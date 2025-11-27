Haven Bar Replay — Ihr persönlicher Trading-Simulator Wir präsentieren Haven Bar Replay – einen professionellen Simulator für manuelles Trading und Strategietests. Dieses Tool verwandelt Ihren MT5-Chart in einen historischen Player, mit dem Sie Monate an Marktbewegungen in nur wenigen Minuten erleben können.

Möchten Sie lernen, profitabel zu handeln, sind aber nicht bereit, stundenlang auf die Bildung von Setups zu warten? Dieses Tool wurde für Sie entwickelt. Trainieren Sie Ihr Auge, testen Sie Hypothesen und verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten in der Historie, als wäre es der Live-Markt.

Warum ist Haven Bar Replay für jeden Trader unverzichtbar?

Der Effekt des "Rechten Randes"

Der Indikator blendet die "Zukunft" (die echten Kerzen) vollständig aus und zeigt nur die simulierten an. Sie treffen Entscheidungen ehrlich, ohne vorauszuschauen.

Volle Zeitkontrolle

Spulen Sie langweilige Seitwärtsphasen vor und verlangsamen Sie die Zeit bei wichtigen Nachrichten. Sie steuern die Geschwindigkeit der Kurse.

Intelligente Navigation

Springen Sie zu jedem beliebigen Punkt in der Historie, indem Sie einfach den Marker verschieben oder einen Doppelklick machen.

Flüssiger Bildlauf (Smooth Scrolling)

Der Chart verschiebt sich automatisch und folgt dem Preis, was eine komfortable visuelle Kontrolle ohne abruptes Springen ermöglicht.

Anleitung: So arbeiten Sie mit dem Simulator

Öffnen Sie einen beliebigen Chart und Zeiteinheit (Timeframe). Fügen Sie den Indikator Haven Bar Replay hinzu. Auf dem Chart erscheinen eine Vertikale Linie (Marker) und ein Bedienfeld (Panel). Ziehen Sie den Marker nach links auf das Datum, an dem Sie den Test beginnen möchten. Drücken Sie auf dem Panel auf Play oder verwenden Sie die Hotkeys. Der Chart beginnt, Kerze für Kerze zu zeichnen.

Steuerung und Hotkeys (Tastenkombinationen)

Für maximale Geschwindigkeit und Komfort haben wir eine Tastatursteuerung implementiert. Sie müssen nicht ständig mit der Maus klicken.

Aktion Taste / Methode Beschreibung Start / Pause STRG (CTRL) Starten und Stoppen der automatischen Wiedergabe. Schritt vorwärts X Exakt 1 Kerze vorwärts bewegen (Bar-by-Bar Analyse). Schritt zurück Z 1 Kerze zurückgehen (falls Sie einen Moment verpasst haben). Teleportieren Doppelklick Doppelklicken Sie an eine beliebige Stelle im Chart, um den Simulator sofort dorthin zu bewegen. Spulen / Verschieben Drag & Drop Ziehen Sie die vertikale Marker-Linie mit der Maus an einen beliebigen Punkt.

Indikator-Einstellungen

InpDefSpeed – Standard-Wiedergabegeschwindigkeit (in Millisekunden). Je kleiner die Zahl, desto schneller bewegt sich der Chart.

InpHideReal – Realen Chart ausblenden. (Empfohlen: true , um die Historie auf der rechten Seite nicht zu sehen).

Visual Settings – Farbeinstellungen für Bullen-/Bärenkerzen und die Marker-Linie, passend zu Ihrem Chart-Farbschema.

Verwandeln Sie Historie in Erfahrung mit Haven Bar Replay. Viel Erfolg beim Trading!