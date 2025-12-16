TelegramTrades

TelegramTrades ist ein Expert Advisor, der die folgenden Telegram-Kanäle nach Handelssignalen (von Experten generierte Signale) abhört und diese in gültige Trades umwandelt. Die folgenden sieben Kanäle werden überwacht. Sobald Handelssignale auf diesen Kanälen eingehen, analysiert das permanent auf einem Server laufende Pyrogramm-Skript das Signal, wandelt es in ein gültiges Handelssignal um und leitet es an meinen Telegram-Bot weiter. Sobald ein gültiges Signal mit Stop-Loss, Take-Profit, Kurs, Handelstyp und Symbol vorliegt, liest der Expert Advisor dieses aus und führt die Trades auf den Charts aus.

Sie müssen nicht alle unten genannten Charts öffnen. Es genügt, einen Chart zu öffnen und den Expert Advisor darauf auszuführen. Sollte ein Handelssignal für einen nicht geöffneten Chart eingehen, öffnet der Expert Advisor diesen automatisch und benachrichtigt Sie über den Trade. Anschließend müssen Sie den Expert Advisor per Drag & Drop auf den entsprechenden Chart ziehen. Da verpasste Trades in einer Datei mit dem Namen {symbol}.txt gespeichert werden und fünf Minuten gültig sind, werden sie ausgeführt, sobald Sie den Expert Advisor (EA) innerhalb von fünf Minuten nach Signaleingang auf den entsprechenden Chart ziehen. Anschließend wird die Datei gelöscht.

Funktionen:

1. Strategietest mit historischen Daten möglich.

2. Stop-Loss- und Take-Profit-Werte werden mithilfe des ATR-Indikators mit einer Größe von 14 Balken festgelegt und können vom Benutzer angepasst werden.

3. Trailing Stop-Loss und Take-Profit werden anhand des oben berechneten, ATR-basierten Stop-Distanzwerts verwaltet.

4. Eine prozentuale Gewinnstoppbegrenzung von standardmäßig 4 % ist vorhanden und kann vom Benutzer angepasst werden.

5. Die Positionsgröße kann geändert werden.

6. Die zu verwendenden Kanäle können gefiltert werden.

Verwendete Telegram-Kanäle mit historischen Daten:

1. „World’s Most Profitable Forex Signals“ enthält Daten vom 27.06.2024 bis zum 15.12.2025 mit 210 Datensätzen.

2. VASILY TRADER bietet Daten vom 31.03.2025 bis zum 15.12.2025 mit 132 Einträgen.

3. FREE SIGNALS bietet Daten vom 16.11.2022 bis zum 05.12.2025 mit 365 Einträgen.

4. FX GOAT TRADING (Kostenlose Signale) bietet Daten vom 14.06.2025 bis zum 15.12.2025 mit 543 Einträgen.

5. SureShot FX (Goldsignale) bietet Daten vom 20.03.2025 bis zum 15.12.2025 mit 140 Einträgen.

6. Forex GDP – Kostenlose Signale bietet Daten vom 21.10.2021 bis zum 08.12.2025 mit 376 Einträgen.

7. Kara Trading verfügt über Daten vom 02.10.2024 bis zum 15.12.2025 mit 60 Datensätzen.

Unterstützte Symbole:

"AUDUSD", "AUDJPY", "AUDNZD", "CADJPY", "CHFJPY", "EURUSD", "EURJPY", "EURGBP", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD", "EURCHF", "GBPUSD", "GBPJPY", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD", GBPCHF, "NZDCAD", "NZDUSD", "NZDJPY", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "XAUUSD"

Hinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass https://lazymesh.pythonanywhere.com/get_updates unter „Tools“ → „Optionen“ → „Expert Advisors“ → „Webanfragen für aufgelistete URLs zulassen“ hinzugefügt ist.

2. Aktualisieren Sie die heruntergeladene Version auf die neueste Version, da ab Version 2.0 neue Funktionen und historische Daten hinzugefügt werden.
