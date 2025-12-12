Small Account Scalpler

Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip

Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen.

Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB), Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit, während er gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle beibehält, was ihn ideal für kleine und mittlere Handelskonten macht.

Hauptmerkmale

✅ Dreifache Bestätigungsstrategie :

Trades werden nur dann eröffnet, wenn Bollinger-Band-Durchbrüche , RSI-Signale und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus übereinstimmen - für präzise Einstiege und minimale Fehlsignale.

⚙️ Intelligente Scalping-Logik :

Entwickelt für schnelllebige Märkte mit optimierter Handelsfrequenz, um kurze, zuverlässige Kursschwankungen zu erfassen.

🧠 Dynamische Erkennung von Unterstützungen und Widerständen :

Passt sich automatisch an die sich verändernde Marktstruktur an, um intelligentere Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.

💰 Optimiert für kleine Konten :

Niedriger Drawdown, enge Stop-Losses und intelligente Positionsgröße zum Schutz Ihres Kapitals.

🔄 Vollständig automatisiert :

Kein manuelles Eingreifen erforderlich - hängen Sie den EA einfach an Ihren Chart und lassen Sie ihn handeln.

📈 Einstellbare Parameter:

Passen Sie BB-Abweichung, RSI-Periode, Handelsfrequenz, TP/SL und Losgröße an Ihren Handelsstil an.

Wie es funktioniert

Bollinger Bands erkennen die Marktvolatilität und potenzielle Ausbruchszonen. DerRSI bestätigt Momentum und überkaufte/überverkaufte Bedingungen. Unterstützungs-/Widerstandszonen fungieren als Zusammenflussfilter, um sicherzustellen, dass die Trades mit den wichtigsten Kursniveaus übereinstimmen. Der EA führt präzise Scalp-Entries aus, setzt automatisch SL/TP und verwaltet offene Positionen mit einer intelligenten Trailing-Logik.

Warum Small Account Scalper wählen?

Entwickelt für hohe Genauigkeit und Kapitalsicherheit

Verwendet risikoarme, hoch wahrscheinliche Eingaben

Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen

Geeignet für neue und erfahrene Trader

Perfekt für diejenigen, die kleinere Konten verwalten

Wichtiger Hinweis

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.