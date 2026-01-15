NEXA Bb Volatility Trap

NEXA Bb Volatility Trap

Expert Advisor for MetaTrader 5

1. 개요

NEXA Bb Volatility Trap은
볼린저 밴드 폭(Bollinger Band Width)의 수축과 확장을 기반으로 시장의 변동성 변화를 감지하여 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다.

본 제품은 변동성이 낮은 구간 이후 발생하는 가격 확장 움직임을 감지하는 것을 목표로 하며,
모든 거래 판단은 완전히 종료된 캔들 데이터를 기준으로 수행됩니다.

본 Expert Advisor는 자동 매매 도구이며, 모든 거래에는 손실의 가능성이 존재합니다.

2. 작동 원리

본 Expert Advisor는 두 개의 시간 프레임을 사용합니다.

2.1 변동성 압축 감지

  • 상위 시간 프레임에서 볼린저 밴드 폭의 통계적 Z-Score를 계산합니다.

  • 변동성이 평균보다 낮은 상태가 감지되면 거래 준비 상태로 전환됩니다.

2.2 진입 트리거

압축 상태 이후 하위 시간 프레임에서 다음 조건을 동시에 만족할 경우 거래를 시도합니다.

  • 볼린저 밴드 폭의 확장 감지

  • 캔들 몸통 비율을 통한 가격 움직임 강도 확인

  • 모멘텀 방향 확인

  • 최근 고점 또는 저점 돌파 확인

이 구조는 변동성 확장 국면에서의 가격 움직임을 감지하는 데 초점을 둡니다.

3. 포지션 진입 및 관리 방식

  • 하나의 신호에 대해 두 개의 포지션(TP1 / TP2) 으로 분할 진입됩니다.

  • 첫 번째 포지션은 지정된 손익비(Risk-Reward)에 따라 종료됩니다.

  • 두 번째 포지션은 Parabolic SAR 기반의 추적 종료 방식을 선택적으로 사용할 수 있습니다.

  • 손익이 일정 수준에 도달할 경우 손절 가격을 진입가 근처로 이동시키는 기능이 포함되어 있습니다.

모든 손절 및 포지션 수정은 자동으로 수행됩니다.

4. 리스크 관리 및 보조 필터

본 Expert Advisor는 다음과 같은 보조 필터를 포함하고 있습니다.

  • 거래 시간 필터 (서버 시간 기준)

  • 요일별 거래 허용 설정

  • 스프레드 제한 필터

  • 거래 간 최소 대기 시간(Cooldown)

이러한 필터는 시장 조건에 맞지 않는 거래를 제한하기 위한 목적입니다.

5. 입력 매개변수 구성

입력 매개변수는 다음과 같은 논리적 그룹으로 구성되어 있습니다.

  • 일반 설정 (심볼, 매직 넘버, 고정 로트)

  • 로트 관리 설정 (선택 사항)

  • 거래 시간 및 요일 필터

  • 볼린저 밴드 및 변동성 설정

  • 진입 조건 및 손절 설정

  • 포지션 관리 옵션

  • 스프레드 제한 설정

각 매개변수는 기본값으로 설정되어 있으며,
사용자는 자신의 거래 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.

6. 파라미터 설정 가이드

아래 내용은 일반적인 사용 환경에서의 설정 방향 가이드이며,
특정 결과를 보장하거나 암시하지 않습니다.

6.1 일반 설정

  • 처음 사용 시에는 기본 심볼과 작은 고정 로트를 사용하는 것이 권장됩니다.

  • 여러 Expert Advisor를 함께 사용할 경우 매직 넘버는 중복되지 않아야 합니다.

6.2 로트 관리

  • 동적 로트 관리 기능은 선택 사항입니다.

  • 안정성을 중시하는 사용자는 고정 로트 사용을 권장합니다.

  • 자동 로트 증가는 계좌 변동성을 확대시킬 수 있습니다.

6.3 거래 시간 및 요일

  • 본 전략은 시장 변동성이 증가하는 시간대에서 더 활발하게 동작하는 경향이 있습니다.

  • 서버 시간 기준으로 유럽 및 미국 세션이 겹치는 시간대를 고려할 수 있습니다.

  • 금요일 거래는 필요에 따라 비활성화할 수 있습니다.

6.4 변동성 및 진입 조건

  • 볼린저 밴드 설정 값은 변동성 감지 민감도에 영향을 줍니다.

  • 캔들 몸통 비율과 돌파 버퍼 값은 진입 조건의 엄격함을 조절합니다.

  • 값이 보수적일수록 거래 빈도는 줄어들 수 있습니다.

6.5 포지션 관리

  • 손절 가격은 ATR 기반으로 계산됩니다.

  • 분할 포지션 비율과 추적 종료 기능은 포지션 관리 방식에 영향을 줍니다.

6.6 스프레드 필터

  • 스프레드 제한은 비정상적인 거래 환경을 피하기 위한 보호 장치입니다.

  • 브로커의 스프레드 특성에 따라 조정할 수 있습니다.

7. 사용 시 주의 사항

  • 본 제품은 모든 시장 상황에서 수익을 보장하지 않습니다.

  • 변동성이 낮은 기간에는 거래가 적거나 손실이 발생할 수 있습니다.

  • 백테스트 결과는 과거 데이터를 기반으로 하며, 미래의 거래 결과를 보장하지 않습니다.

  • 실제 계좌 적용 전 데모 계좌에서 충분한 테스트를 권장합니다.

8. 기술적 제한 사항

  • 본 제품은 EX5 형식으로 제공됩니다.

  • 외부 DLL, WebRequest, 타사 라이선스 시스템을 사용하지 않습니다.

  • 사용자 개인 데이터를 수집하지 않습니다.

  • MetaTrader 5 플랫폼 환경에서만 작동합니다.

9. 지원 및 문의

제품에 대한 문의 및 기술 지원은
MQL5.com 마켓의 제품 댓글 섹션 또는 MQL5 메시징 시스템을 통해 제공됩니다.

외부 메신저, 이메일, 웹사이트 링크는 제공되지 않습니다.

10. 면책 고지

본 Expert Advisor는 투자 자문 서비스가 아닙니다.
자동 매매 사용에 따른 모든 거래 결과 및 책임은 사용자 본인에게 있습니다.


추천 제품
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Free Version) Session Pivots EA – LITE is an Expert Advisor that demonstrates a session-based breakout trading strategy using predefined market sessions. The EA calculates session high and low levels during specific trading hours and automatically places a trade when price breaks these levels after the session has ended . Main Features Session high and low calculation based on ICT Killzones (New York time) Trades breakouts after session completion Reversed breakout log
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Experts
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration: Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and ex
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Experts
FOZ One Shot Sessions — One Trade. One Opportunity. Every Day. Discipline beats noise. Simplicity beats complexity. The FOZ One Shot Sessions EA is built for traders who want clarity, robustness, and long-term discipline. Instead of chasing signals all day, it takes just one precise trade per session — clean, controlled, and fully transparent. Key Highlights One trade per day per enabled session (default = London) Safe by design — No Grid, No Martingale, No Arbitrage, No tricks
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
Experts
update v.1.22 - Fixed indicator not working properly. - Updated emergency stop function. - Added several input parameters: - Magic Number - Working Interval - Trade Direction Selection - Supertrend Confirmation Requirement ***Since the setting is more flexible, the outcome may vary. For the recommended settings, please see the screenshot.*** +++++++++++++++++++++++ Just wanted to share a trading strategy that's been working for me. It's built around the Supertrend  indicators, specifi
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
Experts
NOW FREE!! Introducing RichRush EA, This expert advisor, armed with cutting-edge trading strategies, can assist on your path to navigating the forex market. Optimized specifically for EURUSD, RichRush EA operates on moving averages, and calculated lot sizes to manage risks. The EA interprets market movements, adjusts to volatility, and aims to identify entry points. As part of our commitment to providing top-tier trading tools, we invite you to explore our range of premium products designed to
FREE
Trendline Surge
Mansoor Ali P Cheriaottayil
Experts
Trendline Breakout Pro EA: Maximize Profits with Smart Grid Martingale Strategy Unlock the power of trendlines and advanced grid trading with the   Trendline Breakout Pro EA ! This expert advisor is engineered to trigger trades when price closes above/below dynamically drawn trendlines, with flexible options to trade trendline   follow-throughs   or   rejections . Combined with a robust   martingale grid system , it’s designed to amplify profitability while keeping risk manageable. Perfect
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description The Expert Advisor's trading system is based on entry and exit at a certain deviation of the asset price from the moving average value. The Expert Advisor has a number of parameters, by manipulating which you can implement different trading systems and also get different results when trading on different assets, keep this in mind when setting up an Expert Advisor and do not use standard settings on all instruments and time frames. Recommendations for use The EA working tim
FREE
DailyBox2
Lee Han Su
Experts
DailyBox2 is an advanced automated trading system designed based on trend-following and hedging strategies. This EA executes up to two trades per day and utilizes a smart recovery feature to minimize losses and maximize profits. Its risk management feature ensures safe trading by aligning with the user’s specified risk levels. When used in conjunction with IAMFX-Agent , it can achieve both risk management and profit maximization. Additionally, when used alongside our BandPulse , it can lead to
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SK RandomWalk Monkey EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
5 (2)
Experts
Are You Better than Monkey? Prove it... The trade of this EA is based on random output with customizable lot size (use martingale or not), stop-loss, and take-profit levels. Easy to use and Simple Great for benchmarking tests against other EAs or manual trade. Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Support us by open  My recommended broker. Exness Tickmill robot monkey uses Adx trend filter for fair game no-trade unfavorable market ( you can turn off set adx = 0) . EA starts wi
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Experts
**Quantum Nexus EA V6**   *Многостратегический советник для MetaTrader 5 с адаптивным риск-менеджментом*   **Ключевые особенности:**   1. **4 стратегии в одном алгоритме**:      - **RSI + Stochastic + MA** (Перекупленность/перепроданность + тренд)      - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Волатильность + тренд)      - **RSI + EMA + MACD** (Долгосрочный тренд + импульс)      - **RSI + Volume + CCI** (Объемы + циклы)      - *Каждая стратегия работает на своем таймфрейме (H1/D1)*   2. **Умное управле
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experts
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Auto3M Lite MT5
Mr Anucha Maneeyotin
4.75 (4)
Experts
볼린저 밴드 및 스토캐스틱 오실레이터와의 전략 거래 볼린저 밴드는 주로 추세를 따르는 데 사용됩니다. 미결 주문 매수 또는 매도를 위한 확률적 본선 및 신호선 사용 Advisor Auto3M Lite MT4는 VPS에서 작동할 수 있습니다. Pro version MT4 Pro version MT5 특징 마틴게일 없음 하드 손절매 및 각 위치에 대한 이익 실현 후행 정지 간격 시간에 따라 자동으로 보류 주문 삭제 보류 중인 주문에 대해 매수 정지 및 매도 정지 기능 사용 거래 전략 AUTO3M Lite MT4는 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY 9개 통화 쌍에서 거래합니다. 보류 중인 주문 매수 정지 또는 매도 정지만 사용합니다. 스토캐스틱 오실레이터는 시세 분석 및 뉴바 분석에만 사용됩니다. 스토캐스틱 메인 라인이 90 이상이고 입찰가가 상위 밴드보다 작을 때 매도 중
FREE
Time Range Breakout Pro
Mirel Daniel Gheonu
Experts
Time   Range Breakout Pro : Advanced Hour Range Trading System Time   Range Breakout Pro  is a sophisticated Expert Advisor designed to capitalize on price movements within specific time ranges. This EA uses a strategic approach to identify optimal trading opportunities based on price action during predefined hours, with built-in risk management features to protect your investment. Key Features Time-Based Trading Strategy Trades exclusively during your specified hours Validates price ranges to
FREE
RSI Triple Timeframe Analysis
Adrian Draghici
Experts
RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 - Professional Multi-Timeframe RSI Trading Bot    Automated Trading System | 3+ Years Proven Performance | 29 Currency Pairs Supported RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 is a sophisticated multi-timeframe RSI-based trading EA designed for  forex professionals. Analyzes 3 timeframes (1M, 1H, 4H) with mirrored buy/sell conditions for  symmetrical market entries. Features intelligent position management, trading hour filters, and  optimized for majors & e
FREE
EclipesPro
Themichl LLC
Experts
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
HalcyonFX MT5
Halcyon Trading Solutions UG
Experts
This is the result of five years of thoughtful development, rigorous testing and careful refinement. Discover HalcyonFX, the ultimate automated trading system offering balanced, long-term investment growth based on unique multi-level algorithms for stable financial results. Free for a limited time only! Important note for backtesting:   Since lot size is set through the panel which you don't have access to during backtesting, you should enable  Set Base Lot automatically = true  in the expert s
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Experts
In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
FREE
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Experts
ZProfit Ai – Adaptive Trading Intelligence Overview ZProfit Ai is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies adaptive algorithmic intelligence to capture market opportunities with precision. It is designed for traders who want a clean, reliable, and professional trading system that responds dynamically to market changes. Backtest results will never match as entries and exits will be within the candle sensitively. Recommended Settings: 1H timeframe, 125s wait, 10candles SL...... Ke
FREE
EAVN002 Moving Average Double
Hong Thai Pham
Experts
EAVN002 – A Simple, Effective, and Flexible Trading Solution In the world of financial trading, simplicity can often be the key to efficiency. EAVN002 is designed based on the Moving Average Double Line principle, enabling traders to quickly identify trends and make timely decisions. Its operation is straightforward: open a BUY position when the two MA lines cross upward , and open a SELL position when the two MA lines cross downward . The strength of EAVN002 lies not only in its simplicity but
FREE
Cross MA EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Settings  Buy Settings : 1.Moving Average Period 1.Moving Average Method 2.Moving Average Period 2.Moving Average Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : 3.Moving Average Period 3.Moving Average Method 4.Moving Average Period 4.Moving Average Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
FREE
Double EMA Scalping EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Double EMA Scalping EA – Clean Crossover with Reversal Logic This Expert Advisor uses a smart EMA crossover strategy across two different timeframes to enter trades with high precision. A trade is placed only when the fast EMA crosses the slow EMA , confirming short-term trend shifts. It also includes auto-reversal logic , price-based SL/TP , and an optional trailing stop system . Key Features: Multi-Timeframe EMA Crossover Customizable EMA periods and timeframes for precise entry.
FREE
BlackVault EA
Abadat Hussain
Experts
BlackVault EA – Advanced Automated Trading for MT5 BlackVault EA is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor designed to generate profits automatically while keeping its internal trading logic completely secure. Built with proprietary algorithms and advanced market behavior analysis, this EA is created for traders who want consistent performance without manual intervention. Contact Admin For More Detail: Click Here Key Features Fully Automatic Trading System Proprietary & Protected Stra
FREE
EmaCrossoverEA
Noppawat Tumjai
Experts
EMA Crossover EA ATR Final Automated Expert Advisor for MetaTrader 5 – EMA Crossover • RSI Filter • ATR-Based SL/TP • Trailing Stop • LINE Notify Product Overview EMA Crossover EA ATR Final is a turnkey Expert Advisor engineered to trade Forex pairs and Gold (XAUUSD) on MT5. It generates entry signals when a fast EMA crosses a slow EMA, confirms them with RSI, and automatically sets Stop Loss and Take Profit levels based on ATR. A built-in trailing stop locks in profits, and all trade execution
FREE
Goldenroad
Martin Slacka
4 (6)
Experts
STRATEGY DETAILS ______________________________________________________________________________________________________________ Indicators used: Wiliams percent range+Moving average+RVI+Awesome Oscilator+Accelerator Oscilator+Alligator+ADX+Demarker Symbol: XAUUSD Timeframe: M5,M15 Recomended: M5 No Dangerous Strategies Take profit: Fixed+Exit indicators(Envelopes+ Candle patterns) Stop loss: Fixed+Exit indicators( Envelopes, +Candle patterns ) Trading frequency: Moderate Posibble to set other m
FREE
The Down Jones Scavenger
Samuel Mkandawire
3.5 (4)
Experts
월스트리트 스캐빈저: 스마트 트레이딩 자동화 정밀하고 제어된 시장 기회 포착을 위해 전문적으로 제작된 Expert Advisor (EA)인 월스트리트 스캐빈저로 트레이딩 수준을 높이세요. 이 EA는 모든 수준의 트레이더를 위해 원활한 자동화와 강력한 위험 관리를 결합하여 일관된 결과를 제공하는 정교하고 검증된 전략을 활용합니다. 주요 기능: 지능적인 거래 진입: 시장 흐름에 맞춰 진입을 보장하는 독점 시스템을 사용하여 최적의 거래 시점을 식별합니다. 사용자 정의 가능한 거래 시간: 최대 유연성을 위해 열린 포지션은 언제든지 청산할 수 있도록 하면서 선호하는 시장 세션으로 새로운 거래를 제한합니다. 내장된 위험 제어: 모든 거래는 자동 손절매 및 이익 잠금 기능으로 보호되어 자본을 안전하게 유지합니다. 적응형 사이징: 고정된 거래 규모를 선택하거나 EA가 계정에 맞게 동적으로 조정하도록 하여 위험을 손쉽게 최적화합니다. 시장 조건 필터: 불리한 조건을 피하여 거래 비용을 낮고 효율적
FREE
Supertrend Gold MT5
Handy Ban
Experts
SuperTrend Gold MT5 V3.1 – Gold Spot EA Based on SuperTrend Indicator The Supertrend Gold EA MT5 is the automated trading version of our popular Supertrend Line for MT5 indicator. It follows the same proven trend logic, but with the added benefit of fully automatic trade execution and management. The EA enters trades based on SuperTrend signal changes and closes them either when a user-defined Take Profit is reached or when an opposite signal appears. No Stop Loss is used , and all risk is cont
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.33 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 199  USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.33 (51)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
소품 준비 완료! 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과     |    공개 커뮤니티 출시 가격: 189달러, 다음 가격: 289달러 (재고 3개 남음) 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전략은 2006년부
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
제작자의 제품 더 보기
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experts
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1 추세 + M15 풀백 기반 GOLD 전용 스윙 트레이딩 EA 한국어 사용자 설명서 (최종본) 1. EA 개요 NEXA Gold Pullback System v2.0은 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된 멀티 타임프레임 추세 분석과 풀백 구조를 결합한 스윙 트레이딩 Expert Advisor입니다. 본 EA는 H1(1시간) 차트에서 중·장기 추세 방향을 판단하고, M15 차트에서 실제 GOLD 시장에서 반복적으로 관찰되는 풀백 이후의 재개 구간만을 선별하여 거래를 수행합니다. 단순한 단일 지표 신호가 아닌 Trend → Pullback → Breakout 이라는 구조적 흐름을 기반으로 설계되어, 불필요한 단기 변동 신호를 최소화하고 추세 구간에서 거래 효율을 높이는 것을 목표로 합니다. 2. 전략 구조 2.1 H1 추세 필터 (EMA, RSI, ATR) EMA34가 EMA89 위에 위치할 경우 상승 추세 EMA34가 E
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
Experts
NEXA Logistic Regression EA (Expert Advisor) 1. 제품 개요 NEXA Logistic Regression EA는 M15 타임프레임 기반의 추세 방향 거래를 수행하는 자동매매 프로그램 입니다. 본 제품은 EMA200 방향 필터 와 가격 데이터 기반의 수식형 Logistic Regression 계산 결과 를 조합하여 매수 또는 매도 방향을 판단합니다. 모든 계산은 완료된 캔들(Closed Bar) 기준으로 이루어지며, 실시간 재계산 또는 차트 왜곡을 발생시키지 않습니다. 2. 동작 방식 요약 본 EA는 다음과 같은 흐름으로 동작합니다. EMA200 기준으로 현재 가격의 방향 변화를 확인합니다. EMA200 상·하향 돌파 발생 시에만 거래 가능 상태로 전환됩니다. 최근 가격 데이터를 기반으로 Logistic Regression 계산을 수행합니다. 계산 결과와 EMA200 방향이 일치할 경우에만 진입을 고려합니다. 포지션은 단일 심볼 기준으로 관리되며,
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experts
한국어 버전 — EA 판매용 프리미엄 설명서 NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) 기반 1:3 자동매매 시스템 (매크로 필터 + 웨이브 관리 포함) 1. EA 개요 NEXA Gold Macro Strategy02 EA 는 GOLD(XAUUSD) 시장을 전문적으로 자동매매하기 위해 설계된 프로페셔널 트렌드 기반 알고리즘 EA 입니다. M15에서 방향성 확정 M5에서 정밀한 진입 트리거 발생 또한 US100 / US500 / OIL 을 활용한 글로벌 리스크 센티먼트 필터로 매매 정확도를 크게 향상시키고, 불필요한 손실을 최소화합니다. 2. 주요 특징 듀얼 타임프레임 알고리즘 (M15 + M5) EMA8/20, RSI14, ADX 기반 트렌드 분석 M5 트리거로 정교한 진입 시점 확보 오버트레이딩 방지 + 정확도 극대화 매크로 필터 (Risk-ON / Risk-OFF 시스템) US100 / US500 / OIL 지표
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experts
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- # NEXA EMA-RSI Swing v2 사용설명서 ## 목차 1. [EA 개요](#ea-개요) 2. [전략 설명](#전략-설명) 3. [설정 파라미터](#설정-파라미터) 4. [사용 방법](#사용-방법) 5. [주의사항](#주의사항) 6. [성능 통계](#성능-통계) --- ## EA 개요 **NEXA EMA-RSI Swing v2**은 트렌드 추종과 풀백 스윙 전략을 결합한 자동매매 Expert Adviso
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experts
NEXA Trend Swing Pro v3 한국어 사용 설명서 (최종 버전) EMA 트렌드 + RSI + 모멘텀 + 볼륨 필터 + 멀티 스코어 시스템 기반 스윙 트레이딩 EA 1. EA 개요 NEXA Trend Swing Pro v3는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 H1 추세 + M30 트리거 조합을 사용하는 트렌드 추종형 스윙 알고리즘입니다. 이 전략은 단순한 EMA 크로스 전략이 아니라, 추세 강도 · RSI 구조 · 모멘텀 방향 · 거래량 변화 · 시장 레짐(Trend/Range/Spike) 까지 반영하는 5중 필터 기반 정교한 알고리즘 구조 를 갖고 있습니다. 본 버전은 **7년 장기 데이터 최적화(2018~2024)**를 통해 가장 안정적인 조합으로 파라미터가 세팅되어 있습니다. 2. 전략 구조 (전략 흐름) ① H1 EMA 트렌드 필터 EMA Fast(24) > EMA Slow(130) → 상승 추세 → BUY만 허용 EMA Fast < EMA S
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experts
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD 전용 마이크로 트렌드 추종 EA (공식 한국어 사용자 설명서) 1️⃣ EA 개요 NEXA ADX-EMA Trend Ride 는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된 마이크로 타임프레임 기반 트렌드 추종 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 일반적인 고타임프레임(H1/H4) 추세 추종이 아니라, **이미 형성된 추세 구간에서 발생하는 미세 가속(Micro Momentum)**을 정밀하게 포착하여 진입하는 구조를 가지고 있습니다. 핵심 컨셉 작은 손실 + 드물게 발생하는 큰 추세 수익(Fat Tail Capture) 2️⃣ 타임프레임 구조 설명 (중요) 내부 계산 타임프레임 (EA 로직 기준) 본 EA는 내부적으로 아래 타임프레임을 사용하여 모든 거래 판단을 수행합니다. TrendTF : M5 (마이크로 추세 판단) TriggerTF : M1 (정밀 진입 트리거) M5 : EMA + ADX를 이용한 단기 추세 방향 판단
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experts
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD 전용 모멘텀 트렌드 자동매매 EA 한국어 사용자 설명서 (공식 판매용) 1️⃣ EA 개요 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch 는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된 저빈도·고 RR(리스크 대비 수익률) 구조의 모멘텀 기반 트렌드 추종 자동매매 시스템 입니다. 본 EA는 단기 스캘핑이나 고빈도 매매가 아닌, H1 추세 방향 + M5 모멘텀 돌파가 동시에 발생하는 ‘확정 캔들’ 조건 에서만 진입하여 불필요한 노이즈 트레이드를 최대한 배제하도록 설계되었습니다. 2️⃣ 전략 핵심 구조 트렌드 판단 (상위 타임프레임) H1 EMA50 기준 가격이 EMA 위/아래에 위치한 방향만 거래 ATR 기반 거리로 트렌드 강도 점수(Trend Score) 계산 기준 점수 이상일 때만 진입 허용 진입 트리거 (하위 타임프레임) M5 확정 캔들 기준 모멘텀 지표가 평균값을 상향 돌파 캔들
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experts
NEXA Swing Zone Trader 한국어 사용자 설명서 (Official Manual) 1. EA 개요 NEXA Swing Zone Trader 는 EMA 기반의 추세 존(Zone) 안에서 구조 돌파가 발생할 때만 거래하는 저빈도·고정밀 스윙 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 잦은 거래를 하지 않으며, 명확한 추세 + 모멘텀 + 구조 돌파 가 동시에 발생할 때만 진입하여 실계좌 환경에서도 안정성을 우선으로 설계되었습니다. 2. 전략 핵심 구조 추세 판별 (Trend Zone) EMA 150 (H1 기준) 가격이 EMA 위에 있으면 상승 존(Bull Zone) 가격이 EMA 아래에 있으면 하락 존(Bear Zone) 추세 방향과 반대 방향의 거래는 절대 하지 않습니다. 진입 조건 (Entry Logic) 매수(BUY) 가격이 EMA 위 (Bull Zone) RSI(10)이 49.5 기준 상향 돌파 최근 Fractal High 구조 돌파 매도(SELL) 가격이 EMA
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experts
NEXA Dynamic Swing 한국어 사용 설명서 (Korean User Manual) 1. EA 개요 NEXA Dynamic Swing 은 Adaptive Moving Average(AMA)를 중심으로 RSI + Stochastic + OBV 수급 확인을 결합한 변동성 적응형 고급 스윙 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 단기 노이즈를 제거하고, 유럽–미국 세션의 ‘질 좋은 추세 구간’에서만 진입 하도록 설계되었습니다. 과도한 매매 큰 손실 장기 생존 구조 2. 권장 트레이딩 환경 거래 상품(Symbol) : GOLD (XAUUSD) 메인 추세 타임프레임 : H1 진입 타임프레임 : M15 권장 계좌 유형 : ECN / Raw Spread 권장 최소 자본 : $1,000 이상 권장 레버리지 : 1:100 이상 3. 전략 구조 요약 Trend 판단 (H1) Adaptive MA(AMA)를 기준으로 가격이 위/아래에 위치한 방향을 추세로 판단 진입 조건 (
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Experts
NEXA Multi MA Swing Master 다중 EMA 프리스택 기반 GOLD(XAUUSD) 추세 초기 포착 스윙 EA 제품 개요 NEXA Multi MA Swing Master 는 다중 이동평균(EMA 20·50·100)의 정렬이 시작되는 초기 추세 구간 에서만 선별적으로 진입하도록 설계된 GOLD(XAUUSD) 전용 스윙 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 모든 시장 상황에서 거래하지 않으며, 변동성과 추세 조건이 동시에 충족되는 구간만 선택적으로 거래 합니다. 전략 핵심 특징 1️⃣ EMA Pre-Stack 구조 (핵심 로직) EMA 20 / 50 / 100의 상대적 위치와 변화 과정을 점수화 완전 정렬 이후가 아닌 정렬이 형성되는 초기 단계만 진입 추세 초입 포착에 최적화된 구조 2️⃣ Momentum Ignition 필터 다음 조건이 동시에 충족될 때만 거래합니다. RSI 중심선 돌파 Momentum 지표의 평균 대비 강한 가속 ADX 상승 구조 및 점화 조건
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
Experts
Nexa BB Revert Expert Advisor for MetaTrader 5 1. 제품 개요 Nexa BB Revert는 볼린저 밴드 기반 평균회귀(Mean Reversion) 개념을 활용하여 과도하게 확장된 가격 움직임 이후 발생할 수 있는 단기 되돌림 구간 을 분석하는 Expert Advisor입니다. 본 제품은 M15 타임프레임 을 기준으로 설계되었으며, 볼린저 밴드, RSI, CCI, ATR 지표의 조합을 통해 진입 조건을 평가합니다. 이 Expert Advisor는 단일 종목, 단일 포지션 구조로 작동하며, 진입 이후에는 부분 청산, 손절 관리, 추적 손절 기능을 통해 포지션을 관리합니다. 2. 전략 개념 설명 본 제품의 핵심 개념은 다음과 같습니다. 가격이 볼린저 밴드 상단 또는 하단에 도달한 이후 이전 봉 대비 가격이 다시 밴드 내부로 복귀할 경우 RSI 및 CCI 지표가 과매수 또는 과매도 구간에서 방향 전환 신호를 보일 때 이러한 조건이 동시에 충족되었을 경우
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변