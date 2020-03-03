Nexus Trading Pro IA

🚀 NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA
Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5

🎯O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO
Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 :

✅ 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA
✅ 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional
✅ 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas

ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides kombinieren!

🤖 TEIL 1: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
14 FILTROS INTELIGENTES DE ENTRADA (Alle konfigurierbar):
🎯 Filtros de Confirmação de Tendência :

[FILTRO 0] Stochastic Scalp (entrada em extremos) + Tendência Estocástica
[ FILTRO 1] Externe Medialität (Korrelation mit einem anderen Indikator)
[ FILTRO 2] Kerzen-Korrelation (Preis-Aktions-Multi-Aktivo)
[ FILTRO 3] Continuidade de Candle MTF (Multi-Zeitrahmen)
[ FILTRO 4] Fortlaufende Kursschwankungen (Múltiplos Velas)
[ FILTRO 5] RSI mit 6 konfigurierbaren Zuständen
[ FILTRO 6] Lokale Medias Móveis (dreifache Bestätigung)
[ FILTRO 7] MACD (Kreuzungen und Divergenzen)
Filtros de Volatilidade e Proteção :

[FILTRO 8] Bollinger-Bänder (6 Modi: toque, breakout, squeeze, retorno)
[ FILTRO 9] ATR Dinâmico (SL/TP passt sich der Volatilität an)
[ FILTRO 10] Price Action Pura (4 Padrões: Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Morning/Evening Star)
[ FILTRO 11] Padrão 123 (Joe Ross - Trendwende)
[ FILTRO 12] Medien-Kreuzung (Cruzamento de Médias)
[ FILTRO 13] Pullback (Einstieg in den Rückzug aus dem Spiel)
10 FORTSCHRITTLICHE AUTOMATISCHE SCHUTZMASSNAHMEN :
1️⃣ Zeragem Automática → Fecha ordem ao tocar extremidade da vela
2️⃣ TP Automático → Multiplica SL (2x, 4x, personalisiert)
3️⃣ TP Dinâmico → Segue o SL quando ele se move
4️⃣ TP Conservador → Einstellung gegen Tendenz mit MAs
5️⃣ Ponto de equilíbrio automático → SL zum Einstieg nach X Kursen bewegen
6️⃣ Trailing-Stop Tradicional → Bei festen Kursen
7️⃣ Trailing Stop Dinâmico → Segue extremidades dos candles
8️⃣ Fechamento Parcial Sistema 1 → Ordens LIMIT para múltiplos TPs
9️⃣ Fechamento Parcial Sistema 2 → PositionClosePartial em tempo real
🔟 Personalisierte automatische Saídas → MA, Estocástico oder beides

🛡️ GERENCIAMENTO DE RISCO INSTITUCIONAL :
Risco Dinâmico por Trade → Calcular volume com base em % do saldo
Travamento Diário → Para após prejuízo ou lucro diário atingido
Wiedereinlagerungsschutz → Fecha posições se rebaixamento ultralimite
USD-Schutz → Automatisches Abrufen von Geldern für den Handel
Martingal/Gradiente → 10 konfigurierbare Stufen mit progressivem Volumen
SYSTEM VON EREIGNISSEN :
Horários Personalizados → 2 Sessões/dia konfigurierbar
Filtro de Sessões → Asien, London, NY, Überlappung
Multiregionaler Meldungsdetektor → EUA 🇺🇸 | Brasilien 🇧🇷 | Europa 🇪🇺
Filtro de Spread → Bloqueia entradas com spread alto
Automatische Markterkennung → Forex/B3/Futuros/Cripto
🎮 PARTE 2: PAINEL DE TRADING PROFISSIONAL
26 BOTES INTERATIVOS :
📊 6 Botões de Volume Rápido :

Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6
🟢 COMPRA (8)

Kaufen auf dem Markt
Kaufen ohne Bieten
Pendentes Kaufen (Pare)
Todas as Compras einreichen
Cancelar Compra Pendentes
🔴 VENDA (8 Tasten):

Venda a Mercado
Venda sem Ask
Venda Pendente (Pare)
Fechar Todas as Vendas
Venda Pendentes stornieren
⚡ AÇÕES GERAIS (4 Tasten):

Fechar TODAS as Posições
Posições do inversor
Ponto de equilíbrio em Todos
Ocultar/Exibir Painel
🎨 VISUELLER HANDEL MIT DER MAUS :

[Shift + Click] → Compra onde você clicar
[Strg + Klick] → Kaufen, wenn Sie klicken
Visuelle Vorschau vor dem Absenden einer Bestellung
Schutzmaßnahmen für Anwendungen (Breakeven, Trailing)
📊 PARTE 3: PAINEL DE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL
4 SPALTEN MIT 25+ METRIKEN:

📈 Coluna 1 - Status Geral:

Art des Kontakts (DEMO 🟠 | REAL 🟢)
Símbolo Atual
Saldo | Eigenkapital | Margem Livre
Lucro Total | Lucro do Dia
Status von Robô (ATIVO/INATIVO)
Status do Mouse Trading
📊 Coluna 2 - Posições Abertas:

Total de Compras Abertas
Total de Vendas Abertas
Volumen Total Comprado
Volumen Total Vendido
Umsatz/Vorsteuerabzug für Verkäufe
Lucro/Vorkaufsvolumen
⏳ Coluna 3 - Anhängende Orden:

Total de Pendentes Compra
Total de Pendentes Venda
Volumen Anhänger Verkauf
Volumen Anhänger Verkaufen
🎯 Spalte 4 - Statistik :

Total de Ordens Hoje
Baumarten (Baumarten in %)
Größte Tageslichtmenge
Größtes Vorfruchtfleisch des Tages
Fator de Lucro
Drawdown real
🎨 Cores Dinâmicas :

🟢 Verde → Lucro | Posições Compradas
🔴 Vermelho → Prejuízo | Posições Vendidas
⚪ Branco → Neutro
🟠 Laranja → DEMONSTRAÇÃO
🟢 Lima → REAL
✨ DIFERENCIAIS ÚNICOS
✅ ÚNICO EA com Robot + Painel Operacional + Painel Info em 1 PRODUTO
✅ Universal → Funciona em QUALQUER corretora MT5 (HEDGE + NETTING)
✅ Multimercado → Forex, Índices, Ações, Commodities, Criptomoedas
26 Botões → Maior painel operacional do mercado
✅ 14 Filtros IA → Das umfangreichste Entscheidungssystem des Marktes
✅ 10 Proteções → Gerenciamento de risco institucional
✅ Verhandlungsvisualisierung → Mausbedienung (Umschalt/Strg + Mausklick)
✅ Detektor für Notizen → 3 Regionen (EUA, BR, UE)
✅ Mehrfache Aufträge → Bis zu 10 Aufträge gleichzeitig mit unterschiedlichen TPs/Volumina
✅ Paralleles Fechament → 2 Systeme (LIMIT + PositionClosePartial)
✅ Mehr als 150 Parameter → Vollständige Anpassung der Strategie
0 Erros de Compilação → Geprüfter professioneller Code

🎯PARA QUEMÉ ESTE PRODUTO?
✅ Traders Iniciantes → Verwendung des 100% automatisierten Roboters
Traders Experientes → Kombinieren Sie IA + decisão manual com o painel
Scalpers → 14 Filter + visuelles Trading für Scalping
Swing Traders → Proteções e filtros MTF para longas operações
Gestores de Contas → Vollständige Painel-Informationen + Risikoverteilung
Operadores B3 → Kompatibel mit Mini Dólar, Mini Índice, Win, WDO

📞 SUPORTE E CONTATO
📧 E-Mail : nexustradingpro@gmail.com
📱 Telegram: @NexusTradingPro
🌐 Website: nexustradingsolutions.com.br
💬 WhatsApp: +55 94 98138-6880

⚠️ WICHTIGE INFORMATIONEN
Das Produkt ist kompatibel mit dem MetaTrader 5 und APENAS .
Funktioniert auf DEMO- und REAL-Kursen
Testen Sie das Produkt auf einem DEMO-Konto, bevor Sie es auf einem REAL-Konto betreiben .
Negociação envolve risco - Betrieb mit Verantwortung

Não garantimos lucros - resultados passados não garantimos resultados futuros


🚀 ERWERBEN SIE JETZT DAS VOLLSTÄNDIGSTE SYSTEM DES MARKTES!

#RoboForex #TradingAutomatizado #MT5 #ExpertAdvisor #BoletaProfissional #AlgoTrading #ForexRobot #EAPremium

