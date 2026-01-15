NEXA Bb Volatility Trap

Expert Advisor for MetaTrader 5

1. 개요

NEXA Bb Volatility Trap은

볼린저 밴드 폭(Bollinger Band Width)의 수축과 확장을 기반으로 시장의 변동성 변화를 감지하여 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다.

본 제품은 변동성이 낮은 구간 이후 발생하는 가격 확장 움직임을 감지하는 것을 목표로 하며,

모든 거래 판단은 완전히 종료된 캔들 데이터를 기준으로 수행됩니다.

본 Expert Advisor는 자동 매매 도구이며, 모든 거래에는 손실의 가능성이 존재합니다.

2. 작동 원리

본 Expert Advisor는 두 개의 시간 프레임을 사용합니다.

2.1 변동성 압축 감지

상위 시간 프레임에서 볼린저 밴드 폭의 통계적 Z-Score를 계산합니다.

변동성이 평균보다 낮은 상태가 감지되면 거래 준비 상태로 전환됩니다.

2.2 진입 트리거

압축 상태 이후 하위 시간 프레임에서 다음 조건을 동시에 만족할 경우 거래를 시도합니다.

볼린저 밴드 폭의 확장 감지

캔들 몸통 비율을 통한 가격 움직임 강도 확인

모멘텀 방향 확인

최근 고점 또는 저점 돌파 확인

이 구조는 변동성 확장 국면에서의 가격 움직임을 감지하는 데 초점을 둡니다.

3. 포지션 진입 및 관리 방식

하나의 신호에 대해 두 개의 포지션(TP1 / TP2) 으로 분할 진입됩니다.

첫 번째 포지션은 지정된 손익비(Risk-Reward)에 따라 종료됩니다.

두 번째 포지션은 Parabolic SAR 기반의 추적 종료 방식을 선택적으로 사용할 수 있습니다.

손익이 일정 수준에 도달할 경우 손절 가격을 진입가 근처로 이동시키는 기능이 포함되어 있습니다.

모든 손절 및 포지션 수정은 자동으로 수행됩니다.

4. 리스크 관리 및 보조 필터

본 Expert Advisor는 다음과 같은 보조 필터를 포함하고 있습니다.

거래 시간 필터 (서버 시간 기준)

요일별 거래 허용 설정

스프레드 제한 필터

거래 간 최소 대기 시간(Cooldown)

이러한 필터는 시장 조건에 맞지 않는 거래를 제한하기 위한 목적입니다.

5. 입력 매개변수 구성

입력 매개변수는 다음과 같은 논리적 그룹으로 구성되어 있습니다.

일반 설정 (심볼, 매직 넘버, 고정 로트)

로트 관리 설정 (선택 사항)

거래 시간 및 요일 필터

볼린저 밴드 및 변동성 설정

진입 조건 및 손절 설정

포지션 관리 옵션

스프레드 제한 설정

각 매개변수는 기본값으로 설정되어 있으며,

사용자는 자신의 거래 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.

6. 파라미터 설정 가이드

아래 내용은 일반적인 사용 환경에서의 설정 방향 가이드이며,

특정 결과를 보장하거나 암시하지 않습니다.

6.1 일반 설정

처음 사용 시에는 기본 심볼과 작은 고정 로트를 사용하는 것이 권장됩니다.

여러 Expert Advisor를 함께 사용할 경우 매직 넘버는 중복되지 않아야 합니다.

6.2 로트 관리

동적 로트 관리 기능은 선택 사항입니다.

안정성을 중시하는 사용자는 고정 로트 사용을 권장합니다.

자동 로트 증가는 계좌 변동성을 확대시킬 수 있습니다.

6.3 거래 시간 및 요일

본 전략은 시장 변동성이 증가하는 시간대에서 더 활발하게 동작하는 경향이 있습니다.

서버 시간 기준으로 유럽 및 미국 세션이 겹치는 시간대를 고려할 수 있습니다.

금요일 거래는 필요에 따라 비활성화할 수 있습니다.

6.4 변동성 및 진입 조건

볼린저 밴드 설정 값은 변동성 감지 민감도에 영향을 줍니다.

캔들 몸통 비율과 돌파 버퍼 값은 진입 조건의 엄격함을 조절합니다.

값이 보수적일수록 거래 빈도는 줄어들 수 있습니다.

6.5 포지션 관리

손절 가격은 ATR 기반으로 계산됩니다.

분할 포지션 비율과 추적 종료 기능은 포지션 관리 방식에 영향을 줍니다.

6.6 스프레드 필터

스프레드 제한은 비정상적인 거래 환경을 피하기 위한 보호 장치입니다.

브로커의 스프레드 특성에 따라 조정할 수 있습니다.

7. 사용 시 주의 사항

본 제품은 모든 시장 상황에서 수익을 보장하지 않습니다.

변동성이 낮은 기간에는 거래가 적거나 손실이 발생할 수 있습니다.

백테스트 결과는 과거 데이터를 기반으로 하며, 미래의 거래 결과를 보장하지 않습니다.

실제 계좌 적용 전 데모 계좌에서 충분한 테스트를 권장합니다.

8. 기술적 제한 사항

본 제품은 EX5 형식으로 제공됩니다.

외부 DLL, WebRequest, 타사 라이선스 시스템을 사용하지 않습니다.

사용자 개인 데이터를 수집하지 않습니다.

MetaTrader 5 플랫폼 환경에서만 작동합니다.

9. 지원 및 문의

제품에 대한 문의 및 기술 지원은

MQL5.com 마켓의 제품 댓글 섹션 또는 MQL5 메시징 시스템을 통해 제공됩니다.

외부 메신저, 이메일, 웹사이트 링크는 제공되지 않습니다.

10. 면책 고지

본 Expert Advisor는 투자 자문 서비스가 아닙니다.

자동 매매 사용에 따른 모든 거래 결과 및 책임은 사용자 본인에게 있습니다.