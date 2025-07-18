One Trade Gold pro
🟡 OneTradeGoldPro EA - Hochpräziser Goldhandel mit wöchentlicher Disziplin
OneTradeGoldPro ist ein professioneller Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem täglichen Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um nur einmal pro Woche auf der Grundlage einer starken, regelbasierten Logik zu handeln.
Optimiert für Stabilität und Einfachheit, liefert dieser EA eine starke Leistung mit RSI und Fallback-MA-Breakout-Strategie - ohne Overtrading, Martingale oder Grid-Taktiken.
🔍 2024 Backtest-Ergebnisse (100 → 411.78 USD)
|Metrik
|Wert
|Anfängliche Einlage
|$100
|Nettogewinn
|$311.78 (+311%)
|Gewinn-Faktor
|20.23
|Gewinn-Rate
|93,33% (14 von 15)
|Maximaler Drawdown
|3,79% (Saldo), 29,73% (Eigenkapital)
|Sharpe-Ratio
|0.80
|Erholungsfaktor
|3.43
|Max. aufeinanderfolgende Gewinne
|14
|Max. aufeinanderfolgende Niederlagen
|1
|Größter Gewinn Trade
|$26.92
|Größter Verlust-Trade
|-$16.21
✅ Backtest-Datenqualität: 99%
✅ Zeitrahmen: Täglich (D1)
✅ Symbol: XAUUSD
✅ Handelsfrequenz: ~1 Handel pro Woche
✅ Verwendete Losgröße: 0.01
✅ Hauptmerkmale
-
🧠 Signalbasierter Einstieg
-
RSI < überverkauft löst starkes Kaufsignal aus
-
Backup-Einstieg über MA-Crossover für Zuverlässigkeit
-
Verwendet nur einen Trade pro Woche, um das Risiko zu reduzieren und das Timing zu optimieren
-
-
📆 Handelsfilter
-
Handelt nur zwischen Dienstag und Donnerstag, um Fake Outs zu Beginn der Woche und Volatilität am Freitag zu vermeiden
-
-
💰 Risikomanagement
-
Konfigurierbarer Take Profit & Stop Loss in % des Preises
-
Fester Lot-Handel mit normalisierter Lot-Kontrolle
-
Kein Martingale, kein Grid, kein Re-Entry
-
-
⚙️ Leichtgewichtig & Kompatibel
-
Entwickelt für Netting- und Hedging-Konten
-
Verwendet nur Standardindikatoren: RSI und SMA
-
Schnelle Ausführung und saubere Logik
-
🛠️ Benutzereingaben
|Eingabe
|Zweck
|Losgröße
|Festes Lot pro Handel
|GewinnmitnahmeProzentsatz
|% TP vom Einstieg
|StopLossPercent
|% SL ab Einstieg
|TP und SL verwenden
|SL/TP aktivieren/deaktivieren
|RSI_Periode / Überverkauft
|RSI-Strategie-Einstellung
|FallbackMAPeriode
|MA-basierte Backup-Strategie
|Schlupf
|Maximaler Ausrutscher in Punkten
📌 Leitlinien zur optimalen Nutzung
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: D1 (Täglich)
-
Konto-Typ: Netting oder Absicherung
-
Mindestguthaben: $100+
-
Ideal für: Langfristige Trader, Swing Trader, Niedrigfrequenz-Strategien
-
VPS-Hosting: Empfohlen für 24/5 Stabilität
⚠️ Haftungsausschluss
Dieser EA ist kein Werkzeug, mit dem sich garantiert Geld verdienen lässt. Es ist ein diszipliniertes System für den strukturierten Handel. Bitte testen Sie ihn in der Demoversion und passen Sie die Parameter nach Bedarf an Ihre Risikobereitschaft an.