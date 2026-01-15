NEXA Bb Volatility Trap

MetaTrader 5 için Expert Advisor

1. Genel Bakış

NEXA Bb Volatility Trap, Bollinger Bantları genişliğinin daralma ve genişleme süreçlerine dayanarak piyasa volatilitesindeki değişimleri tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir Expert Advisor’dır.

Sistem, düşük volatilite dönemlerinden sonra oluşan fiyat hareketlerini belirlemeye odaklanır.
Tüm alım satım kararları yalnızca kapanmış mumlar kullanılarak verilir.

Bu ürün otomatik bir işlem aracıdır ve her işlem kayıp riski içerir.

2. İşlem Mantığı

Bu Expert Advisor iki farklı zaman dilimi kullanır.

2.1 Volatilite Daralmasının Tespiti

  • Bollinger Bantları genişliği, üst zaman diliminde istatistiksel bir Z-Skoru ile analiz edilir.

  • Volatilite ortalamanın belirgin şekilde altına düştüğünde sistem hazırlık moduna geçer.

2.2 Giriş Tetikleyicisi

Daralma evresinden sonra, alt zaman diliminde aşağıdaki koşulların tamamı aynı anda sağlandığında bir işlem açılabilir:

  • Bollinger Bantları genişliğinde genişleme tespit edilmesi

  • Mum gövde oranının fiyat hareketinin yeterli güce sahip olduğunu doğrulaması

  • Momentum yönünün uyumlu olması

  • Yakın geçmişteki en yüksek veya en düşük seviyenin kırılması

Bu yapı, volatilite genişleme fazlarındaki fiyat hareketlerini yakalamayı amaçlar.

3. İşleme Giriş ve Pozisyon Yönetimi

  • Her geçerli sinyal iki bölünmüş pozisyon (TP1 / TP2) açar.

  • İlk pozisyon, önceden tanımlanmış risk/ödül oranına göre kapatılır.

  • İkinci pozisyon, isteğe bağlı olarak Parabolic SAR tabanlı bir takip eden çıkış (trailing stop) kullanabilir.

  • Fiyat belirli bir kâr seviyesine ulaştığında stop loss giriş fiyatına yaklaştırılabilir.

Tüm pozisyon yönetimi otomatik olarak gerçekleştirilir.

4. Risk Yönetimi ve Filtreler

Bu Expert Advisor aşağıdaki koruyucu filtreleri içerir:

  • İşlem saatleri filtresi (sunucu saatine göre)

  • Haftanın günlerine göre işlem kontrolü

  • Spread filtresi

  • İşlemler arasında bekleme süresi (Cooldown)

Bu filtreler, olumsuz piyasa koşullarında işlem yapılmasını önlemeye yardımcı olur.

5. Girdi Parametrelerinin Yapısı

Girdi parametreleri mantıksal gruplar halinde düzenlenmiştir:

  • Genel ayarlar (sembol, magic number, sabit lot)

  • Lot yönetimi seçenekleri (isteğe bağlı)

  • İşlem saatleri ve gün filtreleri

  • Bollinger Bantları ve volatilite ayarları

  • Giriş koşulları ve stop loss ayarları

  • Pozisyon yönetimi seçenekleri

  • Spread sınırlama ayarları

Tüm parametreler varsayılan değerlere sahiptir ve kullanıcı tarafından işlem ortamına göre ayarlanabilir.

6. Parametre Ayar Rehberi

Aşağıdaki bilgiler genel bir rehber niteliğindedir ve
belirli işlem sonuçlarını garanti etmez veya ima etmez.

6.1 Genel Ayarlar

  • Başlangıçta varsayılan sembol ve küçük bir sabit lot ile başlanması önerilir.

  • Birden fazla Expert Advisor kullanıldığında, her biri benzersiz bir magic number’a sahip olmalıdır.

6.2 Lot Yönetimi

  • Dinamik lot yönetimi isteğe bağlıdır.

  • İstikrarı ön planda tutan kullanıcılar için sabit lot kullanımı önerilir.

  • Otomatik lot artırımı, hesap dalgalanmasını artırabilir.

6.3 İşlem Saatleri ve Günler

  • Bu strateji genellikle piyasa volatilitesinin yüksek olduğu dönemlerde daha aktiftir.

  • Avrupa ve ABD seanslarının çakıştığı saatler (sunucu saati) dikkate alınabilir.

  • Cuma günü işlemleri isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabilir.

6.4 Volatilite ve Giriş Koşulları

  • Bollinger Bantları parametreleri volatilite tespit hassasiyetini etkiler.

  • Mum gövde oranı ve kırılım tamponu, giriş koşullarının katılığını belirler.

  • Daha muhafazakâr ayarlar genellikle işlem sıklığını azaltır.

6.5 Pozisyon Yönetimi

  • Stop loss seviyeleri ATR bazlı olarak hesaplanır.

  • Pozisyon bölme oranı ve SAR trailing, işlem yönetimini etkiler.

6.6 Spread Filtresi

  • Spread filtresi, anormal işlem koşullarından kaçınmaya yardımcı olur.

  • Değerler brokerın spread özelliklerine göre ayarlanabilir.

7. Önemli Uyarılar

  • Bu ürün tüm piyasa koşullarında kâr garanti etmez.

  • Düşük volatilite dönemlerinde az işlem veya kayıp oluşabilir.

  • Backtest sonuçları geçmiş verilere dayanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez.

  • Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı test yapılması şiddetle tavsiye edilir.

8. Teknik Sınırlamalar

  • Bu ürün EX5 formatında sunulmaktadır.

  • Harici DLL, WebRequest veya üçüncü taraf lisans sistemleri kullanılmaz.

  • Kullanıcıya ait kişisel veriler toplanmaz.

  • Yalnızca MetaTrader 5 platformu için tasarlanmıştır.

9. Destek ve İletişim

Ürün desteği yalnızca
MQL5.com ürün yorumları bölümü veya MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden sağlanır.

Harici mesajlaşma uygulamaları, e-posta adresleri veya web sitesi bağlantıları kullanılmaz.

10. Yasal Uyarı

Bu Expert Advisor bir yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm işlem kararları ve sonuçları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.


