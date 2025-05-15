Dow Jones Rocket EA MT5

US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm

Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integriert, um eine optimale Performance zu erzielen.

Unser Expert Advisor nutzt eine Mischung aus hochmodernen Indikatoren und analytischen Mustern, einschließlich der Elliott-Wellen-Theorie, harmonischen Mustern, Price-Action-Techniken und mehr. Durch die Analyse von Marktbewegungen und die Erfassung der Strategien institutioneller Händler führen wir die strategischsten Kauf- und Verkaufstransaktionen mit sorgfältig gesetzten Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Loss-Funktionen aus, die alle darauf ausgelegt sind, Ihr Handelspotenzial zu maximieren.

Steigern Sie Ihr Kapital mit dem EA, der auf Leistung, Präzision und Rentabilität ausgelegt ist.

US30 Power EA MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den US30 (Dow Jones Index) und Gold auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er wurde mit einer intelligenten, auf Momentum basierenden Handelsstrategie entwickelt und identifiziert konsequent explosive Preisbewegungen, die durch Backtests und Forward-Tests verifiziert wurden.

Warum Trader US30 Power EA wählen

Intelligente Einstiegslogik: Der Algorithmus identifiziert echte Momentum-Ausbrüche und Volumen-Druckzonen

Eingebautes Risikomanagement: Dynamische Losgröße, SL/TP, Breakeven

Plug and Play: Vollständig automatisiert für den US30-Handel ohne manuelle Eingriffe

Optimiert für

Instrumente: US30 (Dow Jones 30 Index) und XAUUSD

Zeitrahmen: M1, M15

Broker-Typ: ECN, Roh-Spread

Kontotypen: Ideal für kleine und große Konten

Eingaben und Funktionen

Anpassbare Losgrößen- und Risikoeinstellungen

Einstellbare Handelszeiten

Eingebaute Spread- und Slippage-Filter

Automatischer Nachrichtenfilter (optional)

Stealth-Modus für Stop Loss und Take Profit, falls erforderlich

Wichtige Hinweise

Nur für US30 (Dow Jones) und XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 verwenden

Für Set-Dateien, bitte Nachricht an mich

Betrieb auf VPS für 24/5 Ausführung

Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigem Spread und schneller Ausführung

Was Sie erhalten

Lebenslange Lizenz und kostenlose Updates

Professionelle Unterstützung durch den Entwickler

Sofortiger .ex5-Download für MetaTrader 5

Zugang zu zukünftigen Strategieverbesserungen

Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie den Handel mit einem der präzisesten und profitabelsten US30 Expert Advisors auf dem Markt.

Hinweis: Für Set-Dateien für Paare wie US30 und Gold, senden Sie mir bitte eine Nachricht.



