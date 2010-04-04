Stochastic Scalper
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
📊 STOCHASTISCHER SKALIERER MT4
Beschreibung
Ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf XAU/USD spezialisiert ist und die Leistung des Stochastik-Oszillators mit einer adaptiven Gitterstrategie kombiniert. Entwickelt, um schnelle Marktbewegungen durch präzise überkaufte und überverkaufte Signale zu erfassen und jeden Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement zu optimieren.
✨ Hauptmerkmale
📈 Intelligentes Handelssystem
Echtzeitanalyse mit Stochastik (5,3,3), optimiert für M5
Adaptives Raster mit strategischen Pending Orders
Doppelte Bestätigung: Extremzone + Überschreiten der K/D-Linie
Mehrstufige Absicherung: Fester Stop Loss + Automatischer Trailing Stop
💎 Professionelle Geldverwaltung
Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem definierten Risiko
Überprüfung der Margin vor jedem Handel
Strenge Risikokontrolle (max. 5 gleichzeitige Aufträge)
Dynamische Anpassung auf Basis der Marktvolatilität
🛡️ Sicherheit und Kontrolle
Spread-Filter zur Vermeidung übermäßiger Kosten
Konfigurierbare Handelszeitspanne (vermeidet illiquide Sitzungen)
Garantierter Stop Loss bei jedem Handel
Trailing Stop, der progressive Gewinne garantiert
Aktualisierungen: Kostenlos
📋 Technische Daten
Einstellungen: Optimaler Wert
Instrument: XAU/USD (Gold vs. Dollar)
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Anfangskapital: mindestens 1.000 USD
Empfohlene Losgröße: 0,20 (oder 0,5% des Guthabens)
Stop Loss: 20 Pips
Trailing Stop: Beginnt bei 5 Pips
Maximaler Spread: 30 Pips
Handelszeiten: 1:00 AM - 11:00 PM (konfigurierbar)
🎯 Handelslogik
KAUFEN-Signale:
Stochastik unter 30 (überkaufte Zone)
K-Linie kreuzt über D-Linie
Platziere Buy Stop mit Smart Grid
VERKAUFSSIGNALE:
Stochastik über 70 (überkaufte Zone)
K-Linie kreuzt unter D-Linie
Verkaufsstopp mit Smart Grid setzen
Positionsmanagement:
Trailing Stop wird aktiviert, wenn der Gewinn 5 Pips erreicht
Automatische Schließung bei Stop-Loss-Auslösung oder Trailing
Maximal 5 schwebende Aufträge pro Richtung
💪 Vorteile Wettbewerbsfähig
✅ Goldspezifisches Design - Parameter optimiert für XAU/USD
✅ 24/5 Betrieb - Verpasst keine Marktchancen
✅ Unemotional - Entscheidungen basieren zu 100% auf Algorithmen
✅ Skalierbar - Funktioniert von $1.000 bis zu großen Konten
✅ Validiertes Backtesting - Historisch bewährte Strategie
⚠️ Verwendungsempfehlungen
ECN/STP-Broker mit schneller Ausführung und wettbewerbsfähigen Spreads (<20 Pips auf Gold)
🔹 Hochwertiger VPS, um 24/5 Betriebszeit ohne Ausfallzeiten zu garantieren
🔹 Vermeiden Sie wichtige Nachrichtenereignisse (NFP, Fed-Entscheidungen, Goldvorräte)
🔹 Wöchentliche Überwachung - Überprüfung der Statistiken und Anpassung der Parameter, falls erforderlich
🔹 Nicht zu viel handeln - Respektieren Sie die Orderlimits des Systems
📊 System-Profil
Stil: Automatisiertes Scalping mit adaptivem Raster
Aggressivität: Mittel (steuerbar über Parameter)
Häufigkeit: Hoch in volatilen Märkten, niedrig in schwankungsanfälligen Märkten
Drawdown: Mäßig und kontrolliert
Ideal für: Händler, die Automatisierung mit Risikokontrolle suchen
🎓 Ist dieser EA etwas für Sie?
✔️ Sie haben mindestens $1.000 USD zu investieren
✔️ Sie suchen nach einem bewährten, automatisierten System
✔️ Sie möchten Gold aus der Ferne handeln
✔️ Sie legen Wert auf professionelles Risikomanagement
✔️ Sie wissen, dass der Handel mit Risiken verbunden ist
📌 Produkt-Informationen
Version: 2.00
Entwickler: Worldinversor 2025
Plattform: MetaTrader 4