MSX Hybrid HeikenAshi EA

MSX Hybrid HeikenAshi EA-Lite Version

🧠 Produkt-Beschreibung

MSX DSHA Simple Free EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der die grundlegenden Funktionsprinzipien der Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA) Core Engine demonstriert.

Dieser EA wird als Lern- und Demonstrationswerkzeug veröffentlicht und zeigt, wie DSHA-Kerzenmuster zur Generierung verwendet werden können:

  • Buy Entry

  • Buy Exit

  • Sell Entry

  • Verkaufen Verlassen

basierend auf der Analyse geschlossener Kerzen, ohne Repainting oder fortgeschrittenes Handelsmanagement.

📈 Wie die DSHA Core Engine funktioniert

Der EA verwendet eine Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA) Kerzenstruktur, um Trendübergänge und Trendfortsetzungen zu identifizieren.

🔵 Kauflogik

  • Einstieg kaufen:
    Ausgelöst, wenn das DSHA-Kerzenmuster von Rot-Rot nach Grün (RRG) wechselt

  • Trendfortsetzung kaufen:
    DSHA bleibt grün (RGG → GGG)

  • Kaufen Ausstieg:
    Wird ausgelöst, wenn ein entgegengesetztes DSHA-Muster erscheint(GGR)

🔴 Verkaufslogik

  • Sell Entry:
    Wird ausgelöst, wenn das DSHA-Kerzenmuster von Grün-Grün nach Rot wechselt (GGR)

  • Trendfortsetzung verkaufen:
    DSHA bleibt rot (GRR → RRR)

  • Verkaufen Ausstieg:
    Ausgelöst, wenn das entgegengesetzte DSHA-Muster erscheint(RRG)

Alle Entscheidungen basieren ausschließlich auf geschlossenen Kerzen, was ein stabiles und transparentes Verhalten gewährleistet.

⚙️ Hauptmerkmale

  • ✔ Reine Double Smoothed Heikin Ashi Logik

  • ✔ Feste Losgröße (0,01)

  • ✔ Fester Stop Loss und Take Profit

  • ✔ Ein Handel pro Trend

  • ✔ Schließen bei entgegengesetztem DSHA-Signal

  • ✔ 3-Sekunden-Zeitpuffer für Ein- und Ausstiegsausführung

  • ✔ Optionaler Debug-Modus mit Protokollierung von Kerze zu Kerze

  • ✔ Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging

  • ✔ Kein Repainting, keine Indikatoren erforderlich

🔒 Wichtige Hinweise

  • Dieser EA ist nicht als hochriskantes oder aggressives Handelssystem konzipiert.

  • Er wird kostenlos für Bildungs- und Demonstrationszwecke zur Verfügung gestellt .

  • Er stellt die logische Grundlage dar, die in professionellen Expert Advisors der Marke MSX verwendet wird.

  • Erweiterte Handelsverwaltung, Filter und Optimierungen sind in dieser kostenlosen Version nicht enthalten.

🏷 Über MSX Brand

Der MSX DSHA Simple Free EA repräsentiert die Kernphilosophie der Entry/Exit Engine, die in MSX PRO Expert Advisors verwendet wird.

MSX PRO Produkte erweitern diesen Kern mit:

  • Fortschrittliches Risikomanagement

  • Marktfilter

  • Dynamische Handelsabwicklung

  • Ausführungslogik auf professionellem Niveau

Dieser kostenlose EA ermöglicht es den Benutzern, die Engine zu verstehen, bevor sie ein Upgrade durchführen.

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor ist nur für Ausbildungszwecke gedacht.
Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.

🔹 Verkäufer Produkte & Updates

Alle Produkte, Editionen und Updates können Sie hier einsehen:
👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Häufig gestellte Frage:

Bieten Sie optimierte .set-Dateien für bestimmte Symbole oder Zeiträume an?

Antwort:

MetaTrader-Plattformen unterstützenHunderte von Symbolen, mehrere Zeitrahmen, verschiedene Broker, Kontotypen, Leverage-Levels und Kapitalgrößen. Aufgrund dieser großen Variabilität ist espraktisch nicht möglich, optimierte .set-Dateien für jede mögliche Handelskonfiguration bereitzustellen.

🔹 FREE / Lite-Versionen

FREE- oder Lite-Versionen werden absichtlich zur Verfügung gestellt:

  • Einefunktionale Demonstration der Kernlogik des EAs

  • Eine Möglichkeit,die Broker-Kompatibilität und die Ausführung zu testen

  • Eine Möglichkeit, das Verhalten der Strategie vor dem Upgrade zu testen

Aus diesem Grund:

  • FREE-Versionen verwendenStandard-Parameter

  • Optimierte .set-Dateien sindnicht enthalten

  • Personalisierte Konfigurationsunterstützung wirdnicht angeboten

Dieser Ansatz folgt denNormen des MQL5-Marktplatzes und gewährleistet Transparenz für die Nutzer.

🔹 PRO-Versionen

Die PRO-Versionen sind fürseriöse Händler gedacht, einschließlich:

  • Professionelle Einzelhändler

  • Copy-Trading-Meister

  • Signalanbieter

  • Benutzer von Fondskonten

PRO-Versionen enthalten in der Regel:

  • ErweitertePre-Entry- und Post-Entry-Schutzsysteme

  • Risiko-, Eigenkapital- und Drawdown-Kontrollen auf institutionellem Niveau

  • Einegebrauchsfertige Referenz-.set-Datei, in der Regel optimiert für:
    XAUUSD- M5-Zeitrahmen - mindestens 500 $ Eigenkapital ( als Basisbeispiel)

Darüber hinaus können PRO-Benutzer Folgendes anfordern:

  • Eine maßgeschneiderte .set-Datei

  • Angepasst an dasbevorzugte Symbol, den Zeitrahmen, die Kapitalgröße, die Bedingungen des Brokers usw.

  • Entwickelt, um ihrenindividuellen Handelszielen zu entsprechen

🔹 Wichtiger Hinweis

Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Volatilität ändern sich im Laufe der Zeit.
Daher kann kein EA garantieren, dass eine einzelne .set-Datei für alle Nutzer oder für immer die "beste" sein wird.

Das Ziel ist die Bereitstellung:

  • Einenrobusten und sicheren Handelsrahmen

  • Einezuverlässige Startkonfiguration

  • Und optionaleAnpassungsunterstützung für PRO-Nutzer

🧠 Beschreibung der Indikatoren

Dieser EA kombiniert ein leistungsstarkes, benutzerdefiniertes, verdoppeltes Glättungssystem - Heiken-Ashi Smoothed - , um ein adaptives Handelsmodell zu erstellen, das auf Preisstruktur- und Volatilitätsverschiebungen mit Präzision reagiert.

📈 Indikatoranforderungen:
Dieser EA referenziert intern einen benutzerdefinierten Indikator:

  • Heiken-Ashi Doubled Smoothed

Diese Indikatoren sindnicht Teil der MetaTrader 5 Standard-Tools.
Um das tatsächliche Signalverhalten des EAs auf Ihrem Live-Chart zu sehen:

  1. Laden Sie diesen IndikatorKOSTENLOS von unsererMQL5 MarketProducts Seite herunter.

  2. Installieren Sie ihn in Ihrem Indikatoren-Ordner mit denfolgenden Standardeinstellungen

    • Modus B - Konservativ: Erhöhte Trendstabilität

  3. Hängen Sie den EA an ein beliebiges Diagramm an - der Indikator zeigt die Echtzeit-Hybrid-Ein- und Ausstiegslogik visuell an.

⚙️ Kompatibilität:

  • Plattform:MetaTrader 5

  • Timeframes: Alle (optimiert für M5 bis H1)

  • Symbole: Multi-Asset-Unterstützung (Forex, Indizes, Metalle, Krypto)

  • Eingaben: Vollständig konfigurierbar

💡 Hinweis:
Dieser Expert Advisor kann unabhängig funktionieren, aber die visuelle Logikbestätigung (Einstiegs-/Ausstiegsvisualisierung) erfordert den installierten Indikator wie oben erwähnt.



