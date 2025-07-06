Precision Spike Detector V2

5

Einführung

O Precision Spike Detector V2 ist ein moderner Indikator für den MetaTrader 5 (MT5), der entwickelt wurde, um starke Kursschwankungen in Kursindizes (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX) zu erkennen.
Er kombiniert RSI- (Índice de Força Relativa) und ATR-Analysen (Amplitude Média Real) , um präzise und verlässliche Prognosen zu erstellen.

Funktioniert nur in der Periode M5 (5 Minuten) . In den übrigen Zeiträumen wird kein anderer Satz ausgegeben.

Wichtigste Merkmale

  • RSI- und ATR-basierte Filterung - Erkennung von extremen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen.

  • Automatische Alarme - Benachrichtigungen per E-Mail, Push und Pop-up.

  • Integrierte Risikosteuerung - Berechnung von Take Profit (TP1, TP2) und Stop Loss (SL) unter Verwendung der Marktvolatilität (ATR).

  • Trailing-Stop-Warnung - Dynamische Stop-Loss-Anpassung auf Basis des Kursverlaufs.

  • Klare Visualisierung - Kauf-/Verkaufssätze in Grafiken und sichtbare TP/SL-Linien.

Empfehlungen

  • Zeitdauer: M5 (5 minutos).

  • Lernziele: Indices sintéticos com forte liquidez (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX, PainX, etc.).

Für wen?

  • Daytrader und Scalper.

  • Trader, die eine zusätzliche technische Bestätigung suchen.

  • Jede Person, die einen Teil ihrer Marktanalyse automatisieren möchte.

Fazit

Der Precision Spike Detector V2 ist ein hervorragendes Hilfsmittel für Händler, die auf der Suche nach schnellen und profitablen Handelsmöglichkeiten sind.
Der RSI + ATR-Filter hilft, falsche Kurse zu vermeiden, und das integrierte System zur Risikoverteilung und Alarmierung steigert die Effizienz des Handels.

Wichtigste Vorteile:

  • Verteidigungsstrategie mit sicheren Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.

  • Flexible Konfigurationen (TP/SL-Multiplikatoren, die je nach Vorliebe des Händlers angepasst werden können).

  • Transparente Objekte für einfaches Ablesen des Saldos.

Hinweise

  • Funciona somente no período M5 .

  • Após a compra, o suporte e as instruções de instalação são fornecidos por meio de mensagens privadas do MQL5 .

Aviso:
Negociar envolve riscos. Este indicador é uma ferramenta de suporte e não garante lucros. Kombinieren Sie ihn immer mit Ihrer eigenen Marktanalyse und Risikoverwaltung.

Versão: 2.0
Autor: Xavic Mforex
Tipo: Indicador personalizado para MT5

"Negocie com precisão, gerencie com disciplina!


Bewertungen 1
italo5
85
italo5 2025.09.14 13:11 
 

Great indicator, I just acquired it and it works wonderfully, following the correct steps and good management. :)

Auswahl:
