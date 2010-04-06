DMI Scalper GOLD MT5 - Premium Automatisiertes Handelssystem

🎯 Überblick

DMI Scalper GOLD ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Strategie verwendet, die auf dem DMI (Directional Movement Index) Indikator basiert.





Dieses automatisierte System wurde für Händler entwickelt, die von Scalping-Bewegungen auf dem Goldmarkt profitieren wollen, mit einer optimierten Konfiguration für den Handel auf dem M15 (15-Minuten)-Zeitrahmen, ideal sowohl für persönliche Konten als auch für kapitalgedeckte Konten (Prop-Firmen).





💎 Hauptmerkmale

✅ Fortgeschrittene DMI/ADX-Strategie





Intelligente Signalfilterung durch DI+ und DI- Crossover

Trend-Validierung mit minimalen ADX-Levels

Automatische Marktmomentum-Erkennung

✅ Kontrolliertes Gittersystem





Automatische Platzierung von Pending Orders (BUY STOP / SELL STOP)

Kontrolle des maximalen Abstands zwischen den Aufträgen

Konfigurierbares Limit für gleichzeitige Pending Orders

✅ Fortschrittliches Risikomanagement





Automatischer Stop Loss für alle Trades

Automatisches Schließungssystem basierend auf dem Gewinnziel (in Pips)

Dynamischer Trailing Stop mit aggressiver Option

Automatischer Break Even zum Schutz der Gewinne

Maximale Spread-Kontrolle

✅ Intelligentes Geldmanagement





Feste Losgröße oder nach Risikoprozent

Automatische Validierung der verfügbaren Marge

Automatische Anpassung der Losgröße basierend auf dem Saldo

✅ Schutz-Filter





Handelszeitenfilter (vermeidet Stunden mit hoher Volatilität)

Kontrolle des maximalen Spreads

Überprüfung der Handelsbedingungen Markt

📊 Technische Spezifikationen

Parameter Empfohlener Wert

Währungspaar XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen M15 (15 Minuten)

Mindestkapital $1.000 USD

Empfohlene Lotgröße 0.20 - 0.50 Lots

Maximaler Spread 30 Pips

Stop Loss 20 Pips (einstellbar)

Auto Take Profit 15 Pips (einstellbar)

Trailing Stop Aktivierbar ab 5 Pips

⚙️ Optimale Konfiguration

Für persönliche Konten:





Anfangskapital: $1.000 - $5.000 USD

Feste Losgröße: 0,20 - 0,30

Risiko pro Handel: 0,5% - 1%

Für finanzierte Konten (Prop-Firmen):





Zugewiesenes Kapital: Je nach Firma

Konservative Losgröße: 0,20 - 0,40

Aggressive Konfiguration des nachlaufenden Stopps: Aktiviert

Auto-Profit-Schließung: Empfohlen, um Ziele zu erreichen

🎯 Wettbewerbsvorteile

Angepasst für Gold: Parameter optimiert für XAU/USD-Volatilität

Finanzierungskompatibel: Konservative Einstellungen, um Bewertungen zu bestehen

Professionelles Management: Umfassendes Kapitalschutzsystem

Kein Martingal: Erhöht das Risiko nicht exponentiell

Vollständig automatisiert: Arbeitet 24/5 ohne manuelle Eingriffe

💼 Ideal für:

✔️ Trader, die mit XAU/USD handeln

✔️ Kurzfristige Scalper

✔️ Prop-Handelskonten

✔️ Trader, die eine vollständige Automatisierung anstreben

✔️ Händler mit einem Kapital ab $1.000 USD





⚡ DMI Scalper GOLD - Ihr automatisierter Partner auf dem Goldmarkt