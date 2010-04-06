MSX Hybrid HeikenAshi EA-Lite Version

🧠 Produkt-Beschreibung

MSX DSHA Simple Free EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der die grundlegenden Funktionsprinzipien der Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA) Core Engine demonstriert.

Dieser EA wird als Lern- und Demonstrationswerkzeug veröffentlicht und zeigt, wie DSHA-Kerzenmuster zur Generierung verwendet werden können:

Buy Entry

Buy Exit

Sell Entry

Verkaufen Verlassen

basierend auf der Analyse geschlossener Kerzen, ohne Repainting oder fortgeschrittenes Handelsmanagement.

📈 Wie die DSHA Core Engine funktioniert

Der EA verwendet eine Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA) Kerzenstruktur, um Trendübergänge und Trendfortsetzungen zu identifizieren.

🔵 Kauflogik

Einstieg kaufen:

Ausgelöst, wenn das DSHA-Kerzenmuster von Rot-Rot nach Grün (RRG) wechselt

Trendfortsetzung kaufen:

DSHA bleibt grün (RGG → GGG)

Kaufen Ausstieg:

Wird ausgelöst, wenn ein entgegengesetztes DSHA-Muster erscheint(GGR)

🔴 Verkaufslogik

Sell Entry:

Wird ausgelöst, wenn das DSHA-Kerzenmuster von Grün-Grün nach Rot wechselt (GGR)

Trendfortsetzung verkaufen:

DSHA bleibt rot (GRR → RRR)

Verkaufen Ausstieg:

Ausgelöst, wenn das entgegengesetzte DSHA-Muster erscheint(RRG)

Alle Entscheidungen basieren ausschließlich auf geschlossenen Kerzen, was ein stabiles und transparentes Verhalten gewährleistet.

⚙️ Hauptmerkmale

✔ Reine Double Smoothed Heikin Ashi Logik

✔ Feste Losgröße (0,01)

✔ Fester Stop Loss und Take Profit

✔ Ein Handel pro Trend

✔ Schließen bei entgegengesetztem DSHA-Signal

✔ 3-Sekunden-Zeitpuffer für Ein- und Ausstiegsausführung

✔ Optionaler Debug-Modus mit Protokollierung von Kerze zu Kerze

✔ Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging

✔ Kein Repainting, keine Indikatoren erforderlich

🔒 Wichtige Hinweise

Dieser EA ist nicht als hochriskantes oder aggressives Handelssystem konzipiert .

Er wird kostenlos für Bildungs- und Demonstrationszwecke zur Verfügung gestellt .

Er stellt die logische Grundlage dar, die in professionellen Expert Advisors der Marke MSX verwendet wird.

Erweiterte Handelsverwaltung, Filter und Optimierungen sind in dieser kostenlosen Version nicht enthalten.

🏷 Über MSX Brand

Der MSX DSHA Simple Free EA repräsentiert die Kernphilosophie der Entry/Exit Engine, die in MSX PRO Expert Advisors verwendet wird.

MSX PRO Produkte erweitern diesen Kern mit:

Fortschrittliches Risikomanagement

Marktfilter

Dynamische Handelsabwicklung

Ausführungslogik auf professionellem Niveau

Dieser kostenlose EA ermöglicht es den Benutzern, die Engine zu verstehen, bevor sie ein Upgrade durchführen.

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Dieser Expert Advisor ist nur für Ausbildungszwecke gedacht.

Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.

🔹 Verkäufer Produkte & Updates

Alle Produkte, Editionen und Updates können Sie hier einsehen:

👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Häufig gestellte Frage:

Bieten Sie optimierte .set-Dateien für bestimmte Symbole oder Zeiträume an?

Antwort:

MetaTrader-Plattformen unterstützenHunderte von Symbolen, mehrere Zeitrahmen, verschiedene Broker, Kontotypen, Leverage-Levels und Kapitalgrößen. Aufgrund dieser großen Variabilität ist espraktisch nicht möglich, optimierte .set-Dateien für jede mögliche Handelskonfiguration bereitzustellen.

🔹 FREE / Lite-Versionen

FREE- oder Lite-Versionen werden absichtlich zur Verfügung gestellt:

Eine funktionale Demonstration der Kernlogik des EAs

Eine Möglichkeit, die Broker-Kompatibilität und die Ausführung zu testen

Eine Möglichkeit, das Verhalten der Strategie vor dem Upgrade zu testen

Aus diesem Grund:

FREE-Versionen verwenden Standard-Parameter

Optimierte .set-Dateien sind nicht enthalten

Personalisierte Konfigurationsunterstützung wirdnicht angeboten

Dieser Ansatz folgt denNormen des MQL5-Marktplatzes und gewährleistet Transparenz für die Nutzer.

🔹 PRO-Versionen

Die PRO-Versionen sind fürseriöse Händler gedacht, einschließlich:

Professionelle Einzelhändler

Copy-Trading-Meister

Signalanbieter

Benutzer von Fondskonten

PRO-Versionen enthalten in der Regel:

Erweiterte Pre-Entry- und Post-Entry-Schutzsysteme

Risiko-, Eigenkapital- und Drawdown-Kontrollen auf institutionellem Niveau

Einegebrauchsfertige Referenz-.set-Datei, in der Regel optimiert für:

XAUUSD- M5-Zeitrahmen - mindestens 500 $ Eigenkapital ( als Basisbeispiel)

Darüber hinaus können PRO-Benutzer Folgendes anfordern:

Eine maßgeschneiderte .set-Datei

Angepasst an das bevorzugte Symbol, den Zeitrahmen, die Kapitalgröße, die Bedingungen des Brokers usw.

Entwickelt, um ihrenindividuellen Handelszielen zu entsprechen

🔹 Wichtiger Hinweis

Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Volatilität ändern sich im Laufe der Zeit.

Daher kann kein EA garantieren, dass eine einzelne .set-Datei für alle Nutzer oder für immer die "beste" sein wird.

Das Ziel ist die Bereitstellung:

Einen robusten und sicheren Handelsrahmen

Eine zuverlässige Startkonfiguration

Und optionaleAnpassungsunterstützung für PRO-Nutzer

🧠 Beschreibung der Indikatoren

