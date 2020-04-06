PSAR MAC PRO

Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel

📊 TECHNISCHE DATEN

Währungspaar: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)

Mindestkapital: $1.000 USD

Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots





🎯 BESCHREIBUNG

PSAR MAC PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des Parabolic SAR zur Erkennung von Trendwechseln mit der Leistung des MACD und seinem fortschrittlichen System zur Erkennung von Divergenzen und erzeugt so Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit.





Das System implementiert eine Pending-Order-Strategie (BUY STOP / SELL STOP) mit integriertem Risikomanagement, automatischem Trailing-Stop und Spread-Kontrolle, die optimiert ist, um präzise Bewegungen im 15-Minuten-Zeitrahmen zu erfassen.





⚙️ HAUPTEIGENSCHAFTEN

✅ Doppelte technische Analyse: Parabolischer SAR + MACD

✅ Automatische Erkennung von bullischen und bärischen Divergenzen

✅ Gitternetzartiges System für schwebende Aufträge

✅ Dynamischer Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung

✅ Konfigurierbare Spread-Kontrolle und Zeitfilter

✅ Einstellbares Geldmanagement (feste Losgröße oder nach Risiko)

✅ Visuelle Schnittstelle mit Echtzeit-Indikatoren





💼 RISIKOMANAGEMENT

Konfigurierbarer Stop-Loss (Standard: 20 Pips)

Maximale Anzahl von überwachten Pending Orders

Automatische Margin-Kontrolle

Adaptiver Trailing-Stop (wird bei 5 Pips Gewinn aktiviert)

🔧 VORAUSSETZUNGEN

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAU/USD

ECN oder Marktausführung empfohlen

VPS empfohlen für 24/7 Handel



