (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para redefinir su experiencia de trading. Voorloper se destaca de la multitud con su característica única: el Sistema de Reducción de Drawdown (DDR). Características principales: Integración de MA y RSI: Voorloper utiliza una potente combinación de indicadores de Media Móvil e Índice de Fuerza Relativa para
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
FOZ One Shot Sessions - Una operación. Una oportunidad. Todos los días. La disciplina vence al ruido. La simplicidad gana a la complejidad. El EA FOZ One Shot Sessions está construido para los traders que quieren claridad, solidez y disciplina a largo plazo. En lugar de perseguir señales todo el día, toma solo una operación precisa por sesión, limpia, controlada y totalmente transparente. Principales características Una operación al día por sesión habilitada (por defecto = Londres)
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
Echelon EA - Trace su propia constelación de trading Al igual que las guías celestiales que guían a los exploradores a través del vasto universo, Echelon EA le permite crear y optimizar sus propias estrategias de trading. Este versátil sistema combina técnicas avanzadas de cuadrícula y martingala con indicadores de vanguardia, ofreciéndole una paleta infinita para diseñar una estrategia que sea verdaderamente suya. Cree su estrategia personal: Posibilidades infinitas - Personalice cada paráme
FREE
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
Asesores Expertos
actualización v.1.22 - Se ha solucionado el problema de que el indicador no funcione correctamente. - Se ha actualizado la función de parada de emergencia. - Se han añadido varios parámetros de entrada: - Número mágico - Intervalo de trabajo - Selección de la dirección de la operación - Requisito de confirmación de supertendencia ***Dado que la configuración es más flexible, el resultado puede variar. Para conocer la configuración recomendada, consulte la captura de pantalla.*** ++++++
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
Asesores Expertos
¡AHORA GRATIS! Presentación de RichRush EA, Este asesor experto, armado con estrategias de negociación de vanguardia, puede ayudar en su camino a navegar por el mercado de divisas. Optimizado específicamente para EURUSD, RichRush EA opera con medias móviles y tamaños de lote calculados para gestionar los riesgos. El EA interpreta los movimientos del mercado, se ajusta a la volatilidad, y tiene como objetivo identificar los puntos de entrada. Como parte de nuestro compromiso de ofrecer herramie
FREE
Trendline Surge
Mansoor Ali P Cheriaottayil
Asesores Expertos
Trendline Breakout Pro EA: Maximiza los beneficios con la estrategia Martingala de cuadrícula inteligente . ¡Desbloquee el poder de las líneas de tendencia y el trading de cuadrícula avanzado con el Trendline Breakout Pro EA! Este asesor experto está diseñado para desencadenar operaciones cuando el precio cierra por encima / por debajo de las líneas de tendencia dibujadas dinámicamente, con opciones flexibles para el comercio de seguimiento de líneas de tendencia o rechazos . Combinado con
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del Experto El sistema de negociación del Asesor Experto se basa en la entrada y salida en una determinada desviación del precio del activo del valor de la media móvil. El Asesor Experto tiene una serie de parámetros, mediante la manipulación de los cuales se pueden implementar diferentes sistemas de negociación y también obtener diferentes resultados al operar con diferentes activos, Tenga esto en cuenta al configurar un Asesor Experto y no utilice la configuración estándar en tod
FREE
DailyBox2
Lee Han Su
Asesores Expertos
DailyBox2 es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado en base a estrategias de seguimiento de tendencias y cobertura. Este EA ejecuta hasta dos operaciones al día y utiliza una función de recuperación inteligente para minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Su función de gestión del riesgo garantiza la seguridad de las operaciones al ajustarse a los niveles de riesgo especificados por el usuario. Cuando se utiliza junto con IAMFX-Agent , puede lograr tanto la gestión de r
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
SK RandomWalk Monkey EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
5 (2)
Asesores Expertos
¿Eres mejor que Monkey? Pruébalo.. . El comercio de este EA se basa en la salida al azar con el tamaño de lote personalizable (uso martingala o no), stop-loss, y los niveles de take-profit. Fácil de usar y simple Ideal para pruebas comparativas con otros EAs o comercio manual. Funciona para brokers ECN/Non-ECN y símbolos de 2-3-4-5 dígitos. Apóyenos abriendo Mi broker recomendado. Exness Tickmill robot mono utiliza Adx filtro de tendencia para el juego limpio no-comercio desfavorable del merca
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
**Quantum Nexus EA V6** **Asesor Experto multi-estratégico para MetaTrader 5 con gestión adaptativa del riesgo*. **Características principales:** 1. **4 estrategias en un algoritmo**: - **RSI + Estocástico + MA** (Sobrecompra / Sobreventa + Tendencia) - **RSI + Bandas de Bollinger + MA** (Volatilidad + tendencia) - RSI + EMA + MACD** (Tendencia a largo plazo + impulso) - **RSI + Volumen + CCI** (Volúmenes + Ciclos) - Cada estrategia funciona en su propio marco temporal (H1/D1). 2. **Gestión int
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Este EA solo COMPRA descarga el segundo EA para VENDER y Ejecutarlo ambos. -DE40/ Tec100 Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-2
FREE
Auto3M Lite MT5
Mr Anucha Maneeyotin
4.75 (4)
Asesores Expertos
Comercio de estrategia con bandas de Bollinger y oscilador estocástico Las bandas de Bollinger se utilizan principalmente para seguir las tendencias. Uso de la línea principal estocástica y la línea de señal para la compra o venta de órdenes pendientes abiertas El asesor Auto3M Lite MT4 puede trabajar en un VPS. Pro version MT4 Pro version MT5 Característica Sin martingala Stop loss duro y take profit para cada posición Parada final Eliminar orden pendiente automáticamente por intervalo
FREE
Time Range Breakout Pro
Mirel Daniel Gheonu
Asesores Expertos
Rango Horario Breakout Pro : Sistema Avanzado de Trading de Rango Horario Time Range Breakout Pro es un sofisticado Asesor Experto diseñado para capitalizar los movimientos de precios dentro de rangos de tiempo específicos. Este EA utiliza un enfoque estratégico para identificar las oportunidades de trading óptimas basadas en la acción del precio durante horas predefinidas, con funciones de gestión de riesgos integradas para proteger su inversión. Características principales Estrategia de negoc
FREE
RSI Triple Timeframe Analysis
Adrian Draghici
Asesores Expertos
RSI Triple Timeframe Análisis V1.0 - Profesional Multi-Timeframe RSI Trading Bot. Sistema de trading automatizado | 3+ años de rendimiento probado | 29 pares de divisas soportados RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 es un sofisticado EA de trading basado en RSI multi timeframe diseñado para profesionales de forex. Analiza 3 marcos de tiempo (1M, 1H, 4H) con condiciones reflejadas de compra/venta para entradas simétricas en el mercado. entradas simétricas en el mercado. Cuenta con gestión
FREE
EclipesPro
Themichl LLC
Asesores Expertos
EclipesPro II es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que utiliza los indicadores FRAMA y VIDYA para el seguimiento de tendencias en los mercados de divisas. Genera señales de compra/venta basadas en los cruces de los indicadores y la posición del precio en relación con FRAMA, con RSI utilizado para el filtrado de salida. El EA emplea estrategias de salida avanzadas, incluido el cierre parcial de posiciones y la triple confirmación. La gestión del riesgo incluye múltiples métodos de dimensionami
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
HalcyonFX MT5
Halcyon Trading Solutions UG
Asesores Expertos
Es el resultado de cinco años de desarrollo concienzudo, pruebas rigurosas y perfeccionamiento cuidadoso. Descubra HalcyonFX, el sistema de trading automatizado definitivo que ofrece un crecimiento de la inversión equilibrado y a largo plazo basado en algoritmos multinivel únicos para obtener resultados financieros estables. ¡ Gratis sólo por tiempo limitado ! Nota importante para el backtesting: Dado que el tamaño del lote se establece a través del panel al que no tiene acceso durante el backt
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Asesores Expertos
ZProfit Ai - Inteligencia de negociación adaptativa Visión general ZProfit Ai es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5 que aplica inteligencia algorítmica adapta tiva para capturar oportunidades de mercado con precisión. Está diseñado para los traders que quieren un sistema de trading limpio, fiable y profesional que responda dinámicamente a los cambios del mercado. Los resultados de las pruebas retrospectivas nunca coincidirán, ya que las entradas y salidas estarán dentro de la sensibil
FREE
EAVN002 Moving Average Double
Hong Thai Pham
Asesores Expertos
EAVN002 - Una solución de negociación sencilla, eficaz y flexible En el mundo de las operaciones financieras, la simplicidad puede ser a menudo la clave de la eficacia. El EAVN002 está diseñado según el principio de la doble línea de la media móvil , lo que permite a los operadores identificar rápidamente las tendencias y tomar decisiones oportunas. Su funcionamiento es sencillo: abra una posición de COMPRA cuando las dos líneas MA se crucen al alza , y abra una posición de VENTA cuando las dos
FREE
Cross MA EA
Cumhur Yugnuk
Asesores Expertos
Asesor experto basado en su propia estrategia personal de medias móviles. Sea cual sea tu estrategia, es él. Puede utilizarlo en todas las paridades. Sin restricciones. Ajustes Ajustes de compra : 1.Periodo de Media Móvil 1.Método de media móvil 2.Periodo de media móvil 2.Periodo de Media Móvil Tamaño del Lote de Compra Comprar Nivel Stop Loss Comprar Nivel Take Profit Configuración de venta : 3.Periodo de Media Móvil 3.Método de media móvil 4.Periodo de Media Móvil 4.Periodo de Media Móvil Tam
FREE
Double EMA Scalping EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
EA de scalping de doble EMA - Cruce limpio con lógica de inversión Este Asesor Experto utiliza una estrategia inteligente de cruce de EMA a través de dos marcos temporales diferentes para entrar en operaciones con alta precisión. Sólo se realiza una operación cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta , confirmando los cambios de tendencia a corto plazo. También incluye lógica de inversión automática , SL/TP basado en el precio y un sistema opcional de trailing stop . Características principale
FREE
BlackVault EA
Abadat Hussain
Asesores Expertos
BlackVault EA - Trading Automatizado Avanzado para MT5 BlackVault EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado para generar beneficios de forma automática manteniendo su lógica interna de trading completamente segura. Construido con algoritmos propios y análisis avanzado del comportamiento del mercado, este EA está creado para los traders que quieren un rendimiento constante sin intervención manual. Contacte con Admin para más detalles: Haga clic aquí Características pr
FREE
EmaCrossoverEA
Noppawat Tumjai
Asesores Expertos
EMA Crossover EA ATR Final Asesor Experto Automatizado para MetaTrader 5 - EMA Crossover - RSI Filter - ATR-Based SL/TP - Trailing Stop - LINE Notify Descripción del producto EMA Crossover EA ATR Final es un Asesor Experto llave en mano diseñado para el comercio de pares de divisas y Oro (XAUUSD) en MT5. Genera señales de entrada cuando una EMA rápida cruza una EMA lenta, las confirma con el RSI y establece automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit basados en el ATR. Un trailing stop i
FREE
Goldenroad
Martin Slacka
4 (6)
Asesores Expertos
DETALLES DE LA ESTRATEGIA ______________________________________________________________________________________________________________ Indicadores utilizados: Wiliams percent range+Media móvil+RVI+Awesome Oscilator+Accelerator Oscilator+Alligator+ADX+Demarker Símbolo: XAUUSD Marco temporal: M5,M15 Recomendado: M5 Sin estrategias peligrosas Toma de beneficios: Fijo+Indicadores de salida (Envolventes+ Velas) Stop Loss: Fijo+Indicadores de salida (envolventes, +velas ) Frecuencia de negociación:
FREE
The Down Jones Scavenger
Samuel Mkandawire
3.5 (4)
Asesores Expertos
El Buscador de WallStreet: Automatización de Trading Inteligente Eleva tu trading con El Buscador de WallStreet, un Asesor Experto (EA) diseñado por expertos para aprovechar las oportunidades del mercado con precisión y control. Este EA utiliza una estrategia sofisticada y probada para ofrecer resultados consistentes, combinando una automatización perfecta con una gestión de riesgos robusta para traders de todos los niveles. Características Clave: Entradas de Trading Inteligentes: Utiliza un si
FREE
Supertrend Gold MT5
Handy Ban
Asesores Expertos
SuperTrend Gold MT5 V3.1 - EA Oro al contado basado en el indicador SuperTrend El Supertrend Gold EA MT 5 es la versión de trading automatizado de nuestro popular indicador Supertrend Line para MT5 . Sigue la misma lógica de tendencia probada, pero con la ventaja añadida de una ejecución y gestión de operaciones totalmente automáticas. El EA entra en operaciones basándose en los cambios de señal de SuperTrend y las cierra cuando se alcanza un Take Profit definido por el usuario o cuando aparece
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $189, Próximo precio: $289 (Solo quedan 3 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Gold Pullback System v2.0 EA de Swing Trading para GOLD basado en Tendencia H1 y Pullback M15 Manual Oficial del Usuario (Versión Final) 1. Descripción general NEXA Gold Pullback System v2.0 es un Expert Advisor de swing trading diseñado exclusivamente para operar GOLD (XAUUSD). El EA analiza la dirección de la tendencia a medio y largo plazo en el marco temporal H1 y ejecuta las operaciones en M15, identificando estructuras de pullback que aparecen de forma recurrente en el mercado del oro
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Logistic Regression EA (Asesor Experto) 1. Descripción del producto NEXA Logistic Regression EA es un programa de trading automatizado diseñado para operar en el marco temporal M15 . Este Asesor Experto combina un filtro direccional EMA200 con un cálculo de regresión logística basado en datos de precio para determinar la dirección de las operaciones. Todos los cálculos se realizan exclusivamente sobre velas cerradas , lo que garantiza un funcionamiento estable sin repintado ni recalculacion
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Versión en Español — Descripción Premium para Venta de EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema de trading automático 1:3 basado en GOLD (M15 + M5) (con Filtro Macro + Gestión de Ondas) 1. Resumen del EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA es un sistema profesional diseñado específicamente para el trading automático de Oro (XAUUSD) . El EA determina la dirección en M15 , activa las entradas en M5 , y utiliza un filtro macro basado en US100, US500 y OIL para identificar el sentimiento global d
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual del Producto (ES) Introducción NEXA EMA-RSI Swing v1 es un sistema de trading automático (EA) diseñado para combinar seguimiento de tendencia con entradas por retroceso (swing) . Utiliza el marco temporal H
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Trend Swing Pro v3 Manual de Usuario – Versión en Español (Edición Final) EA de Swing Trading basado en EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volumen + Sistema Multi-Score 1. Descripción General del EA NEXA Trend Swing Pro v3 es un algoritmo de swing trading orientado a tendencias, diseñado para GOLD (XAUUSD) utilizando una combinación de: Filtro de tendencia en H1 Señal de entrada en M30 Esta estrategia no es un simple cruce de EMAs. Integra cinco filtros avanzados : Fuerza de tende
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA de Seguimiento de Micro-Tendencias para GOLD Manual Oficial de Usuario (Español) 1️⃣ Descripción General NEXA ADX-EMA Trend Ride es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . A diferencia de los sistemas tradicionales basados en marcos temporales altos (H1/H4), este EA se enfoca en aceleraciones micro-tendenciales que ocurren dentro de una tendencia ya establecida . Concepto Clave Pequeñas pérdidas controladas + ga
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD Manual de Usuario Oficial (Versión en Español) 1️⃣ Descripción General NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR) , diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia . Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de moment
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Swing Zone Trader Manual Oficial del Usuario (Español) 1. Visión General NEXA Swing Zone Trader es un Asesor Experto de swing trading de baja frecuencia y alta precisión , diseñado para operar solo cuando coinciden la tendencia, el impulso y la estructura del mercado . Este EA no busca operar constantemente. Su objetivo es priorizar la calidad de las entradas, la estabilidad y la operativa en cuentas reales . 2. Lógica Principal de la Estrategia Detección de Zona de Tendencia EMA (Perí
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Dynamic Swing Manual de Usuario en Español 1. Descripción General NEXA Dynamic Swing es un Asesor Experto (EA) avanzado de swing trading , diseñado especialmente para operar GOLD (XAUUSD) . Este EA combina una Media Móvil Adaptativa (AMA) con RSI, Stochastic y confirmación por volumen OBV , permitiendo operar solo en condiciones de mercado de alta calidad , evitando ruido y mercados laterales. Principios clave del sistema: Menos operaciones, mayor calidad Control estricto del drawdown En
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Multi MA Swing Master Estrategia Multi-EMA Pre-Stack para la captura temprana de tendencias en GOLD (XAUUSD) Descripción del producto NEXA Multi MA Swing Master es un Asesor Experto (EA) de tipo swing diseñado para capturar las primeras etapas de las tendencias en GOLD (XAUUSD) mediante una estructura Multi-EMA Pre-Stack combinada con filtros de impulso y volatilidad. Este EA no opera en todas las condiciones de mercado . Solo abre operaciones cuando la estructura de tendencia, el impuls
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Nexa BB Revert Asesor Experto para MetaTrader 5 1. Descripción del producto Nexa BB Revert es un Asesor Experto diseñado sobre el concepto de reversión a la media (Mean Reversion) basado en Bandas de Bollinger . Analiza posibles retrocesos de corto plazo después de movimientos de precio excesivamente extendidos. El sistema está diseñado para operar en el marco temporal M15 y evalúa las condiciones de entrada utilizando una combinación de los indicadores Bollinger Bands, RSI, CCI y ATR. El Asesor
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario