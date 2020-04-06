Psar MAC PRO

PSAR MAC PRO
Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel
📊 TECHNISCHE DATEN
Währungspaar: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)
Mindestkapital: $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots

🎯 BESCHREIBUNG
PSAR MAC PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des Parabolic SAR zur Erkennung von Trendwechseln mit der Leistung des MACD und seinem fortschrittlichen System zur Erkennung von Divergenzen und erzeugt so Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Das System implementiert eine Pending-Order-Strategie (BUY STOP / SELL STOP) mit integriertem Risikomanagement, automatischem Trailing-Stop und Spread-Kontrolle, die optimiert ist, um präzise Bewegungen im 15-Minuten-Zeitrahmen zu erfassen.

⚙️ HAUPTEIGENSCHAFTEN
✅ Doppelte technische Analyse: Parabolischer SAR + MACD
✅ Automatische Erkennung von bullischen und bärischen Divergenzen
✅ Gitternetzartiges System für schwebende Aufträge
✅ Dynamischer Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung
✅ Konfigurierbare Spread-Kontrolle und Zeitfilter
✅ Einstellbares Geldmanagement (feste Losgröße oder nach Risiko)
✅ Visuelle Schnittstelle mit Echtzeit-Indikatoren

💼 RISIKOMANAGEMENT
Konfigurierbarer Stop-Loss (Standard: 20 Pips)
Maximale Anzahl von überwachten Pending Orders
Automatische Margin-Kontrolle
Adaptiver Trailing-Stop (wird bei 5 Pips Gewinn aktiviert)
🔧 VORAUSSETZUNGEN
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAU/USD
ECN oder Marktausführung empfohlen
VPS empfohlen für 24/7 Handel

