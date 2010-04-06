DMI Scalper Gold

DMI Scalper GOLD MT5 - Premium Automatisiertes Handelssystem
🎯 Überblick
DMI Scalper GOLD ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Strategie verwendet, die auf dem DMI (Directional Movement Index) Indikator basiert.

Dieses automatisierte System wurde für Händler entwickelt, die von Scalping-Bewegungen auf dem Goldmarkt profitieren wollen, mit einer optimierten Konfiguration für den Handel auf dem M15 (15-Minuten)-Zeitrahmen, ideal sowohl für persönliche Konten als auch für kapitalgedeckte Konten (Prop-Firmen).

💎 Hauptmerkmale
✅ Fortgeschrittene DMI/ADX-Strategie

Intelligente Signalfilterung durch DI+ und DI- Crossover
Trend-Validierung mit minimalen ADX-Levels
Automatische Marktmomentum-Erkennung
✅ Kontrolliertes Gittersystem

Automatische Platzierung von Pending Orders (BUY STOP / SELL STOP)
Kontrolle des maximalen Abstands zwischen den Aufträgen
Konfigurierbares Limit für gleichzeitige Pending Orders
✅ Fortschrittliches Risikomanagement

Automatischer Stop Loss für alle Trades
Automatisches Schließungssystem basierend auf dem Gewinnziel (in Pips)
Dynamischer Trailing Stop mit aggressiver Option
Automatischer Break Even zum Schutz der Gewinne
Maximale Spread-Kontrolle
✅ Intelligentes Geldmanagement

Feste Losgröße oder nach Risikoprozent
Automatische Validierung der verfügbaren Marge
Automatische Anpassung der Losgröße basierend auf dem Saldo
✅ Schutz-Filter

Handelszeitenfilter (vermeidet Stunden mit hoher Volatilität)
Kontrolle des maximalen Spreads
Überprüfung der Handelsbedingungen Markt
📊 Technische Spezifikationen
Parameter Empfohlener Wert
Währungspaar XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen M15 (15 Minuten)
Mindestkapital $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße 0.20 - 0.50 Lots
Maximaler Spread 30 Pips
Stop Loss 20 Pips (einstellbar)
Auto Take Profit 15 Pips (einstellbar)
Trailing Stop Aktivierbar ab 5 Pips
⚙️ Optimale Konfiguration
Für persönliche Konten:

Anfangskapital: $1.000 - $5.000 USD
Feste Losgröße: 0,20 - 0,30
Risiko pro Handel: 0,5% - 1%
Für finanzierte Konten (Prop-Firmen):

Zugewiesenes Kapital: Je nach Firma
Konservative Losgröße: 0,20 - 0,40
Aggressive Konfiguration des nachlaufenden Stopps: Aktiviert
Auto-Profit-Schließung: Empfohlen, um Ziele zu erreichen
🎯 Wettbewerbsvorteile
Angepasst für Gold: Parameter optimiert für XAU/USD-Volatilität
Finanzierungskompatibel: Konservative Einstellungen, um Bewertungen zu bestehen
Professionelles Management: Umfassendes Kapitalschutzsystem
Kein Martingal: Erhöht das Risiko nicht exponentiell
Vollständig automatisiert: Arbeitet 24/5 ohne manuelle Eingriffe
💼 Ideal für:
✔️ Trader, die mit XAU/USD handeln
✔️ Kurzfristige Scalper
✔️ Prop-Handelskonten
✔️ Trader, die eine vollständige Automatisierung anstreben
✔️ Händler mit einem Kapital ab $1.000 USD

⚡ DMI Scalper GOLD - Ihr automatisierter Partner auf dem Goldmarkt
