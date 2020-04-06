Bitcoin Sniper
- Experten
- Janet Abu Khalil
- Version: 6.5
- Aktivierungen: 10
Bitcoin Sniper — Expert Advisor für Bitcoin
Systemanforderungen
- Symbol: BTCUSD
- Zeitrahmen: M30
- Mindesteinzahlung: 200 USD
- Broker: ECN, niedriger Spread, unterstützt Bitcoin-Handel am Wochenende
- Positionsgröße: ~0.01 Lots pro 500 USD (an Risiko anpassen)
Überblick
Bitcoin Sniper ist ein automatischer Expert Advisor für BTCUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er zielt auf Intraday-Volatilität und Momentum ab und bietet optionalen Nachrichten-Block, tägliche Schutzmechanismen und Basket-Kontrolle. Ein VPS wird für den Dauerbetrieb empfohlen.
Kernfunktionen
- M30-optimierte Logik für Intraday-Bewegungen von BTC
- Tägliche Schutzfunktionen: Max-Trades, Abkühlzeit, Equity-Verlustschutz
- Basket-TP/SL als % des Kontostands
- Modi: Aggressive / Neutral
- Optionaler Nachrichtenfilter (auf WebRequest-Basis)
- FIFO-konform; kein Martingale, kein Grid, kein Hedging
Einstellungen & Parameter
- Risiko & Größe: % des Kontos; max. Lotgröße pro Trade
- Handelsmodus: Aggressive / Neutral
- Limits & Frequenz: max. offene Positionen; max. Trades/Tag; min. Balken zwischen Trades
- Basket-Kontrolle: TP %; SL %; täglicher Equity-Verlust %
- Nachrichtenfilter (optional): Ein/Aus; Endpoints; Aktualisierungsintervall; Einflussstufen; Blockierung vor/nach Ereignis (Minuten)
- Broker-Zeitversatz: Ein/Aus; Stundenversatz zur Serverzeit des Brokers
Broker-Zeitversatz — Wichtig
- Broker ≈ GMT+3 → Offset Aktiv = Ja, Offset-Stunden = 0
- Broker ≈ GMT+0 → Offset Aktiv = Nein, Offset-Stunden = 3
WebRequest-Einrichtung (für Nachrichtenfilter)
- Öffnen Sie Extras → Optionen → Expert Advisors
- Aktivieren Sie WebRequest für aufgeführte URLs zulassen
- Fügen Sie die benötigten HTTPS-Adressen des EAs hinzu (primär + Backup)
- Klicken Sie auf OK und starten Sie MetaTrader neu falls erforderlich
Schnellstart
- Öffnen Sie ein BTCUSD M30 Chart
- Fügen Sie den EA hinzu und aktivieren Sie AutoTrading
- (Optional) Wenn Nachrichtenfilter verwendet, WebRequest aktivieren und Endpoints hinzufügen
- Backtest mit aktivierten Nachrichten ausführen
Hinweise
Wählen Sie einen Broker, der Bitcoin-Handel am Wochenende unterstützt, um eine unterbrechungsfreie Strategieausführung zu gewährleisten.
Support
Für Einrichtungshilfe oder eine News-Datei für Backtests kontaktieren Sie mich über MQL5-Nachrichten oder im Produkt-Kommentarbereich.