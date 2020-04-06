AlligatorRunnerEA

Alligator Runner EA - Smart XAUUSD Expert Advisor

Alligator Runner EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er kombiniert eine trendbasierte Logik mit der Mechanik des Level-Tradings, angetrieben durch den Alligator-Indikator, um präzise Ein- und Ausstiege im Markt zu erkennen.

Hauptmerkmale:

  • 📈 Trendfolgestrategie mit Level-Re-Entries

  • 🛡️ Eingebauter Stop Loss, Take Profit und dynamisches Trailing

  • 📊 A usschließlich für XAUUSD entwickelt - keine Optimierung für andere Paare erforderlich

  • 🧠 Vollständig automatisierte Entscheidungsfindung - kein manuelles Eingreifen erforderlich

  • 💡 Verwendet den Alligator (Bill Williams) Indikator und ATR-basierte SL-Berechnung

  • 🔁 Intelligente Handhabung der Losgröße mit Mindest- und Maximal-Lot-Schutzmechanismen

  • 🧩 Einfaches Parameter-Setup für flexibles Risikomanagement

  • ⏱️ Optimiert für den H1-Zeitrahmen

🛠️ Parameter-Übersicht:

  • Anpassbares Risiko pro Handel (% des Eigenkapitals)

  • ATR-basierter Stop-Loss-Multiplikator

  • Teilweise TP + endgültige TP-Logik

  • SL auf BE nach partiellem Close verschieben

  • Nachlaufender Stop basierend auf dem "Teeth"-Niveau

  • Begrenzung der Trades pro Tag

  • Funktioniert am besten bei Brokern mit niedrigem Spread und schneller Ausführung

📈 Performance-Highlights (2025 Backtest):

  • Profit Factor: 3.41

  • Drawdown: 22.39%

  • Gewonnene Trades: 69.77%

  • Rendite auf $250: $962.90 Nettogewinn (H1-Zeitrahmen)

  • Scharfe und konsistente Aktienkurve

  • ✅ Funktioniert über verschiedene Zeiträume hinweg mit Robustheit

💼 Anwendungsfälle:

  • Am besten geeignet für:

    • Daytrader und Swingtrader

    • Benutzer von automatisierten Portfolios

    • XAUUSD-Fans, die eine starke Risikokontrolle suchen

🧪 E mpfehlungen:

  • ⚙️ Lauf auf XAUUSD / H1

  • ✅ Verwenden Sie die Standardeinstellungen - keine Optimierung erforderlich

  • ☁️ VPS empfohlen für 24/7 Stabilität

  • 🧪 Versuchen Sie es mit einer Demo, bevor Sie echtes Geld einsetzen

💵 Mindesteinlage:

Sie können mit dem Alligator Runner EA mit nur 300 $ beginnen, je nach Broker-Hebel und Losgrößenregeln. Er ist anfängerfreundlich und sehr kapitaleffizient.

⚠️ Haftungsausschluss:

Der Handel birgt ein erhebliches Risiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet.
Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die bei der Verwendung dieser Software auftreten können. Verwenden Sie ein angemessenes Geldmanagement und testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie in den Live-Handel einsteigen. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


