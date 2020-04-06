Bitcoin Sniper — Expert Advisor für Bitcoin

Systemanforderungen

Symbol: BTCUSD

Zeitrahmen: M30

Mindest­einzahlung: 200 USD

Broker: ECN, niedriger Spread, unterstützt Bitcoin-Handel am Wochenende

Positionsgröße: ~0.01 Lots pro 500 USD (an Risiko anpassen)

Überblick

Bitcoin Sniper ist ein automatischer Expert Advisor für BTCUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er zielt auf Intraday-Volatilität und Momentum ab und bietet optionalen Nachrichten-Block, tägliche Schutzmechanismen und Basket-Kontrolle. Ein VPS wird für den Dauerbetrieb empfohlen.

Kernfunktionen

M30-optimierte Logik für Intraday-Bewegungen von BTC

Tägliche Schutzfunktionen: Max-Trades, Abkühlzeit, Equity-Verlustschutz

Basket-TP/SL als % des Kontostands

Modi: Aggressive / Neutral

Optionaler Nachrichtenfilter (auf WebRequest-Basis)

FIFO-konform; kein Martingale, kein Grid, kein Hedging

Einstellungen & Parameter

Risiko & Größe: % des Kontos; max. Lotgröße pro Trade

Handelsmodus: Aggressive / Neutral

Limits & Frequenz: max. offene Positionen; max. Trades/Tag; min. Balken zwischen Trades

Basket-Kontrolle: TP %; SL %; täglicher Equity-Verlust %

Nachrichtenfilter (optional): Ein/Aus; Endpoints; Aktualisierungsintervall; Einflussstufen; Blockierung vor/nach Ereignis (Minuten)

Broker-Zeitversatz: Ein/Aus; Stundenversatz zur Serverzeit des Brokers

Broker-Zeitversatz — Wichtig

Broker ≈ GMT+3 → Offset Aktiv = Ja, Offset-Stunden = 0

Broker ≈ GMT+0 → Offset Aktiv = Nein, Offset-Stunden = 3

WebRequest-Einrichtung (für Nachrichtenfilter)

Öffnen Sie Extras → Optionen → Expert Advisors Aktivieren Sie WebRequest für aufgeführte URLs zulassen Fügen Sie die benötigten HTTPS-Adressen des EAs hinzu (primär + Backup) Klicken Sie auf OK und starten Sie MetaTrader neu falls erforderlich

Schnellstart

Öffnen Sie ein BTCUSD M30 Chart Fügen Sie den EA hinzu und aktivieren Sie AutoTrading (Optional) Wenn Nachrichtenfilter verwendet, WebRequest aktivieren und Endpoints hinzufügen Backtest mit aktivierten Nachrichten ausführen

Hinweise

Wählen Sie einen Broker, der Bitcoin-Handel am Wochenende unterstützt, um eine unterbrechungsfreie Strategieausführung zu gewährleisten.

Support

Für Einrichtungs­hilfe oder eine News-Datei für Backtests kontaktieren Sie mich über MQL5-Nachrichten oder im Produkt-Kommentarbereich.