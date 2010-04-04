Stochastic Scalper

📊 STOCHASTISCHER SKALIERER MT4

Beschreibung

Ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf XAU/USD spezialisiert ist und die Leistung des Stochastik-Oszillators mit einer adaptiven Gitterstrategie kombiniert. Entwickelt, um schnelle Marktbewegungen durch präzise überkaufte und überverkaufte Signale zu erfassen und jeden Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement zu optimieren.





✨ Hauptmerkmale

📈 Intelligentes Handelssystem





Echtzeitanalyse mit Stochastik (5,3,3), optimiert für M5

Adaptives Raster mit strategischen Pending Orders

Doppelte Bestätigung: Extremzone + Überschreiten der K/D-Linie

Mehrstufige Absicherung: Fester Stop Loss + Automatischer Trailing Stop

💎 Professionelle Geldverwaltung





Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem definierten Risiko

Überprüfung der Margin vor jedem Handel

Strenge Risikokontrolle (max. 5 gleichzeitige Aufträge)

Dynamische Anpassung auf Basis der Marktvolatilität

🛡️ Sicherheit und Kontrolle





Spread-Filter zur Vermeidung übermäßiger Kosten

Konfigurierbare Handelszeitspanne (vermeidet illiquide Sitzungen)

Garantierter Stop Loss bei jedem Handel

Trailing Stop, der progressive Gewinne garantiert





Aktualisierungen: Kostenlos

📋 Technische Daten

Einstellungen: Optimaler Wert

Instrument: XAU/USD (Gold vs. Dollar)

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Anfangskapital: mindestens 1.000 USD

Empfohlene Losgröße: 0,20 (oder 0,5% des Guthabens)

Stop Loss: 20 Pips

Trailing Stop: Beginnt bei 5 Pips

Maximaler Spread: 30 Pips

Handelszeiten: 1:00 AM - 11:00 PM (konfigurierbar)

🎯 Handelslogik

KAUFEN-Signale :





Stochastik unter 30 (überkaufte Zone)

K-Linie kreuzt über D-Linie

Platziere Buy Stop mit Smart Grid

VERKAUFSSIGNALE :





Stochastik über 70 (überkaufte Zone)

K-Linie kreuzt unter D-Linie

Verkaufsstopp mit Smart Grid setzen

Positionsmanagement :





Trailing Stop wird aktiviert, wenn der Gewinn 5 Pips erreicht

Automatische Schließung bei Stop-Loss-Auslösung oder Trailing

Maximal 5 schwebende Aufträge pro Richtung

💪 Vorteile Wettbewerbsfähig

✅ Goldspezifisches Design - Parameter optimiert für XAU/USD

✅ 24/5 Betrieb - Verpasst keine Marktchancen

✅ Unemotional - Entscheidungen basieren zu 100% auf Algorithmen

✅ Skalierbar - Funktioniert von $1.000 bis zu großen Konten

✅ Validiertes Backtesting - Historisch bewährte Strategie





⚠️ Verwendungsempfehlungen

ECN/STP-Broker mit schneller Ausführung und wettbewerbsfähigen Spreads (<20 Pips auf Gold)

🔹 Hochwertiger VPS, um 24/5 Betriebszeit ohne Ausfallzeiten zu garantieren

🔹 Vermeiden Sie wichtige Nachrichtenereignisse (NFP, Fed-Entscheidungen, Goldvorräte)

🔹 Wöchentliche Überwachung - Überprüfung der Statistiken und Anpassung der Parameter, falls erforderlich

🔹 Nicht zu viel handeln - Respektieren Sie die Orderlimits des Systems





📊 System-Profil

Stil: Automatisiertes Scalping mit adaptivem Raster

Aggressivität: Mittel (steuerbar über Parameter)

Häufigkeit: Hoch in volatilen Märkten, niedrig in schwankungsanfälligen Märkten

Drawdown: Mäßig und kontrolliert

Ideal für: Händler, die Automatisierung mit Risikokontrolle suchen

🎓 Ist dieser EA etwas für Sie?





✔️ Sie haben mindestens $1.000 USD zu investieren

✔️ Sie suchen nach einem bewährten, automatisierten System

✔️ Sie möchten Gold aus der Ferne handeln

✔️ Sie legen Wert auf professionelles Risikomanagement

✔️ Sie wissen, dass der Handel mit Risiken verbunden ist





📌 Produkt-Informationen





Version: 2.00

Entwickler: Worldinversor 2025