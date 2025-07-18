One Trade Gold pro

🟡 OneTradeGoldPro EA - Hochpräziser Goldhandel mit wöchentlicher Disziplin

OneTradeGoldPro ist ein professioneller Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem täglichen Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um nur einmal pro Woche auf der Grundlage einer starken, regelbasierten Logik zu handeln.

Optimiert für Stabilität und Einfachheit, liefert dieser EA eine starke Leistung mit RSI und Fallback-MA-Breakout-Strategie - ohne Overtrading, Martingale oder Grid-Taktiken.





🔍 2024 Backtest-Ergebnisse (100 → 411.78 USD)

Metrik Wert Anfängliche Einlage $100 Nettogewinn $311.78 (+311%) Gewinn-Faktor 20.23 Gewinn-Rate 93,33% (14 von 15) Maximaler Drawdown 3,79% (Saldo), 29,73% (Eigenkapital) Sharpe-Ratio 0.80 Erholungsfaktor 3.43 Max. aufeinanderfolgende Gewinne 14 Max. aufeinanderfolgende Niederlagen 1 Größter Gewinn Trade $26.92 Größter Verlust-Trade -$16.21

✅ Backtest-Datenqualität: 99%

✅ Zeitrahmen: Täglich (D1)

✅ Symbol: XAUUSD

✅ Handelsfrequenz: ~1 Handel pro Woche

✅ Verwendete Losgröße: 0.01

✅ Hauptmerkmale

🧠 Signalbasierter Einstieg RSI < überverkauft löst starkes Kaufsignal aus Backup-Einstieg über MA-Crossover für Zuverlässigkeit Verwendet nur einen Trade pro Woche , um das Risiko zu reduzieren und das Timing zu optimieren

📆 Handelsfilter Handelt nur zwischen Dienstag und Donnerstag , um Fake Outs zu Beginn der Woche und Volatilität am Freitag zu vermeiden

💰 Risikomanagement Konfigurierbarer Take Profit & Stop Loss in % des Preises Fester Lot-Handel mit normalisierter Lot-Kontrolle Kein Martingale, kein Grid, kein Re-Entry

⚙️ Leichtgewichtig & Kompatibel Entwickelt für Netting- und Hedging-Konten Verwendet nur Standardindikatoren: RSI und SMA Schnelle Ausführung und saubere Logik







🛠️ Benutzereingaben

Eingabe Zweck Losgröße Festes Lot pro Handel GewinnmitnahmeProzentsatz % TP vom Einstieg StopLossPercent % SL ab Einstieg TP und SL verwenden SL/TP aktivieren/deaktivieren RSI_Periode / Überverkauft RSI-Strategie-Einstellung FallbackMAPeriode MA-basierte Backup-Strategie Schlupf Maximaler Ausrutscher in Punkten

📌 Leitlinien zur optimalen Nutzung

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: D1 (Täglich)

Konto-Typ: Netting oder Absicherung

Mindestguthaben: $100+

Ideal für: Langfristige Trader, Swing Trader, Niedrigfrequenz-Strategien

VPS-Hosting: Empfohlen für 24/5 Stabilität





⚠️ Haftungsausschluss

Dieser EA ist kein Werkzeug, mit dem sich garantiert Geld verdienen lässt. Es ist ein diszipliniertes System für den strukturierten Handel. Bitte testen Sie ihn in der Demoversion und passen Sie die Parameter nach Bedarf an Ihre Risikobereitschaft an.



