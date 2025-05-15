Dow Jones Rocket EA MT5

5

US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm

Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integriert, um eine optimale Performance zu erzielen.

Unser Expert Advisor nutzt eine Mischung aus hochmodernen Indikatoren und analytischen Mustern, einschließlich der Elliott-Wellen-Theorie, harmonischen Mustern, Price-Action-Techniken und mehr. Durch die Analyse von Marktbewegungen und die Erfassung der Strategien institutioneller Händler führen wir die strategischsten Kauf- und Verkaufstransaktionen mit sorgfältig gesetzten Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Loss-Funktionen aus, die alle darauf ausgelegt sind, Ihr Handelspotenzial zu maximieren.

Steigern Sie Ihr Kapital mit dem EA, der auf Leistung, Präzision und Rentabilität ausgelegt ist.

US30 Power EA MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den US30 (Dow Jones Index) und Gold auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er wurde mit einer intelligenten, auf Momentum basierenden Handelsstrategie entwickelt und identifiziert konsequent explosive Preisbewegungen, die durch Backtests und Forward-Tests verifiziert wurden.

Warum Trader US30 Power EA wählen

  • Intelligente Einstiegslogik: Der Algorithmus identifiziert echte Momentum-Ausbrüche und Volumen-Druckzonen

  • Eingebautes Risikomanagement: Dynamische Losgröße, SL/TP, Breakeven

  • Plug and Play: Vollständig automatisiert für den US30-Handel ohne manuelle Eingriffe

Optimiert für

  • Instrumente: US30 (Dow Jones 30 Index) und XAUUSD

  • Zeitrahmen: M1, M15

  • Broker-Typ: ECN, Roh-Spread

  • Kontotypen: Ideal für kleine und große Konten

    Eingaben und Funktionen

    • Anpassbare Losgrößen- und Risikoeinstellungen

    • Einstellbare Handelszeiten

    • Eingebaute Spread- und Slippage-Filter

    • Automatischer Nachrichtenfilter (optional)

    • Stealth-Modus für Stop Loss und Take Profit, falls erforderlich

    Wichtige Hinweise

    • Nur für US30 (Dow Jones) und XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 verwenden

    • Für Set-Dateien, bitte Nachricht an mich

    • Betrieb auf VPS für 24/5 Ausführung

    • Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigem Spread und schneller Ausführung

    Was Sie erhalten

    • Lebenslange Lizenz und kostenlose Updates

    • Professionelle Unterstützung durch den Entwickler

    • Sofortiger .ex5-Download für MetaTrader 5

    • Zugang zu zukünftigen Strategieverbesserungen

    Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie den Handel mit einem der präzisesten und profitabelsten US30 Expert Advisors auf dem Markt.

    Hinweis: Für Set-Dateien für Paare wie US30 und Gold, senden Sie mir bitte eine Nachricht.


    Bewertungen 3
    Daxfinance
    52
    Daxfinance 2025.09.02 18:43 
     

    The Dow Jones Rocket EA is a good robot with considerable potential for MT5.

    msbaid
    183
    msbaid 2025.05.23 12:47 
     

    I am using it from last 2 days till now results are good. Will update it further after using it for couple of weeks. But customer support is remarkable no doubt in that Vyom is very helpful and supportive. May God bless him.

    -----Update - 27th May 2025---

    So far good profitable. See my trade screenshots in comments section. Very good and pro-active support from Developer.

    Juergen Loebach
    1321
    Juergen Loebach 2025.05.19 13:21 
     

    Excellent communication and support deserve 5 stars.The live results are not yet available and will be submitted in mid-June.The first US30 trade was successful.I am looking forward to working with you.

