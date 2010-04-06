MSX Hybrid HeikenAshi EA
- Experten
- Som Prakash Gehlot
- Version: 1.7
MSX Hybrid HeikenAshi EA-Lite Version
🧠 Produkt-Beschreibung
MSX DSHA Simple Free EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der die grundlegenden Funktionsprinzipien der Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA) Core Engine demonstriert.
Dieser EA wird als Lern- und Demonstrationswerkzeug veröffentlicht und zeigt, wie DSHA-Kerzenmuster zur Generierung verwendet werden können:
-
Buy Entry
-
Buy Exit
-
Sell Entry
-
Verkaufen Verlassen
basierend auf der Analyse geschlossener Kerzen, ohne Repainting oder fortgeschrittenes Handelsmanagement.
📈 Wie die DSHA Core Engine funktioniert
Der EA verwendet eine Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA) Kerzenstruktur, um Trendübergänge und Trendfortsetzungen zu identifizieren.
🔵 Kauflogik
-
Einstieg kaufen:
Ausgelöst, wenn das DSHA-Kerzenmuster von Rot-Rot nach Grün (RRG) wechselt
-
Trendfortsetzung kaufen:
DSHA bleibt grün (RGG → GGG)
-
Kaufen Ausstieg:
Wird ausgelöst, wenn ein entgegengesetztes DSHA-Muster erscheint(GGR)
🔴 Verkaufslogik
-
Sell Entry:
Wird ausgelöst, wenn das DSHA-Kerzenmuster von Grün-Grün nach Rot wechselt (GGR)
-
Trendfortsetzung verkaufen:
DSHA bleibt rot (GRR → RRR)
-
Verkaufen Ausstieg:
Ausgelöst, wenn das entgegengesetzte DSHA-Muster erscheint(RRG)
Alle Entscheidungen basieren ausschließlich auf geschlossenen Kerzen, was ein stabiles und transparentes Verhalten gewährleistet.
⚙️ Hauptmerkmale
-
✔ Reine Double Smoothed Heikin Ashi Logik
-
✔ Feste Losgröße (0,01)
-
✔ Fester Stop Loss und Take Profit
-
✔ Ein Handel pro Trend
-
✔ Schließen bei entgegengesetztem DSHA-Signal
-
✔ 3-Sekunden-Zeitpuffer für Ein- und Ausstiegsausführung
-
✔ Optionaler Debug-Modus mit Protokollierung von Kerze zu Kerze
-
✔ Kein Martingal, kein Raster, kein Averaging
-
✔ Kein Repainting, keine Indikatoren erforderlich
🔒 Wichtige Hinweise
-
Dieser EA ist nicht als hochriskantes oder aggressives Handelssystem konzipiert.
-
Er wird kostenlos für Bildungs- und Demonstrationszwecke zur Verfügung gestellt .
-
Er stellt die logische Grundlage dar, die in professionellen Expert Advisors der Marke MSX verwendet wird.
-
Erweiterte Handelsverwaltung, Filter und Optimierungen sind in dieser kostenlosen Version nicht enthalten.
🏷 Über MSX Brand
Der MSX DSHA Simple Free EA repräsentiert die Kernphilosophie der Entry/Exit Engine, die in MSX PRO Expert Advisors verwendet wird.
MSX PRO Produkte erweitern diesen Kern mit:
-
Fortschrittliches Risikomanagement
-
Marktfilter
-
Dynamische Handelsabwicklung
-
Ausführungslogik auf professionellem Niveau
Dieser kostenlose EA ermöglicht es den Benutzern, die Engine zu verstehen, bevor sie ein Upgrade durchführen.
⚠️ Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor ist nur für Ausbildungszwecke gedacht.
Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.
🔹 Verkäufer Produkte & Updates
Alle Produkte, Editionen und Updates können Sie hier einsehen:
👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller
❓ Häufig gestellte Frage:
Bieten Sie optimierte .set-Dateien für bestimmte Symbole oder Zeiträume an?
Antwort:
MetaTrader-Plattformen unterstützenHunderte von Symbolen, mehrere Zeitrahmen, verschiedene Broker, Kontotypen, Leverage-Levels und Kapitalgrößen. Aufgrund dieser großen Variabilität ist espraktisch nicht möglich, optimierte .set-Dateien für jede mögliche Handelskonfiguration bereitzustellen.
🔹 FREE / Lite-Versionen
FREE- oder Lite-Versionen werden absichtlich zur Verfügung gestellt:
-
Einefunktionale Demonstration der Kernlogik des EAs
-
Eine Möglichkeit,die Broker-Kompatibilität und die Ausführung zu testen
-
Eine Möglichkeit, das Verhalten der Strategie vor dem Upgrade zu testen
Aus diesem Grund:
-
FREE-Versionen verwendenStandard-Parameter
-
Optimierte .set-Dateien sindnicht enthalten
-
Personalisierte Konfigurationsunterstützung wirdnicht angeboten
Dieser Ansatz folgt denNormen des MQL5-Marktplatzes und gewährleistet Transparenz für die Nutzer.
🔹 PRO-Versionen
Die PRO-Versionen sind fürseriöse Händler gedacht, einschließlich:
-
Professionelle Einzelhändler
-
Copy-Trading-Meister
-
Signalanbieter
-
Benutzer von Fondskonten
PRO-Versionen enthalten in der Regel:
-
ErweitertePre-Entry- und Post-Entry-Schutzsysteme
-
Risiko-, Eigenkapital- und Drawdown-Kontrollen auf institutionellem Niveau
-
Einegebrauchsfertige Referenz-.set-Datei, in der Regel optimiert für:
XAUUSD- M5-Zeitrahmen - mindestens 500 $ Eigenkapital ( als Basisbeispiel)
Darüber hinaus können PRO-Benutzer Folgendes anfordern:
-
Eine maßgeschneiderte .set-Datei
-
Angepasst an dasbevorzugte Symbol, den Zeitrahmen, die Kapitalgröße, die Bedingungen des Brokers usw.
-
Entwickelt, um ihrenindividuellen Handelszielen zu entsprechen
🔹 Wichtiger Hinweis
Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Volatilität ändern sich im Laufe der Zeit.
Daher kann kein EA garantieren, dass eine einzelne .set-Datei für alle Nutzer oder für immer die "beste" sein wird.
Das Ziel ist die Bereitstellung:
-
Einenrobusten und sicheren Handelsrahmen
-
Einezuverlässige Startkonfiguration
-
Und optionaleAnpassungsunterstützung für PRO-Nutzer
🧠 Beschreibung der Indikatoren
Dieser EA kombiniert ein leistungsstarkes, benutzerdefiniertes, verdoppeltes Glättungssystem - Heiken-Ashi Smoothed - , um ein adaptives Handelsmodell zu erstellen, das auf Preisstruktur- und Volatilitätsverschiebungen mit Präzision reagiert.
📈 Indikatoranforderungen:
Dieser EA referenziert intern einen benutzerdefinierten Indikator:
-
Heiken-Ashi Doubled Smoothed
Diese Indikatoren sindnicht Teil der MetaTrader 5 Standard-Tools.
Um das tatsächliche Signalverhalten des EAs auf Ihrem Live-Chart zu sehen:
-
Laden Sie diesen IndikatorKOSTENLOS von unsererMQL5 MarketProducts Seite herunter.
-
Installieren Sie ihn in Ihrem Indikatoren-Ordner mit denfolgenden Standardeinstellungen
-
Modus B - Konservativ: Erhöhte Trendstabilität
-
Hängen Sie den EA an ein beliebiges Diagramm an - der Indikator zeigt die Echtzeit-Hybrid-Ein- und Ausstiegslogik visuell an.
⚙️ Kompatibilität:
-
Plattform:MetaTrader 5
-
Timeframes: Alle (optimiert für M5 bis H1)
-
Symbole: Multi-Asset-Unterstützung (Forex, Indizes, Metalle, Krypto)
-
Eingaben: Vollständig konfigurierbar
💡 Hinweis:
Dieser Expert Advisor kann unabhängig funktionieren, aber die visuelle Logikbestätigung (Einstiegs-/Ausstiegsvisualisierung) erfordert den installierten Indikator wie oben erwähnt.