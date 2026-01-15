NEXA Bb Volatility Trap
- Experts
- Park Seongcheon
- 버전: 1.0
Expert Advisor for MetaTrader 5
1. 개요
NEXA Bb Volatility Trap은
볼린저 밴드 폭(Bollinger Band Width)의 수축과 확장을 기반으로 시장의 변동성 변화를 감지하여 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다.
본 제품은 변동성이 낮은 구간 이후 발생하는 가격 확장 움직임을 감지하는 것을 목표로 하며,
모든 거래 판단은 완전히 종료된 캔들 데이터를 기준으로 수행됩니다.
본 Expert Advisor는 자동 매매 도구이며, 모든 거래에는 손실의 가능성이 존재합니다.
2. 작동 원리
본 Expert Advisor는 두 개의 시간 프레임을 사용합니다.
2.1 변동성 압축 감지
-
상위 시간 프레임에서 볼린저 밴드 폭의 통계적 Z-Score를 계산합니다.
-
변동성이 평균보다 낮은 상태가 감지되면 거래 준비 상태로 전환됩니다.
2.2 진입 트리거
압축 상태 이후 하위 시간 프레임에서 다음 조건을 동시에 만족할 경우 거래를 시도합니다.
-
볼린저 밴드 폭의 확장 감지
-
캔들 몸통 비율을 통한 가격 움직임 강도 확인
-
모멘텀 방향 확인
-
최근 고점 또는 저점 돌파 확인
이 구조는 변동성 확장 국면에서의 가격 움직임을 감지하는 데 초점을 둡니다.
3. 포지션 진입 및 관리 방식
-
하나의 신호에 대해 두 개의 포지션(TP1 / TP2) 으로 분할 진입됩니다.
-
첫 번째 포지션은 지정된 손익비(Risk-Reward)에 따라 종료됩니다.
-
두 번째 포지션은 Parabolic SAR 기반의 추적 종료 방식을 선택적으로 사용할 수 있습니다.
-
손익이 일정 수준에 도달할 경우 손절 가격을 진입가 근처로 이동시키는 기능이 포함되어 있습니다.
모든 손절 및 포지션 수정은 자동으로 수행됩니다.
4. 리스크 관리 및 보조 필터
본 Expert Advisor는 다음과 같은 보조 필터를 포함하고 있습니다.
-
거래 시간 필터 (서버 시간 기준)
-
요일별 거래 허용 설정
-
스프레드 제한 필터
-
거래 간 최소 대기 시간(Cooldown)
이러한 필터는 시장 조건에 맞지 않는 거래를 제한하기 위한 목적입니다.
5. 입력 매개변수 구성
입력 매개변수는 다음과 같은 논리적 그룹으로 구성되어 있습니다.
-
일반 설정 (심볼, 매직 넘버, 고정 로트)
-
로트 관리 설정 (선택 사항)
-
거래 시간 및 요일 필터
-
볼린저 밴드 및 변동성 설정
-
진입 조건 및 손절 설정
-
포지션 관리 옵션
-
스프레드 제한 설정
각 매개변수는 기본값으로 설정되어 있으며,
사용자는 자신의 거래 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.
6. 파라미터 설정 가이드
아래 내용은 일반적인 사용 환경에서의 설정 방향 가이드이며,
특정 결과를 보장하거나 암시하지 않습니다.
6.1 일반 설정
-
처음 사용 시에는 기본 심볼과 작은 고정 로트를 사용하는 것이 권장됩니다.
-
여러 Expert Advisor를 함께 사용할 경우 매직 넘버는 중복되지 않아야 합니다.
6.2 로트 관리
-
동적 로트 관리 기능은 선택 사항입니다.
-
안정성을 중시하는 사용자는 고정 로트 사용을 권장합니다.
-
자동 로트 증가는 계좌 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
6.3 거래 시간 및 요일
-
본 전략은 시장 변동성이 증가하는 시간대에서 더 활발하게 동작하는 경향이 있습니다.
-
서버 시간 기준으로 유럽 및 미국 세션이 겹치는 시간대를 고려할 수 있습니다.
-
금요일 거래는 필요에 따라 비활성화할 수 있습니다.
6.4 변동성 및 진입 조건
-
볼린저 밴드 설정 값은 변동성 감지 민감도에 영향을 줍니다.
-
캔들 몸통 비율과 돌파 버퍼 값은 진입 조건의 엄격함을 조절합니다.
-
값이 보수적일수록 거래 빈도는 줄어들 수 있습니다.
6.5 포지션 관리
-
손절 가격은 ATR 기반으로 계산됩니다.
-
분할 포지션 비율과 추적 종료 기능은 포지션 관리 방식에 영향을 줍니다.
6.6 스프레드 필터
-
스프레드 제한은 비정상적인 거래 환경을 피하기 위한 보호 장치입니다.
-
브로커의 스프레드 특성에 따라 조정할 수 있습니다.
7. 사용 시 주의 사항
-
본 제품은 모든 시장 상황에서 수익을 보장하지 않습니다.
-
변동성이 낮은 기간에는 거래가 적거나 손실이 발생할 수 있습니다.
-
백테스트 결과는 과거 데이터를 기반으로 하며, 미래의 거래 결과를 보장하지 않습니다.
-
실제 계좌 적용 전 데모 계좌에서 충분한 테스트를 권장합니다.
8. 기술적 제한 사항
-
본 제품은 EX5 형식으로 제공됩니다.
-
외부 DLL, WebRequest, 타사 라이선스 시스템을 사용하지 않습니다.
-
사용자 개인 데이터를 수집하지 않습니다.
-
MetaTrader 5 플랫폼 환경에서만 작동합니다.
9. 지원 및 문의
제품에 대한 문의 및 기술 지원은
MQL5.com 마켓의 제품 댓글 섹션 또는 MQL5 메시징 시스템을 통해 제공됩니다.
외부 메신저, 이메일, 웹사이트 링크는 제공되지 않습니다.
10. 면책 고지
본 Expert Advisor는 투자 자문 서비스가 아닙니다.
자동 매매 사용에 따른 모든 거래 결과 및 책임은 사용자 본인에게 있습니다.