Session Manager Indicator MT5

Session Manager-Indikator für MetaTrader 5

Auf schnelllebigen Finanzmärkten spielen ein effektives Zeitmanagement und eine genaue Analyse der Marktaktivitäten eine entscheidende Rolle für den Handelserfolg. Verschiedene Handelsinstrumente verhalten sich je nach aktiver Marktsitzung unterschiedlich. Der Session Time Manager Indicator für MetaTrader 5 (MT5) hilft Händlern, die Zeit effizient zu verfolgen, während sie Kursbewegungen über globale Handelssitzungen hinweg analysieren.

Dieser Indikator markiert die wichtigsten Handelssitzungen - NewYork, London, Sydney und Tokio - visuell, indem er farbige Kästchen direkt auf dem Kursdiagramm anzeigt, so dass Händler das sitzungsbasierte Marktverhalten besser verstehen können.

Spezifikationen des Indikators



Funktion Beschreibung Kategorie Smart Money - ICT - Sitzungen & Kill Zones Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Führend - Range-basiert - Nicht-nachzeichnend Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Geeignet für alle Handelsstile Märkte Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes

Indikator-Übersicht

Der Sitzungsmanager-Indikator zeigt den Beginn und das Ende jeder Handelssitzung mit Hilfe spezieller Kästchen deutlich an. Wenn eine Sitzung aktiv ist, erscheint das Feld grün, und sobald die Sitzung endet, wird es weiß. Zeiträume, in denen sich mehrere Sitzungen überschneiden, werden ebenfalls hervorgehoben und helfen Händlern, Zonen mit hoher Aktivität zu erkennen.

Beispiel für einen Aufwärtstrend

Auf einem 30-Minuten-Chart von Bitcoin (BTC) lässt sich während der Überschneidung der Sitzungen in Sydney und Tokio ein Aufwärtstrend beobachten. Der Indikator hilft Händlern bei der Bewertung von sitzungsspezifischen Elementen wie Preisdynamik, Handelsvolumen und dem Erhalt von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Beispiel eines Abwärtstrends

Auf einem 30-Minuten-Chart für Silber (XAG/USD) entwickelt sich während der Londoner Sitzung ein Abwärtstrend. Händler können sitzungsabhängige Faktoren wie Volumenanstiege, Durchbrüche wichtiger Kursniveaus und Interaktionen mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus analysieren, um tiefere Einblicke in das Marktverhalten zu gewinnen.

Indikator-Einstellungen

Thema: Wählen Sie zwischen hellen und dunklen Anzeigemodi.

Sitzungskonfiguration

Sydney-Sitzung

Beginn: 09:00 (lokal)

Ende: 16:00 (Ortszeit)

Zeitverschiebung: +10 (Ortszeit)

Tokio Sitzung

Beginn: 09:00 (Ortszeit)

Ende: 16:00 (Ortszeit)

Zeitverschiebung: +9 (Ortszeit)

Londoner Sitzung

Beginn: 09:00 (Ortszeit)

Ende: 17:30 (Ortszeit)

Zeitverschiebung: +1 (Ortszeit)

New Yorker Sitzung

Beginn: 09:00 (Ortszeit)

Ende: 18:00 (Ortszeit)

Zeitverschiebung: -4 (GMT)

Schlussfolgerung



Der Session Time Manager Indicator ist ein vielseitiges und praktisches Tool, das die Fähigkeit von Händlern zur Interpretation von Kursbewegungen durch anpassbare Zeitzonen- und Session-Einstellungen verbessert. In Kombination mit anderen technischen und Smart-Money-Analysetools bietet er einen umfassenden Überblick über das Marktverhalten über mehrere Zeitrahmen und Handelssitzungen hinweg und unterstützt so fundiertere Handelsentscheidungen.